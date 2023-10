30多歲夫婦年薪219萬仍做月光族　專家剖析消費陷阱　推2大無痛改善方法

年紀未到40的兩夫婦合共年薪近219萬港元竟淪為「月光族」?這是白手興家的美國富豪、個人理財網站「I Will Teach You To Be Rich」創辦人Ramit Sethi分享的真實案例,他形容對年收入七位數的夫婦正在犯下一個「災難級」的理財錯誤。

Ramit Sethi在一篇博客文章中,分享一對30多歲的夫婦如何花費他們近28萬美元(約218.9萬港元)的年薪。這對匿名夫婦的收入、儲蓄、投資和消費習慣如下(銀碼以港元計算):

年薪219萬夫婦的資產淨值及每月開支

(30中旬、育有3名子女)

已折合為港元 每月合共收入 總收入(除稅前) 181,079 淨收入(除稅後) 139,644 每月固定開支

(佔每月預算58%) 租金/樓按 22,617 水電煤 5,308 交通(車貸、油費等) 16,770 訂閱服務 + 商務支出 13,971 食物及日用品 6,645 還款 0 服裝 2,345 電話 2,408 子女相關活動 7,028 連同未列入名目的開支總計 80,861 每月自主開支

(佔每月預算41%) 出外晚飯、娛樂等 57,024 儲蓄 + 投資 長期應急基金 1,759 其他儲蓄 0 投資 0 總計 1,759 合共資產淨值 資產(車輛、居所、物業及生意之現值) 781,795 投資(包括退休金) 1,076,438 儲蓄 727,069 債務(學貸、信用卡卡數、樓按) (1,405,128) 總計 1,180,174 資料來源: Ramit Sethi

上表可見,這對夫婦每月合共淨入息約14萬港元,每月開支則約13.8萬港元,月內僅能撥出約1,700港元作應急之用,正式儲蓄欠奉。此外,要注意他們合共約140萬港元的債務是包括學貸及信用卡卡數,然而每月的「還款」(Debt payments)開支為零,是拖欠學貸、卡數及相關利息,還是有清償但沒有納入該名目?不得而知。

Sethi發現,這對夫婦在理財上的最大問題是其每月儲蓄和投資的金額為零,形容是一場災難,需要立即改變。他還注意到兩夫婦每月在汽車費用上花逾2,000美元(逾15,600港元),覺得「還可以」,但建議他們最好減少這方面的開支,並將之用於儲蓄和投資。

信用卡是「大花筒」陷阱 不能取代儲蓄

理財專家表示,人們不應抱有信用卡限額亦屬於資產的錯誤觀念。即使一個家庭有小康程度的入息也好,擁有一個健康的儲蓄帳戶對於締造安全的財務狀況至關重要,能夠幫助人們避免因意外的緊急情況而深陷信用卡債務。Bankrate高級經濟分析師Mark Hamrick指出,卡數不能取代儲蓄,因為儲蓄本質上是人們的私己閒錢;除非能夠快速還款,否則卡數會構成問題。

Sethi表示,真正的財富是日積月累而得來,總需要一段長時間來持續創造,過程可能很無聊,卻值得去做。CNBC綜合理財專家見解,歸納出以下「細水長流」的財富增值策略,助「月光族」無痛脫離財務困境。

1. 善用「利疊利」複息效應

這裡所指的「利疊利」不是借錢方面,而是投資角度。相信每個打工仔都想擁有自己的一桶金,但單憑儲蓄往往追不上通脹速度。但只要借助複息效應(Compound interest effect)的力量,就可以「錢搵錢」,讓你所投資的金錢為你工作。

俗稱「利疊利」的複息效應,是把上一期的投資本金和利息,一併存入下一期的新帳單當中,經過長時間堆疊後,你的初始投資不僅可以賺取以本金計算的回報,還可以賺取累積的利息回報,從而產生指數級增長。

假設以本金10,000元存款,年利率10%,每年複息1次,你在年底將會獲得1,000元利息,如果連本帶利11,000元全數投資,第2年完結後,你就會有12,100元,即11,000元加上該金額的10%。

2. 投資指數基金或ETF

投資是發揮複息效應以滾存財富的其中一個方法。儘管投資可能令人望而生畏,但完全不涉足的話,可能會令你錯過比單單將現金存於銀行更多的增值機會。

對新手投資者來講,最大困難是資金不足,也傾向不想冒投資個股的風險。金融專家表示,低成本的指數基金(index funds)是投資初哥可以考慮的一個入門途徑。這類投資基金追蹤標普500指數、恒生指數等個別市場指數的表現,以被動形式管理為主,基金的成分股會根據所參照指數的成分股比例進行買賣,從而令基金的表現與所參照的市場指數的表現相近。

此外,透過ETF(交易所買賣基金),讓散戶可以將投資分散到眾多公司,即一次過「買大市」,無須只持有個別股票,亦通常定期派息,有助分散投資和降低風險,達到投資組合多元化的好處。

