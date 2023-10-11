長情股東注意！煤氣︰沒可能長期十送一　「公司要發展便要錢」

食息一族可能會留意中華煤氣 （00003） ，早年曾連續10多年派紅股，年年「十送一」令煤氣一度成為大家的愛股。但一場疫情令金融、經濟環境驟變，年年派紅股在2022年成為歷史，2023年公司成立160周年也沒有紅股或特別息。最新更有管理層直言，「沒有可能長期十送一」。

煤氣管理層 被鄰居問「會否再派紅股」

其實煤氣會否再派紅股一事，可謂備受股東關注。煤氣常務董事黃維義接受《明報》訪問時指，試過被鄰居問到會否再派紅股，但他直言「沒有可能長期十送一」，明言公司若要發展便要錢，他們亦是因應業務發展及市況而停派紅股。

黃維義強調，若要支持業務長期持續發展，不能夠只顧長期派紅股而令到企業發展受到影響。將來是否恢復派發，則要視乎當時的業務營運情况而定。

不派息的公司 可能有更大回報？

事實上，高派息固然是好事，但一間公司若要持續發展，必定要保持投資在各項業務上，對股東而言，股價的升幅可能更可觀，例如美股的大藍籌，蘋果、微軟等等，其實派息率都不高，但股價長期升幅相當可觀。

同樣被香港股民視為收息之選的滙控 （00005） 亦經常強調，如果業務發展以外有足夠的資金，才會考慮回購。在近一年業務重新企穩之後，滙控才陸續恢復派息。可見派息對一間公司而言未必是最重要，他們更重視是否有足夠資金發展，維持企業盈利的增長。

企業管理層與小股東之間，未必每件事都有共識。對煤氣股東而言，或許真的要把心一橫，調整心態，不能再奢望年年都「十送一」了。

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