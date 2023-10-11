快速時裝代價不菲　「循環式時尚」更可持續

每逢轉季置新裝，是不少現代人的習慣。但大家有沒有想過，近年快速時裝興起，衣服由鬥質素變為鬥快、鬥平，這種風氣會為地球及社會帶來多大的代價？

曾經一度，零售商每年只專注推出兩個系列──春夏時裝與秋冬時裝，隨著快速時裝大行其道，企業不斷推出新款產品，價錢也變得愈來愈便宜，結果是消費者為了趕潮流而購入大堆衣服，並造成大量浪費。根據估計，現時一件衣服平均只會穿七次便被丟棄，導致每年有85%的衣服被送往垃圾堆填區或焚燒。

一件衣服平均只穿7次

快速時裝除了造成廢物問題，原來也是溫室氣體排放的元兇。根據聯合國數據，時裝行業每年排放的溫室氣體佔全球總數的10%，比起整個航空和航運業加起來還要多。此外，廉價服裝也帶來了重大社會影響，包括工作條件惡劣、強迫勞動和童工問題等。很明顯地，我們實在有必要改革整個時裝產業，使行業在保持生意競爭力之餘，也要負上可持續發展的責任。

紡織業向來不算是受到嚴格監管的行業，然而政策制定者有責任引入更高的環境標準，讓時裝品牌對供應鏈的負面影響及產品之報廢負責。最近歐盟便推出新法規，禁止行業銷毀未售出的產品、建議採用更耐用的物料，以及監控漂綠行為（Greenwashing，即以公關手段來誇大公司或產品的環保水平），預計這將改變時裝品牌的運作方式。

亞洲製衣業需改變生產過程

此外，亞洲經濟體也會面臨巨大影響，原因是過去數十年來，亞洲憑藉便宜的生產成本及快速的效率，一躍成為了全球紡織製造業重地，每年亞洲製造商供應了歐盟70%以上的紡織品，主要出口國包括了中國、孟加拉、土耳其及印度等。隨著歐洲監管收緊，加上（尤其是歐洲品牌）及消費者的可持續意識與日俱增，亞洲製衣業有必要改變現有的原材料採購及生產過程。

儘管這些可持續發展有可能使相關成本上升，但企業也可透過嶄新技術來提升運作效益。事實上，近年亞洲紡織業已積極轉型，例如孟加拉便獲得國際金融公司清潔紡織品諮詢合作夥伴關係（PaCT）計劃的資助，自10年前啟動以來，此計劃已幫助孟加拉近340家工廠減少淡水消耗和廢水排放。

必需摒棄「拋棄式時尚」

筆者認為，時裝品牌有必要從目前的「拋棄式時尚」（disposable fashion），轉變為更可持續的產品──亦即「循環式時尚」(circular fashion)，例如致力發展租賃、轉售或改造服裝等方法，企業也應採取更多措施來解決生產過剩問題，並推進回收處理。而在社會議題方面，服裝企業應該制定更高的勞工標準、為供應商提供指導，並建立更加透明的供應鏈機制等。

身為投資者，我們也可以出一分力，例如積極與時裝企業的管理層互動溝通，鼓勵他們採用循環商業模式及致力減少碳排放，使下一代除了可穿著漂亮的衣服，還可以居住在一個漂亮的地球。

【關於作者】蘇可奇為安聯投資駐香港的可持續發展策略師。她負責推動安聯投資在亞太區的可持續發展策略和可持續投資產品的開發，並且主導區內可持續發展領域的諮詢和宣傳工作。

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