【加密市場一周】幣安更新英國域名以符合新規 | 加拿大推穩定幣臨時指南

上周，加密貨幣市場交易量上升至235億美元。比特幣於周三報 27,385美元，上升0.13%。以太幣一周下跌5.51%，周三報1,564美元。

幣安更新英國域名 以符金融促銷新規

英國金融行為監管機構（FCA）於10月8日為加密貨幣公司實施了新的金融促銷制度，旨在確保加密貨幣促銷公平、乾淨和透明。根據合規更新，Binance的英國零售用戶將從10月8日開始被重定向到一個本地化域名，該域名僅顯示符合英國法規允許的Binance產品和服務。這些產品將包括現貨和保證金交易、Binance Pay、其非同質化代幣（NFT）市場、貸款等。然而，根據新的FCA規定，為了遵守規定，Binance將停止提供禮品卡、推薦獎金、學院和研究等產品，公告中指出。這些變更僅適用於英國的零售用戶，不會影響根據新的金融促銷規則豁免的用戶，包括某些機構和專業投資者。

加拿大推穩定幣交易臨時指南

加拿大證券管理機構（CSA）提供了有關加密資產交易平台對穩定幣交易的臨時方法的更新指南，只要供應商遵守所概述的條款和條件，允許穩定幣進行交易。該通知旨在告知加密資產交易平台和支持法幣資產的加密資產發行者，如果他們希望繼續允許加拿大客戶購買或存款這些資產，則必須遵守CSA所要求的臨時條款和條件。根據CSA制定的規定，穩定幣的發行者「必須與合格的保管人保持足夠的資產儲備，以符合加密資產持有人的利益」，並且提供對穩定幣的訪問權的發行者和加密資產交易平台「必須公開提供有關治理、運營和資產儲備的某些信息。」

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報5,521點，一周下跌3.3% ；信昇比特幣指數報6,619點，一周維持0.0%；信昇以太幣指數報13,480點，一周下跌 5.2%; 信昇加密穩定幣報999.24點。信昇比特幣現價指數報27,401點，一周維持0.0%；信昇以太幣現價指數報1,568點，一周下跌5.3%。

指數 指數水平（點）(截至2023-10-11) 一周變化 信昇加密貨幣指數 5521 -3.3% (-187) 信昇比特幣指數 6619 -0.0% (-2) 信昇以太幣指數 13480 -5.2% (-745) 信昇加密穩定幣指數 999.24 +0.00464% (+0.04632) 信昇比特幣現貨指數 27401 -0.0% (-12) 信昇以太幣現貨指數 1568 -5.3% (-87)

*截至2023年8月30日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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