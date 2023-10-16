【放棄提早退休】網民不堪節衣縮食儲蓄辛苦　寧工作到老　專家教Coast FIRE無痛財自

歐美近十年興起「財務獨立，提早退休」（Financial Independence, Retire Early，簡寫FIRE）的財務自由運動。FIRE的參與者累積了一定財富後，可選擇較法定退休年齡提前至30歲、40歲退休，也多過着極簡生活，盡量降低物慾減少開支，把時間投放在陪伴親友和發展個人興趣之餘，力求維持財政紀律。但FIRE要行得順利，絕非易事，近日就有一名本為FIRE死忠的網民在討論區發帖訴苦，指為了退休金儲蓄而節衣縮食多年，非常痛苦而且後悔，現已放棄實現提早退休目標，寧願繼續工作到老，維持正常生活質素。

多年FIRE死忠遇疫情打擊

30到尾的網民「ir0nuckles」在Reddit發帖《有人退出FIRE並用這筆錢過上更好的生活嗎？》，表示多年來一直堅持行死忠、苛刻的FIRE路線，在慳錢最高峰時期，每月節省70%開支。但新冠疫情不單止嚴重打擊了他的財務，就業市場疲軟令他一度失業，加上物價飛升，帶來了巨大損失，讓他不得不老實面對自己的優先事項：正常得體的生活。

死慳死抵犧牲巨大 遠超飲少杯Latte

「在錯過了（陪伴）朋友和家人的三年後，我現在意識到，透過推遲我的個人生活來節省更多的錢，我做出了比單單不飲拿鐵咖啡（skipping lattes）更大的犧牲。」ir0nuckles表示，他無法證明繼續走這條路是合理的。他原本憧憬從事最艱苦的工作，藉以在投資組合中持續地增加一定的回報率，把退休年齡一年年地逐步提前，但如今他已不再堅持這一套。

毅然「斬纜」寧繼續工作到老

ir0nuckles已決定「斬纜」，認為自己除了沒有參加美國的主流401(k)退休福利計劃外，已經累積了一筆可觀的積蓄，達96萬美元（折合約751萬港元）。不過，他距離傳統的退休年齡還有將近27年，所以只能隨緣地用這筆省下的金錢繼續工作到老，但他立志要享有更舒適的生活，並計劃明年初付諸實行。他目標是租樓和朋友同居，擁有一個小花園，能夠養寵物，盡可能經常探望家人和朋友，出去參加娛樂活動，投入感興趣的一切事物。

不工作無所事事更加痛苦

ir0nuckles說：「此時此刻，我真的希望餘生都能工作。」他坦言喜歡勞動，在失業的那段日子，他絲毫不覺得放鬆。 相反，無所事事令他沮喪，感到極其無聊和虛度。ir0nuckles希望能夠繼續做一些有益社會的事情，現在既有了積蓄，他認為自己能夠承受減薪，並根據更多其他因素來選擇工作，而不再是為FIRE能儲幾多錢而作職業打算。

理財專家：有一定本錢行Coast FIRE

MarketWatch資深財經專欄作家Brett Arends認為，ir0nuckles實際上已在行Coast FIRE，即不用持續為儲存退休金而過着極端節儉生活，也不需要過早退休的一條財自道路，他已有一定本錢去實行。

Arends認為，ir0nuckles在40不到年紀有了這麼多錢，不需再為退休儲蓄而「折腰」。他指出，全球股票的平均長期回報約5%，相較通脹保值美國國債目前實際孳息率約2%，足以跑贏通脹。ir0nuckles不乏投資工具，為晚年生活創造被動收入。

他建議，ir0nuckles不妨將積蓄放於一個低風險ETF投資組合，當中60%投資於「Vanguard全世界股票（Total World Stock）ETF」（美：VT），另外40%用於持有「嘉信理財美國抗通脹債指數（TIPs）ETF」（美：SCHP）， 預計合共實際收益約3.8%。

今日的96萬美元在27年後，以等同2023年貨幣現值去計算，可望升至260萬美元（約2,034萬港元）。65歲的男性將這筆錢轉換為即時年金，足以為退休生活帶來16,600美元（約13萬港元）的月入。

惟「未上車」是硬傷

Arends指出，如果ir0nuckles立即退休，96萬美元積蓄現在轉換成年金，可產生4,500美元（約35,200港元）的月入，似乎不錯。但當知道他是「無殼蝸牛」，這筆年金又不會與通脹掛鉤，就頓覺非常勉強。

ir0nuckles坦言在疫情期間永遠錯過了於所在地區「上車」的機會，可能要租樓租足一世。他存了一些現金作置業之用，但必須搬遷才有機會買樓，因為其現居地的樓價在一年內走高50%至60%，沒有停止的跡象。

Arends表示，那些所擁有房室已經獲利、並鎖定長期抵押貸款利率2.5%或3%的業主過得不錯。但對於美國無殼蝸牛來說，目前不是租樓的好時機，買樓更是惡劣。美國標普/CS全國房價指數較疫情前升了五成，住房負擔能力比2007年房地產泡沫頂峰時更差。

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