  • 27°C
香港時間 : 20231015日 (週日) 10:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股屬「跌浪反彈」　專家籲先看18,500點　精選三大板塊11隻值搏股

個人增值 10:00 2023/10/15

分享：

分享：

港股踏入10月，一度錄得六連升。市場氣氛似乎有所好轉下，一些股民或有意入市，本網請來三位港股專家，在金融、能源和科技板塊中精選11隻值搏高息股及潛力股。

港股跌浪反彈先看18500

第一上海首席策略師葉尚志認為，恒指重上兩萬是時間問題，近日在中美高層會面、市場對美國加息憂慮有所收斂等好消息刺激下，港股氣氛確有改善。但他對於這一輪連升6日，是以一個反彈行程來看待，強調階段性底部還未能確認已經出現。

利達LW基金經理及合夥人黃耀宗形容，港股經歷「中期跌浪間的短期反彈」。他給出恒指短期目標是18500點，至於能否上試20000點，則再等再過了19400點再算。

金融：滙金增持內銀可吼　高利率下滙控有望增派息

葉尚志表示，高息銀行股他傾向四大內銀工行 （01398） 、農行 （01288） 、中銀 （03988） 及建行 （00939） ，以及招商銀行 （03968） ，股息率有7厘以上，它們的基本面包括淨息差及存貸比率均差不多。中央滙金早前的增持行動雖然令金融股、內銀股整體氣氛好轉，但持有這些大型銀行還是最穩陣。

著名基金經理黃國英首選滙控 （00005） 。他指出息口上揚令全球銀行業前景轉好，業務空間比多年來低息環境大。滙控在云云本地銀行股中對內房的風險敞口較少，其規模龐大、交投活躍，人們相對有信心投資；另加上積極回購，未來派息金額亦有望提高，因此較吸引。

黃耀宗則認為友邦（AIA） （01299） 值搏，指出該股是MSCI香港指數最大成份股，佔22%倉位，成為外資寒暑表。他稱，友邦在第三季是一隻頗能代表中港股突然被嚴重看淡的股份，當它「肯升」的時候，就是搏外資認為中港股見底的時機。

能源：油價走勢欠明朗　惟兩桶油各有可取

葉尚志表示，油價如今80多美元屬偏高，對能源股來講有點不上不下。美國已是原油淨出口國，美國政府為保護開採成本不低的本國頁岩油業而積極托油價，70美元的底部很穩；此外，IMF下調全球經濟明年的增長預測，勢影響能源需求，因此石油股上升空間有限。他較看好中石化 （00386） ，是「三桶油」中息口相對最高，該股除了屬石油化工產業鏈上游的開採發掘外，亦涉足屬中、下游業務，業務比較偏向全產業鏈，因此受油價波動衝擊較小。

黃國英則一貫看好中海油 （00883） ，指該股的資本開支規模大，勘探和開採油田的能力較強，亦積極進行。只要油價穩定於70、80美元，則可維持其股息率約9厘。他又預期，中海油的資本開支過多兩三年可望下降，有利其資金流增強，從而提高派息；再者，該股估值比國際原油股低上七八成。

科技：騰訊流量變現較佳　看高一線

葉尚志表示，互聯網公司總有其起家業務，通過相關的網絡服務或應用程式收集了大量用戶人數後，再將之用於發展另一項完全不同的業務，這是「流量變現」的過程。他認為，目前在流量變現做得比較有成效的是騰訊 （00700）

他指出參閱騰訊財報時會看到除了其本業遊戲外，另一業務部門金融科技及企業服務（包括微信）的收入已拉成均勢。互聯網公司的初心是發展出自家生態圈，在這前題下，他會先揀較成功的騰訊，但未必銷定現價，因近期已略有反彈。黃國英認為科技股普遍弱勢，唯一較看好騰訊，只是提醒該股有「大沽家」坐鎮，股價要相對較長時間才轉強，投資者入市要預期坐艇。

黃耀宗則正在觀望聯想 （00992） ，指8月份美國總統拜登揚言限制對華科技投資，該股當時急劇回落「已經試了地緣政局風險帶來的低位」，認為是一隻難能可貴的指標股，是港股中罕見地既有硬件業務，又有「外資味道」數據中心業務的股份，「將來有咩事，就知道嗰個位要守」。此外，他認為聯想的硬件毛利見底，可搏硬件需求回升為股份帶來反彈。

撰文︰黃正軒

相關文章：

【高息股2023】盤點30隻6厘以上、門檻$1萬以下之選｜10隻今年財息兼收

長情股東注意！煤氣︰沒可能長期十送一　「公司要發展便要錢」

【選股攻略】港股第四季前瞻　將迎來「終極一跌」？

＝＝＝＝＝
想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【轉數快新措施】交易對象若屬「高危有伏」　轉帳前銀行會發警示
2023/10/13
【轉數快新措施】交易對象若屬「高危有伏」　轉帳前銀行會發警示
【虛擬資產】75%投資者追求短線回報　5大思考陷阱易招損失
2023/10/12
【虛擬資產】75%投資者追求短線回報　5大思考陷阱易招損失
長情股東注意！煤氣︰沒可能長期十送一　「公司要發展便要錢」
2023/10/11
長情股東注意！煤氣︰沒可能長期十送一　「公司要發展便要錢」
【HSBC】滙豐網上理財停用多項服務　轉由APP提供（附多項服務功能教學）
2023/10/10
【HSBC】滙豐網上理財停用多項服務　轉由APP提供（附多項服務功能教學）
【高息股2023】盤點30隻6厘以上、門檻$1萬以下之選｜10隻今年財息兼收（10月更新）
2023/10/05
【高息股2023】盤點30隻6厘以上、門檻$1萬以下之選｜10隻今年財息兼收（10月更新）
人民幣 中國 中華煤氣 恒生指數 Lenovo 硬件 電玩手遊 見底 收集 外資

下一篇文章

【浪跡天地】25歲女棄穩定職業　帶14萬積蓄瞓私家車自駕遊　靠2招維持生計
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款