全球億萬富豪人數20年增一倍　十大巨富城市　香港排名低過新加坡

財富和投資移民諮詢公司Henley & Partners《2023年億萬富翁報告》指，隨著全球資產價值飆升，超級富豪（可投資資產達到1億美元的人）數量比20年前增加了一倍。

全球億萬富豪2.8萬人 20年增一倍

該報告分析新世界財富（New World Wealth）資料庫的數據發現，目前全球有28,420名億萬富翁，比去年增長12%，是2003年人數的兩倍多。這些富裕人士通常是大型跨國公司的創始人或巨額家族財富的繼承人。

十大巨富最多城市 香港排第八

報告指，全球38%的人口擁有1億美元或以上的資產，億萬富翁最多的前四個國家依次為美國（10,660人）、中國（2,358人）、德國（1,050人）、印度（1,035人）。而億萬富翁最多的十大城市，美國、中國佔多數。其中紐約位列第一，有775人，其次爲三藩市灣區、洛杉磯。中國北京、上海排名第五（365人）、第六（332人）；香港以305人居第八，比第七名新加坡少25人。

全球億萬富翁最多十大城市

排名 城市 國家/地區 身價1億美元以上富豪人數 2023~2033年預計增長百分比 1 紐約 美國 775 22% 2 三藩市灣區 美國 692 50% 3 洛杉磯 美國 504 17% 4 倫敦 英國 388 12% 5 北京 中國内地 365 12% 6 上海 中國内地 332 63% 7 新加坡 新加坡 330 55% 8 香港 香港特別行政區 305 24% 9 芝加哥 美國 286 6% 10 巴黎和法蘭西島 法國 280 45%

摩納哥豪宅樓價冠絕全球 香港第六

報告亦統計了全球富人區豪宅（200~400平方米）樓價最高的20大城市，其中摩納哥以3.5萬美元（約27.37萬港元）/平方米的高價奪冠。之後其次為紐約、倫敦、聖讓卡普費拉（Saint-Jean-Cap-Ferrat, 南法的富豪度假勝地）、悉尼。香港排名第6，每平方米2.15萬美元（約16.81萬港元）。

全球富人區豪宅樓價最高城市

排名 城市 國家/地區 豪宅樓價（美元/平方米） 1 摩納哥 摩納哥 35,000 2 紐約 美國 28,500 3 倫敦 英國 26,000 4 聖讓費拉角 法國 24,500 5 悉尼 澳洲 22,200 6 香港 香港特別行政區 21,500 7 巴黎 法國 18,000 8 洛杉磯 美國 17,500 9 棕櫚灘 美國 17,200 10 邁阿密海灘 美國 16,800

哈佛巨富校友最多 佔全球3.8%

培養最多億萬富豪的20所大學，美國佔11所並包攬前三，它們均爲常春藤盟校或公立名校，比如排名第一的哈佛就有1,088名億萬富豪校友，佔全球巨富總人數的3.8%。僅次於美國的英國佔4所，分別是牛津（第4）、劍橋（第7）、倫敦政治經濟學院（第13）和倫敦商學院（第17）。上榜的中國大學有清華（第12）、北大（第16）。

未來十年億萬富豪數將增38%

報告指，自2008年金融危機以來，低利率以及資金在全球範圍內的大量湧入，促進了億萬富翁人數的增長。而超低利率時代結束後，其增長速度可能會放緩。該報告預計，未來十年，億萬富翁人數將增加38%，到2033年將有約39,000人。

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