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【高息定存】5萬元入場4.8厘　揭穿虛假低門檻的真相

收息攻略 20:30 2023/10/13

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別以為起存額低，就代表真正低門檻，有些高息存款要買指定金融產品，才可以開立。今集《ET至高息》教大家揭穿虛假低門檻的真相，還會介紹一些真正易入場的高息定存，最高達到4.8厘，即用2分鐘睇︰

ET至高息
【高息定存】5萬元入場4.8厘　揭穿虛假低門檻的真相
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欄名 : 存款收息

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