港股屬「跌浪反彈」　專家籲先看18,500點　精選三大板塊11隻值搏股

港股踏入10月，一度錄得六連升。市場氣氛似乎有所好轉下，一些股民或有意入市，本網請來三位港股專家，在金融、能源和科技板塊中精選11隻值搏高息股及潛力股。

港股跌浪反彈先看18500

第一上海首席策略師葉尚志認為，恒指重上兩萬是時間問題，近日在中美高層會面、市場對美國加息憂慮有所收斂等好消息刺激下，港股氣氛確有改善。但他對於這一輪連升6日，是以一個反彈行程來看待，強調階段性底部還未能確認已經出現。

利達LW基金經理及合夥人黃耀宗形容，港股經歷「中期跌浪間的短期反彈」。他給出恒指短期目標是18500點，至於能否上試20000點，則再等再過了19400點再算。

金融：滙金增持內銀可吼 高利率下滙控有望增派息

葉尚志表示，高息銀行股他傾向四大內銀工行 （01398） 、農行 （01288） 、中銀 （03988） 及建行 （00939） ，以及招商銀行 （03968） ，股息率有7厘以上，它們的基本面包括淨息差及存貸比率均差不多。中央滙金早前的增持行動雖然令金融股、內銀股整體氣氛好轉，但持有這些大型銀行還是最穩陣。

著名基金經理黃國英首選滙控 （00005） 。他指出息口上揚令全球銀行業前景轉好，業務空間比多年來低息環境大。滙控在云云本地銀行股中對內房的風險敞口較少，其規模龐大、交投活躍，人們相對有信心投資；另加上積極回購，未來派息金額亦有望提高，因此較吸引。

黃耀宗則認為友邦（AIA） （01299） 值搏，指出該股是MSCI香港指數最大成份股，佔22%倉位，成為外資寒暑表。他稱，友邦在第三季是一隻頗能代表中港股突然被嚴重看淡的股份，當它「肯升」的時候，就是搏外資認為中港股見底的時機。

能源：油價走勢欠明朗 惟兩桶油各有可取

葉尚志表示，油價如今80多美元屬偏高，對能源股來講有點不上不下。美國已是原油淨出口國，美國政府為保護開採成本不低的本國頁岩油業而積極托油價，70美元的底部很穩；此外，IMF下調全球經濟明年的增長預測，勢影響能源需求，因此石油股上升空間有限。他較看好中石化 （00386） ，是「三桶油」中息口相對最高，該股除了屬石油化工產業鏈上游的開採發掘外，亦涉足屬中、下游業務，業務比較偏向全產業鏈，因此受油價波動衝擊較小。

黃國英則一貫看好中海油 （00883） ，指該股的資本開支規模大，勘探和開採油田的能力較強，亦積極進行。只要油價穩定於70、80美元，則可維持其股息率約9厘。他又預期，中海油的資本開支過多兩三年可望下降，有利其資金流增強，從而提高派息；再者，該股估值比國際原油股低上七八成。

科技：騰訊流量變現較佳 看高一線

葉尚志表示，互聯網公司總有其起家業務，通過相關的網絡服務或應用程式收集了大量用戶人數後，再將之用於發展另一項完全不同的業務，這是「流量變現」的過程。他認為，目前在流量變現做得比較有成效的是騰訊 （00700） 。

他指出參閱騰訊財報時會看到除了其本業遊戲外，另一業務部門金融科技及企業服務（包括微信）的收入已拉成均勢。互聯網公司的初心是發展出自家生態圈，在這前題下，他會先揀較成功的騰訊，但未必銷定現價，因近期已略有反彈。黃國英認為科技股普遍弱勢，唯一較看好騰訊，只是提醒該股有「大沽家」坐鎮，股價要相對較長時間才轉強，投資者入市要預期坐艇。

黃耀宗則正在觀望聯想 （00992） ，指8月份美國總統拜登揚言限制對華科技投資，該股當時急劇回落「已經試了地緣政局風險帶來的低位」，認為是一隻難能可貴的指標股，是港股中罕見地既有硬件業務，又有「外資味道」數據中心業務的股份，「將來有咩事，就知道嗰個位要守」。此外，他認為聯想的硬件毛利見底，可搏硬件需求回升為股份帶來反彈。

撰文︰黃正軒

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