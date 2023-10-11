  • 29°C
香港時間 : 20231011日 (週三) 13:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

長情股東注意！煤氣︰沒可能長期十送一　「公司要發展便要錢」

收息攻略 12:06 2023/10/11

分享：

分享：

食息一族可能會留意中華煤氣 （00003） ，早年曾連續10多年派紅股，年年「十送一」令煤氣一度成為大家的愛股。但一場疫情令金融、經濟環境驟變，年年派紅股在2022年成為歷史，2023年公司成立160周年也沒有紅股或特別息。最新更有管理層直言，「沒有可能長期十送一」。

煤氣管理層　被鄰居問「會否再派紅股」

其實煤氣會否再派紅股一事，可謂備受股東關注。煤氣常務董事黃維義接受《明報》訪問時指，試過被鄰居問到會否再派紅股，但他直言「沒有可能長期十送一」，明言公司若要發展便要錢，他們亦是因應業務發展及市況而停派紅股。

黃維義強調，若要支持業務長期持續發展，不能夠只顧長期派紅股而令到企業發展受到影響。將來是否恢復派發，則要視乎當時的業務營運情况而定。

不派息的公司　可能有更大回報？

事實上，高派息固然是好事，但一間公司若要持續發展，必定要保持投資在各項業務上，對股東而言，股價的升幅可能更可觀，例如美股的大藍籌，蘋果、微軟等等，其實派息率都不高，但股價長期升幅相當可觀。

同樣被香港股民視為收息之選的滙控 （00005） 亦經常強調，如果業務發展以外有足夠的資金，才會考慮回購。在近一年業務重新企穩之後，滙控才陸續恢復派息。可見派息對一間公司而言未必是最重要，他們更重視是否有足夠資金發展，維持企業盈利的增長。

企業管理層與小股東之間，未必每件事都有共識。對煤氣股東而言，或許真的要把心一橫，調整心態，不能再奢望年年都「十送一」了。

相關文章︰

退休夫婦600萬存款放定期　可否應付每月逾6萬元支出？

想跑贏現金？不要忘記固定收益的「回歸面額」效應

【綠債2023】首日掛牌暫守100元發行價　專家︰9手全中可長揸、98元以下可撈貨

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

ET財智Talk
【ET財智Talk】利率長期偏高風險資產回調？ 利達黃耀宗分析美股前景及心水股推介
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【HSBC】滙豐網上理財停用多項服務　轉由APP提供（附多項服務功能教學）
2023/10/10
【HSBC】滙豐網上理財停用多項服務　轉由APP提供（附多項服務功能教學）
【高息股2023】盤點30隻6厘以上、門檻$1萬以下之選｜10隻今年財息兼收（10月更新）
2023/10/05
【高息股2023】盤點30隻6厘以上、門檻$1萬以下之選｜10隻今年財息兼收（10月更新）
「軟著陸」成新共識？施羅德︰經濟軟著陸面臨三大挑戰
2023/10/02
「軟著陸」成新共識？施羅德︰經濟軟著陸面臨三大挑戰
【選股攻略】港股第四季前瞻　將迎來「終極一跌」？
2023/10/01
【選股攻略】港股第四季前瞻　將迎來「終極一跌」？
【退休規劃】5、60後近70%手持股票　較青年群組高一倍！「臨老賭一鋪」全新獲利心態？
2023/09/17
【退休規劃】5、60後近70%手持股票　較青年群組高一倍！「臨老賭一鋪」全新獲利心態？
財富及退休規劃 退休規劃產品 財富及資產管理 被動收入 收息股 收息產品 香港中華煤氣（00003） 宏觀分析 可持續發展 疫情

上一篇文章

【定期存款2023】98天4.7厘賺1萬元｜綠債退款最高4.88厘　9個月4.8厘收息$18,000

下一篇文章

【綠債2023】首日掛牌暫守100元發行價　專家︰9手全中可長揸、98元以下可撈貨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款