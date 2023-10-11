香港女性心理健康差　僅32%對財務感安心　收入水平高但財務壓力沉重

「AXA 安盛心理健康研究 2023」第三階段的結果顯示，香港女性的財務壓力沉重，「心靈豐盛感」低於男性，多重角色與責任減少她們定期運動的機會，情況令人關注。

研究結果顯示，只有19%的香港受訪女性感到「心靈豐盛」，比例略低於香港受訪男性的 23%。 若只計40歲或以下較年輕的女性受訪者，感到「心理豐盛」的比例更低，只有 12%，顯著低於40歲以上受訪女性的24%。展望未來的財務狀況，只有三分之一（32%）的香港受訪女性感到安心，遠低於受訪男性的42%。

只有12%年輕女性「心理豐盛」

研究結果亦指出，香港年輕女性普遍面對較大的心理壓力，多達64%較年輕女性受訪者在過去一年受中度至高度壓力困擾，較整體女性受訪者的46%比例更高。

職業生涯方面，61%香港受訪女性認同目前的工作環境中不同性別均受到平等對待。 然而，研究發現職場仍然存有性別平等差距，近半數女性受訪者表示，其工作能力曾因性別原因而被質疑或低估，另有25%受訪者曾在職場經歷帶有歧視的性別相關言論。

儘管收入水平較高，女性高管面對沉重財務壓力。36%香港受訪女性表示，目前的財務狀況為她們帶來重大壓力。42%從事高級行政人員的女性受訪者表示，其財務狀況為她們帶來沉重壓力，比例在所有受訪職業中最高。情況或反映她們需要維持較優質的生活水平，以及面對社會對成功的期望所衍生的額外壓力。

僅4分1每周有足夠運動

當被問及「最大願望」時，有 34%受訪女性均期望改善身體健康，而健康體魄的確是提升心理健康的關鍵因素。 然而，只有24%女性表示有定期每週進行 150 分鐘以上的中等強度運動，比例低於整體受訪男性的32%。AXA安盛指，結果反映出女性因為需要兼顧工作與家庭等多重責任所帶來的時間限制，或減少她們定期運動的機會。

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