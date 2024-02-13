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30歲夫婦年薪219萬仍做月光族　專家剖析消費陷阱　推2大無痛改善方法

個人增值 21:00 2024/02/13

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年紀未到40的兩夫婦合共年薪近219萬港元竟淪為「月光族」？這是白手興家的美國富豪、個人理財網站「I Will Teach You To Be Rich」創辦人Ramit Sethi分享的真實案例，他形容對年收入七位數的夫婦正在犯下一個「災難級」的理財錯誤。

Ramit Sethi在一篇博客文章中，分享一對30多歲的夫婦如何花費他們近28萬美元（約218.9萬港元）的年薪。這對匿名夫婦的收入、儲蓄、投資和消費習慣如下（銀碼以港元計算）：

年薪219萬夫婦的資產淨值及每月開支
（30中旬、育有3名子女）
已折合為港元
每月合共收入
總收入（除稅前）181,079
淨收入（除稅後）139,644
每月固定開支
（佔每月預算58%）
租金／樓按22,617
水電煤5,308
交通（車貸、油費等）16,770
訂閱服務 + 商務支出13,971
食物及日用品6,645
還款0
服裝2,345
電話2,408
子女相關活動7,028
連同未列入名目的開支總計80,861
每月自主開支
（佔每月預算41%）
出外晚飯、娛樂等57,024
儲蓄 + 投資
長期應急基金1,759
其他儲蓄0
投資0
總計1,759
合共資產淨值
資產（車輛、居所、物業及生意之現值）781,795
投資（包括退休金）1,076,438
儲蓄727,069
債務（學貸、信用卡卡數、樓按）（1,405,128）
總計1,180,174
資料來源： Ramit Sethi

上表可見，這對夫婦每月合共淨入息約14萬港元，每月開支則約13.8萬港元，月內僅能撥出約1,700港元作應急之用，正式儲蓄欠奉。此外，要注意他們合共約140萬港元的債務是包括學貸及信用卡卡數，然而每月的「還款」（Debt payments）開支為零，是拖欠學貸、卡數及相關利息，還是有清償但沒有納入該名目？不得而知。

Sethi發現，這對夫婦在理財上的最大問題是其每月儲蓄和投資的金額為零，形容是一場災難，需要立即改變。他還注意到兩夫婦每月在汽車費用上花逾2,000美元（逾15,600港元），覺得「還可以」，但建議他們最好減少這方面的開支，並將之用於儲蓄和投資。

信用卡是「大花筒」陷阱 不能取代儲蓄

理財專家表示，人們不應抱有信用卡限額亦屬於資產的錯誤觀念。即使一個家庭有小康程度的入息也好，擁有一個健康的儲蓄帳戶對於締造安全的財務狀況至關重要，能夠幫助人們避免因意外的緊急情況而深陷信用卡債務。Bankrate高級經濟分析師Mark Hamrick指出，卡數不能取代儲蓄，因為儲蓄本質上是人們的私己閒錢；除非能夠快速還款，否則卡數會構成問題。

Sethi表示，真正的財富是日積月累而得來，總需要一段長時間來持續創造，過程可能很無聊，卻值得去做。

CNBC綜合理財專家見解，歸納出以下「細水長流」的財富增值策略，助「月光族」無痛脫離財務困境。

  • 1. 善用「利疊利」複息效應

這裡所指的「利疊利」不是借錢方面，而是投資角度。相信每個打工仔都想擁有自己的一桶金，但單憑儲蓄往往追不上通脹速度。但只要借助複息效應（Compound interest effect）的力量，就可以「錢搵錢」，讓你所投資的金錢為你工作。

俗稱「利疊利」的複息效應，是把上一期的投資本金和利息，一併存入下一期的新帳單當中，經過長時間堆疊後，你的初始投資不僅可以賺取以本金計算的回報，還可以賺取累積的利息回報，從而產生指數級增長。

【財富自由】「利疊利」有利有弊　學識善用時間複利　無痛滾出第一桶金

假設以本金10,000元存款，年利率10%，每年複息1次，你在年底將會獲得1,000元利息，如果連本帶利11,000元全數投資，第2年完結後，你就會有12,100元，即11,000元加上該金額的10%。

  • 2. 投資指數基金或ETF

投資是發揮複息效應以滾存財富的其中一個方法。儘管投資可能令人望而生畏，但完全不涉足的話，可能會令你錯過比單單將現金存於銀行更多的增值機會。

對新手投資者來講，最大困難是資金不足，也傾向不想冒投資個股的風險。金融專家表示，低成本的指數基金（index funds）是投資初哥可以考慮的一個入門途徑。這類投資基金追蹤標普500指數、恒生指數等個別市場指數的表現，以被動形式管理為主，基金的成分股會根據所參照指數的成分股比例進行買賣，從而令基金的表現與所參照的市場指數的表現相近。

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此外，透過ETF（交易所買賣基金），讓散戶可以將投資分散到眾多公司，即一次過「買大市」，無須只持有個別股票，亦通常定期派息，有助分散投資和降低風險，達到投資組合多元化的好處。

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