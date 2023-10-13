【轉數快新措施】交易對象若屬「高危有伏」　轉帳前銀行會發警示

全球以致香港的詐騙罪案在近年都有上升趨勢，近日便有調查指，今年上半年香港可疑數碼詐騙交易比率達18.3%，屬全球最高。金管局昨日亦指出，今年收到涉及詐騙的銀行投訴持續上升，今年首9個月收到954宗，超過去年全年總和（555 宗），當中7成與信用卡交易有關，其餘涉及匯款交易、支付交易和銀行貸款等。在涉及詐騙的銀行投訴中，涉款金額最大的個案為一宗投資騙案，共120萬歐元。

首9個月詐騙投訴近千宗 超去年全年總和

為協助市民應對金融詐騙，金管局向28間零售銀行發出通告，要求銀行提供足夠的資源和專家，確保銀行業在訊息共享、 交易監察和客戶警示的三大範疇的打擊詐騙重點合作措施如期推出。

這些措施當中，有一項特別需要市民共同協助，就是「轉數快」將設可疑識別代號警示，日後在進行「轉數快」支付交易前，銀行會提醒用戶相關風險。如果「轉數快」識別代號（包括手機號碼，電郵地址和轉數快識別碼 、即FPS ID）與警方「防騙視伏器」內標籤為「高危有伏」的資料脗合，銀行會在確認交易前向用戶發出警示。

與警方「防騙視伏器」連接

在收到警示訊息後，用戶可以選擇繼續向出現警示的「轉數快」識別代號的收款人進行交易，但需要留意有關轉帳存在高度詐騙風險。

當局建議用戶每次交易前，均需仔細核實付款詳情和收款人身份是否可信。 如有懷疑，建議不要進行交易，免招損失。

料未來兩個月推出

FPS參與機構若為個人用戶提供即時轉帳服務及使用FPS識別代號，都必須參與此計劃，向用戶提供防騙警示。金管局指，將有超過40間銀行和儲值支付工具營運商參與此計劃，各機構正積極落實相關工作，例如系統修改與測試等，預計服務將在未來兩個月推出。

金管局表示，將繼續與警方及業界進行宣傳教育工作，並重申在每次交易前，用戶無論是否收到警示，均需仔細核實付款詳情和收款人身份。

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