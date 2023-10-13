【高息定存】5萬元入場4.8厘 揭穿虛假低門檻的真相 收息攻略 20:30 2023/10/13 分享： 分享： 別以為起存額低，就代表真正低門檻，有些高息存款要買指定金融產品，才可以開立。今集《ET至高息》教大家揭穿虛假低門檻的真相，還會介紹一些真正易入場的高息定存，最高達到4.8厘，即用2分鐘睇︰ ET至高息 【高息定存】5萬元入場4.8厘 揭穿虛假低門檻的真相 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【定期存款2023】98天4.7厘賺1萬元｜9個月收息$18,000（新增滙豐、招商永隆、WeLab 4.5厘） 今日 【定期存款2023】98天4.7厘賺1萬元｜9個月收息$18,000（新增滙豐、招商永隆、WeLab 4.5厘） 【港元定存】滙豐再出手 3個月加至4.5厘 美元加至5厘（附4大銀行港元、美元年利率） 今日 【港元定存】滙豐再出手 3個月加至4.5厘 美元加至5厘（附4大銀行港元、美元年利率） 50萬元定期存款｜最多收息$46,000 不同存期都有4.8厘 用綠債退款賺1.8萬 今日 50萬元定期存款｜最多收息$46,000 不同存期都有4.8厘 用綠債退款賺1.8萬 【人民幣定期存款】6個月升穿3厘 滙豐、恒生升穿2厘 今日 【人民幣定期存款】6個月升穿3厘 滙豐、恒生升穿2厘 10萬元定期存款 │低門檻賺$4,500 4.75厘收息逾$3,500 綠債退款4.88厘 今日 10萬元定期存款 │低門檻賺$4,500 4.75厘收息逾$3,500 綠債退款4.88厘 債券 退休規劃產品 財富及退休規劃 財富及資產管理 收息產品 綠色債券 東亞銀行（00023） WeLab 花旗銀行 港元定期存款