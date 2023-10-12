黑雨汽車損壞　已有的士獲賠償　保聯劉佩玲︰打風揸車有得保　「不要再推卸說無保險」　

早前颱風小犬襲港，9號風球期間，由於缺少公共交通工具及的士，不少旅客滯留機場，不少市民亦滯留在港鐵站內。事件發生後，有交通業界指因為「打風無保險」，所以少了的士。但保聯行政總監劉佩玲卻高調反駁，她接受本網訪問時透露，上月黑雨水災期間，不少汽車損毀，但近日已有車主獲保險公司賠償，亦有不少索償個案正在處理中，她強調「打風揸車其實有得保」，反指的士業界「不要再說打風無保險，不應再把事情與保險掛鈎」。

上月水災 已有部分車主獲賠償

劉佩玲對本網透露指，近月極端天氣下，保險業界亦正在處理不少車保索償。例如上月颱風蘇拉及其後的連場暴雨，造成不少汽車損毀，據她向業界了解，已有多宗車保索償的申請獲受理，有部分因損毀較輕微，因此較快地、已獲得賠償；有部分則因為汽車全毀（total loss），保險公司需找公證行協助，因此處理需時。

數年前颱風山竹期間，香港保險業界總共賠償了31億元，當中有逾億元是涉及汽車。

買全保 保障涵蓋8號風球

劉佩玲又指出，即使在極端天氣或8號風球期間駕駛，亦屬於「正常情況用車」，因為水浸是突如其來的，沒有人能預料，「除非你明知該處已經水浸，還要特意開車過去，那就不會有賠償」。她指出，車主想在極端天氣期間有保障就要買全保（綜合保險），而非只買「三保」（第三者保險），近日獲賠償的亦是已購買全保的車主。

因此她強調，的士業界即使8號（或更高）風球駕駛，只要有買全保的話，都會受保險保障。

劉佩玲︰的士司機要收附加費，大家都明白是因為有風險，但不要再說是因為沒有保險。

可惜的是，全港只有37%的車主有買全保，劉佩玲更提到，全港1.88萬輛的士當中，只有約4000多輛有買全保。

的士保費平均3.4萬元 風險之大「私家車沒法比」

劉佩玲更引述保監數據指，目前的士車保平均保費達每輛3.4萬元，是因為的士意外頻生，有許多的士都有索償個案在身，「風險程度之大，是私家車沒法比較」。她提到，每次保聯與的士業界開會，對方都有各種的申訴，但保聯提出的許多改善方案，的士業界都不願接受。

她透露，保聯給的士業界的建議包括每輛的士擬定司機名單、安裝防撞裝置、安裝攝影機等等，但業界大多沒有實行，即使防撞裝置因政府補貼而免費，也只有少數的士有安裝。其他措施更難實行，「有時連車主都不知道司機是誰」。

劉佩玲︰想情況有改善，大家都要配合，不能一味投訴，自己又不改進

她笑稱，保險業界目前可謂「盡公民義務」，因為的士索償太多，相關保單虧損風險大。

她又重申，想極端天氣之下有保障，保論是的士業界抑或一般駕駛人士，都應考慮買全保。

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