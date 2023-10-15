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【北上攻略】數字人民幣300元優惠　教你開通及增值　港人可用轉數快入錢

博客 09:00 2023/10/15

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最近數字人民幣在内地逐漸普及，亦不時推出各種優惠，港人如何開通使用？今集《理財最前線》將爲大家介紹開通、增值數字人民幣錢包的方法。即用2分鐘睇片︰

理財最前線
【北上攻略】數字人民幣300元優惠　簡易開通步驟　可用轉數快增值

深圳繼推港人專屬數字人民幣折扣，羅湖口岸領數字人幣實體硬錢包可享8折消費優惠，App上的虛擬軟錢包最高可領300元（人民幣，下同）紅包。兩項活動均延至10月底，近期如有北上計劃，可趁此機會體驗。

1. App領300元紅包

【登記推廣期】：2023年10月9日至23日

【紅包有效期】：2023年10月9日至24日

  • 羅湖、福田200元紅包

推廣期内，首10,000名中銀香港合資格客戶*可於 BoC Pay領取深圳市福田、羅湖消費紅包共200元數字人民幣。（即滿300元減100元券各一張）

紅包可在福田、羅湖的指定商戶使用，商戶名單詳見BoC Pay-數字貨幣專區-領取數字人民幣紅包推廣-領取頁面的「商户清單」。

  • 新客戶100元通用紅包

首10,000名全新註冊客戶透過 BoC Pay登記開通數字人民幣錢包，可額外獲100元數字人民幣通用紅包。

通用紅包内容包括：1. 單一消費滿300元數字人民幣立減80元；2. 單一消費滿60元數字人民幣立減20元，可在所有支持數字人民幣付款的商戶使用。

（註：合資格客戶為已使用地區碼為+852 開首的香港手機號碼成功註冊成為BoC Pay的用户；已(並繼續)持有以該登記手機號碼開立的中銀錢包。）

2. 硬錢包前10筆消費8折

2023年2月22日至10月31日，港人憑回鄉證或護照，前往深圳羅湖口岸中國銀行分行的數字人民幣硬錢包自助發卡機，領取並增值數字人民幣實體硬錢包，用該硬錢包在羅湖區指定餐廳、商店、巴士、酒店消費時，前10筆交易享8折優惠，累計可省200元。

【領取方法】

1.下載註冊八達通APP完成實名認證或攜帶中國銀行儲蓄卡

2.在數字人民幣硬錢包自助發卡機，讀取回鄉證或護照進行身份認證。 

3.購買硬錢包，使用八達通APP出示銀聯二維碼或中國銀行儲蓄卡付款。

若手機未開通內地漫遊，無法接收八達通驗證短信，或無中國銀行儲蓄卡，無法增值，可先自助領取無餘額數幣硬錢包卡。再前往人工櫃枱，用中行帳户或現金為硬錢包增值。 該卡需先增值再使用，卡內有足夠餘額才能享受消費補貼。

【發卡機地點】【適用商戶】按此查看

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