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退休金剛準備好　死於癌症只留下錢　專家嘆「最易忽略的財富是健康」

退休規劃 21:45 2023/10/14

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我們一生奮鬥是為了什麼？許多人為了工作而忽略了健康，到頭來錢賺到了，卻失去了享樂的福氣。這或許是簡單的道理，但當你沉迷在賺錢的遊戲又是另一回事。台灣知名投資者及作家闕又上近日便分享兩個故事，都是退休金剛拿到手，卻患癌離世，錢留下了，人卻離開了，他感悟「我們最容易忽略的財富是健康」。

100多萬美元退休金準備好了　但人呢？

闕又上早前參加一位女士的追思會，闕又上是該女士和她丈夫的財務顧問，她的丈夫更是醫生，並透露亡妻患的是淋巴癌，雖然淋巴癌是少數化療有效的癌症，可是他妻子不願意化療，選擇了另類療法，他說他無法強迫妻子接受她覺得痛苦的治療。追思會上，一些親友得知闕又上從事財務業，便感觸地對他說，目睹了逝者的經歷，覺得人生到了這個階段，都要有遺囑和信託了，而她的醫師丈夫同樣感慨地說，妻子手上有100多萬美元的退休金都準備好了，「但人呢？」

另一邊廂，闕又上又收到另一位客戶來電，她丈夫最近過世，以往都是丈夫打理財務，手頭有好幾個帳戶，最近股市下跌，她不知道如何處理。闕又上從她帶來的月報表可以看出，她丈夫管理投資的功力不輸給專業操盤手，目前的數字遠超過財務自由所需。

儲下大筆資金　離世前無法交代後事

該女士分享她丈夫離世前的事，她說住院期間因為丈夫的病痛，麻藥劑量一直降不下來，令他一直陷入半昏迷狀態，她丈夫試著想交代一些事，包括財務問題，但終究無法清晰地開口表達。闕又上寫道，「看著這麼大額的資產，那瞬間我突然在思考：什麼是財富？」

闕又上其後安慰這女士，試著以她丈夫的心情揣摩，如果他當時能開口說話，可能希望妳至少做到兩件事。首先，帳戶的金額足夠她安享晚年，管理應穩健中求成長，個別股票的投資需要長期經驗，未必適合她，所以，以優秀或代表市場的指數基金為考量；其次，投資要以簡馭繁，希望她的退休生活豐富且多采多姿，不要再為了追求超過她所需要的資產，而讓投資暴露在風險中，進而影響到後面的退休生活。

從這兩個故事我們看到，人生最易忽略的財富就是健康，人生最大的財富也是健康，希望上述兩個故事可以幫助大家去領悟這道理。

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