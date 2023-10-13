【理財個案】28歲有一筆現金　買樓自住 VS 租樓買股票？

過去數十年，年輕一代努力工作，儲錢買樓，似是金科玉律。但近兩年看着樓價跌跌不休，加上社會風氣開始改變，年輕一代不再願意做「樓奴」。是次個案主角只28歲，已儲到一筆錢，正在猶疑該買樓自住，抑或租樓、然後用這筆錢投資。看看龔成是如何回答︰

讀者︰

龔sir你好，我有野諗極都唔明。我28歲，有一筆現金，未有物業。

想盡快買樓自住，但買樓後，就會對我本金，有大幅縮水的情況？

若我租樓，將錢用於投資股票，股票增值，但這樣卻多了一筆負現金流（租金），我實在想不通應怎樣計劃將來的投資之路，希望你能提供一點意見，應該點樣做，先對財富最好？

個案重點：

‧28歲

‧未有物業

‧有一筆現金

重點目標：

‧未決定買樓定租樓

‧租樓可將資金投資在股票

‧如何有效長遠財富增值

龔成︰

若你細心分析，無論你買樓，還是租樓，每月都會有一定的現金流流走：

買樓要供樓，供樓有部分是本金，有部分是比按息，利息支出是一個「一去不返」的支出。

租樓要比租，每月將租金比業主，同樣是一個「一去不返」的支出。

我用最簡單的方式去拆解你的情況：

1）買樓自住。

2）租樓，這段時間利用本金及每月可投資金額，利用股票加快增值，盡力將來金滾大，然後再在適當時機買樓，甚至不買樓只利用股票作財富增值。

你可以分析，哪個對長遠總財富最有利。

當你選擇（1），你就要每月供樓，假設你這樣會盡首期現金，如果按息較高，就有機會用了每月一定的現金流，令你每月無錢投資，在長遠計，你的財富就是一個自住物業。

至於（2），你租樓，如果租金不高，不會令你每月用盡現金流，你就能有部分錢去進行投資，再加上利用原有本金投資，如果投資有一定的回報，你最後滾存出來的財富，可以比你最初將錢投資在物業更理想，當然，這是假設投資回報理想。

如果你明白上述的解說，相信開始掌握了比較的關鍵。

第一，按息多少。

第二，租金多少。

第三，投資回報多少。

你要比較這幾項因素，如果按息低、出面租金貴，你買樓會較著數；如果按息高、出面租樓便宜，你租樓會較著重。

另一個面點就是投資回報，如果你本身不懂投資，而你又有自住需要，不如簡單買樓，長期供樓，對你較有利。

相反，如果你投資有一定實力，與其將錢用作供樓，不如租樓將餘下資金用作投資，長遠滾存財富更巨大，到時可以買更大的物業，或擁有更大的財富。

當然，除了這刻因素，你要同時分析，這刻股市投資值博率，以及樓市的投資值博率怎樣，那邊相對較有投資價值。我們其中一個考慮點，是資產項中，價格與價值偏離的情況（這在我的課堂會更詳細講述），從而決定將資金，投放在那一個市場較理想。

【本文獲龔成授權轉載】

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