【長壽危機】現在的5歲兒童　有一半會活到100歲　他們如何去付一個世紀的賬？

雖說長壽是福氣，中國人愛祝福別人「年年有今日」，但並不是人人都希望有百歲長壽，尤其當你了解到，想活到100歲，必先捱得過以下4項挑戰。

美國史丹福大學長壽中心在去年的一項研究便曾指出，現在5歲的美國兒童當中，有一半人會活到100歲。這在發達國家如是，發展中國家會差一點，但香港作為全球最長壽的地區之一，或許也正朝着這項美國的預測走。別只說兒童，即使是現在的成年人，也愈來愈多走到90歲、100歲。

擁抱新的存在方式

錢很重要，但要活這麼久，我們先把錢放在一旁，說說一些更重要的事情。今年人工智能（AI）成為最火熱的主題，莫說是老人家，即使是中年、甚至是30歲青年，也有必需追上社會潮流的逼切感。既然人的壽命愈來愈長，我們不必再像祖先們過着照本宣科的生活。在過了事業的顛峰後、在兒女都成家立室之後，面對自己的人生下半場（可能長達40、50年），最應該做的是擁抱新的存在方式。

現在社會都很害怕面對人口老化的問題，或者，大家視「人口老化」是一個問題，這本身就反映了我們所處的社會與我們的壽命之間並不匹配。所以對每個人而言，終身學習是必需的，這讓我們即使年長了，也能用自身經歷與年輕時的活力，令社會更加豐盛；另一邊廂，也能反過來令這個社會變得更適宜任何年齡層去居住。這是雙方都必需經歷的、嶄新的存在方式。

孤獨是公共衛生危機

要重新定義有效的生活，首先要確保自己不是孤單一人。這是極為艱巨的挑戰，因為太多不確定性是自己不能掌握的，你可能是自年輕起已是孤身一人，也有可能是年紀漸長、看着身邊的人一個又一個地離去。《時代雜誌》引述美國醫務總監Vivek Murthy指，數百萬老年人只能在孤獨中煎熬，「孤獨是一場公共衛生危機」，長期與社會隔離對健康的影響相當於每天吸15支煙。當我們共同邁向老化的未來時，我們需要以前所未有的方式在身體、社交和情感上相互連結。

是否值得活到100歲

即使你不是孤身一人，你的伴侶或同齡的朋友，或會與你一起面對年齡歧視，社會或許對年輕人充滿鼓勵，但反過來難以包容老年人。密歇根大學關於健康老化的民意調查發現，美國每10名65歲及以上的人中，就有8人抱怨他們經歷過年齡歧視。

你是否值得活到100歲？即使這個問題不由年輕人回答，你的身體也會回答。當健康響起警號時，警號通常不止一個，身體的各部分都在警告着你，你已經步入老年，各種的病痛接腫而來，日益進步的醫學支撐更多人類活到100歲，社會上是否有足夠的醫療及護理人員？長期護理費用愈來愈昂貴，你能依靠誰來照料百歲的你？

拿什麼去付一個世紀的賬單

20歲時我們剛投身社會，30歲開始做夾心階層，上有高堂、下有妻兒，從前人們或許到50歲才開始為自己的退休生活籌謀。但現在大家都想「提早退休」，可能50歲或之前就想退下來，但壽命卻延長至100歲，我們拿什麼去支付這筆長達一世紀的賬單？

結果我們得由年輕時就要為未來一世紀作打算，若果你幸運，打從一出生起，你的上一代已經開始準備讓你活到100歲。若果上一代沒有太多東西留給你，或許你20歲就要開始準備退休數十年的積蓄。

長壽是一場變革，變革可創造更光明的未來，但當中必定有許多犧牲。

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