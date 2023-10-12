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「廢物式養老」盛行　老人失生活意義　專家：子女勿包辦一切

退休規劃 18:17 2023/10/12

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父母邁入晚年，子女該如何贍養盡孝，才是對老人最好？内地網絡近期熱議「廢物式養老」現象，名稱較粗俗，原因是子女為老人包辦一切，以致其失去自理能力，他們看上去似乎都生活美滿，實際上卻感受不到生命價值。中國60歲及以上老年人口超過2.8億，網友討論指，「廢物式養老」的盛行讓他們陷入「混吃等死」的困境。

被包辦一切　逐漸一無所知

「廢物式養老」指子女把年邁的父母照顧得過於「無微不至」，什麽都不讓他們做，令老人逐漸變成了什麽都不懂的「廢物」。這些看似孝順的子女自認爲在用正確的方式贍養父母，但其實沒有把老人當成獨立的個體，忽略了他們的真正需求。

很多老年人原先都有自己的生活，但在子女的干涉下，他們不得不放棄該生活方式，接受子女的照顧。例如，父母已習慣在原來的家居住，但子女執意要將他們接到身邊一起住，老人不適應陌生環境，也跟先前社區中的好友少了聯絡，過得並不開心。還有退休的父母想重新找工作，以免與社會脫節，結果遭到子女一致反對，老人深感「在家毫無地位、說什麽都沒人聼」。

老人感「老而無用」　不受尊重

内媒《生命時報》引述南方醫科大學心理學系副教授肖蓉的評論指，什麼都不讓老人做是最大的不尊重。「廢物式養老」會讓老人感覺「老而無用」，尊重感降低，變得更加封閉和孤獨。

西南交通大學國際老齡科學研究院院長張雪永表示，老年人退休後與社會脱離，沒太多機會了解他人、學習新事物，難以適應社會新變化。有些老人為不給子女添麻煩，經常隱藏真實想法，選擇妥協；兒女也時常出於「為父母好」的想法，一廂情願地為老人安排一切，最後成了「單向式盡孝」。所以，有的老人即使子孫滿堂、家庭和睦，但情感上體會不到被理解和尊重時，就會處於被隔離的心理狀態、感覺孤獨。

子女盡孝應關注父母需求

有内地網友指，「廢物式養老」並不是真正的愛，而是一種自以為是的控制。子女應該設身處地為父母着想，了解父母想要的是什麼，在能力範圍內為他們提供幫助，才是真正的孝順。

專家建議，子女盡孝時要注意方式，要讓父母感到自己有用、能給家庭幫忙，而不是一個令人操心的累贅。此外還應多關注父母的精神世界，多與他們聊天、一起討論新鮮事物，鼓勵父母拓寬興趣、結交朋友。

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