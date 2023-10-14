【信用卡比較】資產要求達400萬？手持物業方獲批？5張頂級信用卡全面睇

近來陸續有銀行推出尊尚信用卡，希望吸納中產客、高薪人仕，打造成身份地位的象徵。這些信用卡的年費雖然較高，卻能夠享受更多的服務和優惠，而且基本上只要滿足一定的條件，年費通常都可以豁免。讓我們從4個角度出發：申請門檻及年費、旅遊配套及優惠、簽賬獎賞、餐飲優惠，比較4家不同銀行推出的頂級信用卡。

4家銀行的頂級信用卡一覽

1：申請門檻及年費

各家銀行的高端信用卡，對客戶的資產要求均以100萬元起跳。其中門檻最高的是信銀國際Jewel World Elite Master卡，要求申請人的戶口總結存需要有400萬元或以上，總結存達800萬元或以上，更可獲豁免信用卡年費3,800元。

單看信用卡年費，以恒生優越理財World Mastercard每年6,000元收費最高，不過只要在即日起至2023年12月31日期間成功申請就可以永久免年費；新客戶於新卡發出之日期後60日內，累積簽賬滿1萬元或以上，更可以得到迎新獎賞$600 +FUN Dollars當錢使。

2：旅遊配套及優惠

針對熱愛出國旅遊的香港人，信用卡提供機場貴賓室及機場轎車接送服務或優惠，可算是標配置。中銀Cheers Visa Infinite卡更是毋須簽賬要求，新開卡即可獲免費服務2次，其後每曆年可享免費服務2次。從上表可見，滙豐卓越理財信用卡暫未有機場貴賓室相關服務或優惠，有需要的讀者可考慮該行另一張信用卡EveryMile卡。

不過比起其他信用卡，滙豐卓越理財信用卡則有訂機票優惠：經國泰航空網站預訂機票，單一簽賬凈額滿10,000元或以上並在結賬前輸入優惠碼「HSBC800」，就有800元折扣及額外800「亞洲萬里通」里數。另外，持卡人於Flexiroam X手機應用程式進行兌換可享免費10天3GB全球數據漫遊卡及後續數據計劃85折。

3：簽賬獎賞

在上述4張信用卡當中，回贈比率最高是中銀Cheers Visa Infinite卡的4%，不過需要每月累積零售簽賬5,000元，當中的餐飲及旅遊簽賬可有10X積分，目前簽賬要求豁免至2023年12月31日。

至於沒有特別要求的簽賬回贈，最高就是信銀國際Jewel World Elite Master卡的全年零售簽賬2.5%（包括0.5%基本現金回贈及2%額外現金回贈），當中的額外2%現金回贈每曆月最高金額為3,800元，0.5%基本現金回贈上限則按信用額。

4：餐飲優惠

高級食府買1送1，也是高端信用卡常見的優惠之一，其中以滙豐卓越理財信用卡的米芝蓮星級餐廳午膳或晚膳套餐優惠最吸睛，可以使用的地方包括Amber、EPURE、文華廳、文華扒房＋酒吧、明閣、Nagamoto、NOI、新同樂（尖沙咀）、Tin Lung Heen等等。

中銀Cheers Visa Infinite卡方面，持卡人在Ami、Arbor、Castellana和Perla，指定晚膳套餐可以獲得買1送1優惠。

另外，信銀國際Jewel World Elite Master卡及恒生優越理財World Mastercard分別提供香港馬場貴賓包廂自助餐優惠，前者是沙田馬場買2送2，後者是跑馬地馬場買2送1。

$9500年費

傳手持物業方獲批？

高薪人士象徵：AE白金卡

傳手持$1,200萬物業方獲批

說到高薪人士必備的信用卡，在上述4張由銀行推出的選擇以外，不得不提的還有由美國運通（American Express，簡稱AE）發行的白金卡。自2017年起，這張信用卡以不銹鋼質料製成，一改以往用塑膠質料。今年7月4日起，AE白金卡年費將由7,800元上調至9,500元，沒有方法豁免，但可獲2張免年費附屬卡。

AE官網沒有列明申請者的年薪或資產條件，僅稱18歲以上的香港或澳門居民／公民均可申請。網傳這張卡的年薪要求為80萬元年薪／250萬元現金／500萬元投資／價值1,200萬元物業，但本網記者嘗試以年薪24萬元申請，填妥初步資料後，AE回覆：「申請暫時獲得批核。」

雖然年費甚高，但這張AE白金卡的優惠絕不少，當中包括無限次享用香港國際機場之The Centurion Lounge貴賓室、世界著名品牌酒店免費會籍包括Marriott Bonvoy、Radisson Rewards和希爾頓榮譽客會、免費旅遊保險高達400萬元旅行意外保險和100萬元醫療費用保險、美國運通美膳會晚膳自選餐目低至半價優惠等等。

此外，AE白金卡還有「白金秘書」服務幫助卡主處理事項，例如找旅遊資料、預訂外遊餐廳、安排活動、緊急家居支援服務（水浸／冷氣維修／開鎖）等等。

比起一般客戶，愈高端的信用卡，申請門檻和年費就愈高，能夠享受的服務也是愈多愈好，例如俱樂部設施、旅遊計劃協助、預定航班及酒店、餐廳訂座、租車服務等等禮賓服務，也是頂級信用卡持有人才能使用的。但要記得「羊毛出在羊身上」，借定唔借？還得到先好借！

撰文︰蔡穎霖

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