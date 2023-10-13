【儲蓄大法】儲蓄計劃增加彈性　不再「長期糧尾」

有些人放眼未來，及早為日後未雨綢繆；有些人則認為人生苦短，應及時行樂。每個人的追求不同，人生方向不同，生活方式更是不同，各適其適，並無絕對。但是，無論追求怎樣的生活方式，「儲蓄」仍是必要的，畢竟「有錢不是萬能，無錢則萬萬不能」，若然過度消費，收支失衡，便難免擺脫不了「長期糧尾」的狀況。

利用儲蓄保險創富

其實，累積財富有不同方法，除了節流，亦可開源。在創富路上，有人會選擇投資樓宇、股票、外幣、基金等，但要投資有道，除了要有豐富的專業知識，亦必須眼觀四面，耳聽八方，時刻留意大市走勢，心力、腦力、時間缺一不可。對於「沒時間」的人來説，應選擇簡單、省時管理及具財富增值效益的方案，因此可考慮「儲蓄保險計劃」作為創富工具，既可省卻由自己直接投資所需的時間，又可減低「把雞蛋都放到一個籃子」單一投資所涉及的風險，只因儲蓄保險計劃的資產由專業投資團隊管理，透過跨地域、跨行業、跨週期的多元投資組合，為你爭取更高潛在回報之餘，同時能有助分散投資風險。

儲蓄計劃增加靈活彈性 配合不同人生需要

在全球化的趨勢下，到外國留學、工作，甚至居留的機會愈來愈多，所以坊間一些儲蓄保險計劃亦不再局限於港元，而是提供多元保單貨幣選擇，讓你可於日後靈活轉換，配合個人化的理財需要。一些計劃更具備靈活理財彈性，即使財務狀況有所變化，亦可以隨時靈活套現，甚至申請保費假期等，全面配合個人需要。

透過為財富增值，除可實現人生不同階段的目標，更重要的是在年邁時能夠真正退而無憂，只因在開展退休生活的一刻起便開始消耗財富。事實上，我們亦無法預計自己的壽命長短，若然活得長壽，更需要有一筆充裕的退保儲備作為後盾，以免日後要面對「人還在，錢沒了」的困境。較全面的保險儲蓄計劃於受保人達到指定年齡時，可以將保單內已累積的現金價值轉換為終身年金，由於年金並無派發期限，猶如退休後仍「月月有糧出」，故此能有效對沖因長壽而衍生的財務風險。

不少人會因「沒時間」而遲遲未有在創富路上起步，最終可用作建立財富的時窗越來越窄，壓力亦因而產生。常言道：「時間就是金錢」，只要坐言起行，及早選對理財方案，便可以和「長期糧尾」絕緣，活出自主、自在的愜意人生。

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