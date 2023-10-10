中國有錢人轉移資產　通過地下錢莊　彭博︰今年料1.17萬億元外流

彭博社報道，由於内地經濟持續走弱、地緣局勢緊張，感到恐慌的中國富人正通過地下錢莊等方式將資金轉移到國外，以繞過政府的外匯管制。

政經局勢差 富人欲轉移資產

彭博引述財務顧問稱，自内地重新開關以來，他們的客戶對轉移資產到海外的需求激增。當局對多行業的打壓，地緣政治緊張局勢的不確定性以及「共同富裕」政策，讓富人甚至中產階級感到恐慌。此外，國內經濟形勢也愈加嚴峻。許多富裕家庭認為，無論是為了實現資產多元化，還是為未來可能的移民鋪路，在國外擁有資金至關重要。

透過地下錢莊 躲避外匯管制

但是，中國實行外匯管制，每人每年結匯和購買外匯的便利化額度只有5萬美元（約7.82萬港元），出境携帶人民幣或外幣現金額度也有限制；只有移民時才能申請一次性轉移全部資產。

富人們無法通過合法途徑向海外轉移大量資金，於是轉而尋求非法渠道，例如地下錢莊、哈瓦拉系統（Hawala，在傳統銀行體系之外的非正規資金轉移系統，不受監管）。

彭博引述一位擁有香港銀行戶口的富豪，在理財經理的介紹下找到一家地下匯款機構，轉移了100萬元人民幣到境外。在深港邊界的内地一側，她將錢交給中間人；然後，香港一側就有10個人將等值的錢分批陸續匯入她的香港銀行戶口中。

中國留學生戶口作中轉、拆分洗錢

彭博指，這些地下錢莊網絡遍及全球，在香港及有大量華人僑民的其他地方運作。私人銀行家常常是中間人，幫助重要客戶介紹此類服務，以便討得客戶歡心、未來能贏得利潤豐厚的合法業務。根據英國國家犯罪局 (NCA) 2019年的情報評估，地下錢莊極有可能在關鍵地點預先準備好資金池，以便收款人能快速收到當地貨幣的現金。

英國執法人員發現，中國留學生的銀行戶口有時被用作後門，將資金轉移到合法的銀行系統。NCA發現有100多人向1.4萬多個個人戶口存入現金，這些帳戶主要由中國學生持有或設立。12個月內存入這些帳戶的現金總額超過1億英鎊（約9.59億港元）。

還有一種流行的方法是拆分洗錢法 (Smurfing) ，地下錢莊在内地招募尚未使用其5萬美元合法電匯限額的人員，然後利用這些人的銀行賬戶將大量資金轉移到國外。據《北京青年報》，一名李姓男子在2020年招募了102個人，分批向境外賬戶匯款680萬加元（約萬港元），最終被罰款172.78萬元人民幣（約187.03萬港元）。

產業規模龐大 曾有錢莊網路遍佈20省

上海紐約大學金融學兼職教授Joel Gallo表示：「這些機構如雨後春筍般湧現，以滿足不斷增長的需求，它們就像準銀行公司一樣運作，但卻沒有監管，並巧妙地在灰色地帶進行套利。」

據報，地下錢莊的盈利方式之一是以更高匯率進行交易，從中賺取差價，而匯率每天都會變動。此外，内地一些地下錢莊使用的現金常常是「臟錢」，往往是犯罪團夥通過販毒、走私、組織非法移民和販賣人口等活動獲得的。

彭博指，該產業網絡究竟有多大，尚無法準確估計，但從中國國家外匯管理局披露的調查可見其規模龐大。《央視新聞》2021年報道，甘肅公安曾查獲一個大型地下錢莊，涉案金額756億元人民幣（約818.52億港元）。這筆錢分散在一個由五個組織組成的網絡中，使用了遍布20多個省的8,000多個銀行帳戶。

嚴打之下 分析料今年仍有1.17萬億元外流

内地當局持續嚴厲打擊「非法轉移資金」行爲，並加緊審查海外收購、全面禁止加密貨幣交易。

最近一宗引發輿論關注的執法行動發生在2個月前。據《澎湃新聞》，上海警方今年8月拘捕了當地最大移民中介之一「外聯出國」的董事長，指控其非法為他人提供外匯買賣。BBC指，一些分析人士認為，此次上海警方劍指大型移民中介是要遏止大量資金外流的問題。

但即使將資金轉移出中國變得更困難，專家們預計整體趨勢不會放緩。彭博引述法國外貿銀行高級經濟學家吳卓殷指，旅遊數據中無法解釋的差異表明，中國遊客在旅行時將現金留在國外，預計今年將有多達1,500億美元（約1.17萬億港元）的資金流出國外。

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