【以巴戰爭】出遊遇戰事　保聯︰取消行程可獲賠償　但有兩大關鍵

以巴開戰，港府在10月8日晚上提升以色列的外遊警示級別至紅色，適逢不少港人到當地出遊，截至昨日特區政府接獲28宗身在以色列的港人求助，連歌手衛詩在正在當地「朝聖」，指自己身在防空洞之中，但不斷聽到爆炸聲。

如果剛好在出遊時遇到戰事，因而要更改或取消行程，市民所購買的旅遊保險，是否可以賠償？雖然一般而言，「戰爭」屬不保事項，但保聯最新的回應指，原來遇到旅遊警示，即使是戰爭，也有機會獲得賠償，但要留意兩大細節。

須先提出「取回已繳付費用」的要求

第一，是市民必需先提出「取回已繳付費用」的要求。保聯指出，有部份保單會提供外遊警示現金津貼，旅客如欲取消行程或提早結束行程，應該先向營辦商（航空公司／旅行社／酒店）提出要求取回已繳付的費用，因為旅遊保單是保障無法從旅行團營運商、公共交通工具機構或住宿供應商退回已預先或約定支付的訂金或費用損失。

就紅色外遊警示而言，市面上的旅遊保單一般會保障不可退回的預繳訂金或費用之50%。投保人應詳閱其購買之保單保障範圍、條款及細則。

需及早購買 紅色警示後才買便無效

保聯指出，保單其他相關條款及不保事項，包括戰爭（適用於全張保單）、已知或已存在的情況。就取消行程及提早結束行程保障，如在保安局發出紅色警示前購買了旅遊保單，此兩項保障仍然有效。然而，如在發出紅色警示後仍如期出發到當地，所有由戰爭引起的相關損失，包括提早結束行程，由於都屬於「已存在的情況」，因此一律不獲保障。

無論是否可獲賠償，保聯亦提醒受保人，應以自身安全為首要考慮，如非必要應避免前往當地。

相關文章︰

【旅遊保險】幾時買全年Plan先最抵玩？ 呢個行程只需去4次已可打和

熱門旅遊地方 ATM提款費用達10%? 3招有用tips助降收費

俄烏戰爭喚醒世界對能源及安全思考 汲取6大可持續發展教訓（上）

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經