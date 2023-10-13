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拯救青年失業率　内地大學招20萬研究助理　每周值班半天　月薪2500

個人增值 17:26 2023/10/13

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今年内地青年失業率屢創新高，6月攀升到21.3%，此後停止發佈數據。為拯救就業率，政府要求各地院校擴大招聘研究助理，已吸納超過20萬畢業生。内媒指，該短期職位的錄用率往往達100%，大多不用真正工作，月薪從0至幾千元（人民幣，下同）不等，這給了失業青年一段「緩衝期」，也令大學的就業率沒那麽難看。

為救失業率 招20萬研究助理

《北青深一度》報道，應中央部門要求，自今年5月以來，中國多所高等院校擴大了科研助理的招聘規模。例如，西南大學科研助理招聘人數從2020年的39人擴大到了今年的101人，3年增加62個名額。

在就業壓力下，過去兩年已有超過20萬畢業生成爲研究助理。據科技部統計，截至2023年7月14日，2023年已發布14萬個研究助理職位。《科技日報》報道，截至8月16日，今年已有超12.5萬名大學應屆畢業生成爲研究助理。而在2022年度，研究助理職位全年共吸納17.9萬人就業，其中15萬人是當年應屆高校畢業生。

錄用率100%　月薪最高約5000

與海外院校的Research Assisant不同，中國大學目前招聘的此類職位大多工作量很小，錄用門檻極低，月薪最高約五千元，主要向沒找到工作的本校應届畢業生開放。據《北青深一度》，西南大學圖書館的研究助理，每周只需值班半天，每月到手2500元人工。北京外國語大學今年公佈的招聘信息顯示，研究助理的工作内容是輔助科研、教學或行政管理，薪酬為本科學歷4000元/月，碩士學歷5500元/月。應聘成功的受訪者表示，他提交CV後很快就收到了面試通知，最後所有參加面試者都被錄用，「這幾乎是一場通過率100%的招聘。」

毋須真正工作

一些大學的研究助理甚至完全不需要工作。報道指，東北某重點大學的研究助理，在三個月的工作期内，不用到辦公室上班，甚至不用去學校，還可以拿到5000元工資。在西北某政法類院校，自去年起研究助理不再需要事實上工作，不過不會發薪。

此類研究助理職位的合同大多爲短期，短則三個月，長則一年，個別院校可以續約第二年；其中一些不繳納社會保險和養老金，能讓畢業生繼續保持應届身份（Fresh graduate）,有利於之後找其他出路。多位受訪學生表示，這份工是一個緩衝，便於他們在畢業後的待業期間，準備研究生考試、找工作、或考公務員。他們的不少同事都在數月後因升學或求職成功而離職了。

促就業手段之一 始於疫情初期

擴招科研助理作爲内地大學拯救失業率的手段，是從新冠初年開始的。2020年6月，科技部等多個中央部委就發文要求各地「開發研究助理崗位」，以吸納畢業生就業。

同年出台的另一招，則是「復活」本已在2019年廢止的第二學士學位，該政策亦持續至今。已獲學士學位的本科應届生或近3年畢業的往届生，若尚未就業，能再修讀不同專業的第二個學士學位，一般學制2年。據報，第二學士的考試難度低於碩士研究生入學考試，招生院校往往也會對本校生放寬要求，若報考學生被錄取，即可在就業統計數據中歸爲「升學」，因此被稱爲考研、求職失意者的「收留地」。

上級部委壓力下 院校催學生簽約

今年，内地連番下令要求大幅擴招研究助理，職位薪資則由各科研項目經費的餘額解決。教育部更責令各院校「5月12日至9月1日期間，每周五通過郵件報送科研助理崗位落實進展情況」，由上至下的「促就業」壓力可見一斑。

北京某重點大學的一位老師透露，在他所供職的學校，只要畢業生成功簽約研究助理工作合同，就可以納入已就業統計中，很多院校都是如此。一份三個月的研究助理合約通常會在10月結束，而每年應屆畢業生就業率統計的截止時間，大概也是在10月底。

在四川某大學，會有不同老師再三催促未就業的畢業生儘快簽約當研究助理，理由是這能給學校提高就業率，同時工作量極少、不會佔用學生的私人時間。該校受訪學生覺得：「這不太像一個工作，因為學校為了就業率已經可以接受學生簽約後完全不幹活了。而科研助理本身的工作意義，已經無人關心了。」

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