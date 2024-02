30歲夫婦年薪219萬仍做月光族　專家剖析消費陷阱　推2大無痛改善方法

年紀未到40的兩夫婦合共年薪近219萬港元竟淪為「月光族」?這是白手興家的美國富豪、個人理財網站「I Will Teach You To Be Rich」創辦人Ramit Sethi分享的真實案例,他形容對年收入七位數的夫婦正在犯下一個「災難級」的理財錯誤。