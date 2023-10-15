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【退休遇債災】資產縮水點算好？專家︰債券非零風險　延長投資免蝕本

退休規劃 09:30 2023/10/15

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美國債息近日狂升，一向被視為穩陣的債券基金，也有可能錄得按市價入帳（mark to market）的虧損。臨近退休的打工仔，難道只能看著戶口連月見紅，硬食慘重損失離場？富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恒（Terrence）接受本網專訪，直言早於2008年金融危機已經見識過這樣的情況，惟參考過去歷史表現，當投資市場跌到谷底時，通常都會出現不錯的反彈。他表示，一些臨近退休的人士可以考慮延長自己的投資年期，給予自己更長的時間收復失地。

根據積金評級最新報告，今年9月強積金人均蝕6,600元，拖累2023年以來表現由升轉跌600元。單看債券基金這一類別，截至今年9月底止，債券基金單月跌2.71%，拖累該類別基金2023年以來由升轉跌2.23%，年內表現是繼香港及中國股票基金後（-8.59%）第二差的基金類別。

Terrence指出，一般步近退休年齡的投資者，也會進行「去風險化（de-risking）」的動作，把投資慢慢轉移至較保守的產品，而債券是他們最常考慮的選擇之一。受累於去年市場波動影響，不論是零售或強積金的債券產品，均錄得負回報。他坦言：「這無疑是影響打工仔的退休準備，尤其是近一、兩年退休的港人。我們也會提醒投資者，不要把債券完全視為『零風險』的產品，當遇上一個這麼快的加息周期，真的會對你造成傷害。」

富達：債券並非零風險
一個方法　助你決定資產配置

經歷過去年「股債齊跌」的慘況，Terrence發現債券跟股票的關連性出現改變，當中兩者的周期性變化速度有所加快。因此他建議，投資者在安排資產配置時，可以考慮債券跟股票當前的關連性，這有助於你決定應該持有更多的債券或是現金。

「不少臨近退休的人士都想把強積金提取出來做其他投資，可能放在銀行定存，或是投資債券⋯⋯」Terrence指出，儘管現時處於高息環境，但銀行定存產品存期較短，建議在債券跟股票出現負關連性時，不妨考慮投資債券。「銀行定存最多只存一、兩年，當息口回落的時候，回報則追不上；債券高息且不確定性較低，回報比定存更好。」

積金評級：市場擇時極困難
退休後尚有20年 固定收入不可少

面對利率上升引發債災憂慮，積金評級主席叢川普（Francis）對本網表示，金融市場向來受成長不確定性、利率上升和通脹干擾，投資者無法控制投資帶來的回報結果，但可以進行風險管理。「這在不確定的市場中更為相關，退休計畫必須遵循基本的投資原則——多元化、長期投資及採用『平均成本法』。」

如果正值退休年齡，在這疲弱的市道下領取強積金，是否一個不佳時機？叢川普直言：「要把握正確的市場時機極為困難，目前許多強積金受托人也有提供退休後投資產品，有助退休人士根據個人需求規劃定期提款。」他又表示，香港人平均壽命約為80多歲，退休後還需要面對20年的生活，儘管已經沒有工作，但還是需要定期有收入支撐，相信這種產品將變得更加普遍。

撰文：蔡穎霖

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