利率若見頂橫行　股債升幅均可達雙位數

美聯儲官員近日言論令市場對再加息的預期鬆了一口氣，不同官員開始表達出高債息對美國經濟影響的憂慮，尤其是美聯儲副主席週一表示，儘管通脹仍然過高，但正關注美國債息率上升對經濟的潛在抑制效應。參考利率期貨合約，市場對11月再加息的機會由上週五約30%下跌至週一的約11%。儘管11月會否加息仍然有待觀察，加息週期進入終結篇仍然是主軸。

由於加息週期末段，市場對影響利率的不同消息更為敏感，投資部署特別需要講求資產配置。而且在利率一輪上升後，往往出現債息處於高位令資產價格容易出現波動。但隨著市場預期加息週期快將完結，債息有望回落，支持股市的表現。然而，面對美國經濟溫和增長且通脹具有韌性，筆者相信利率水平未來傾向維持在高位一段時間。

過往利率見頂 長存續期指數升幅達雙位數

儘管每次加息週期背景不一，但在過去4次處於利率見頂橫行階段，不同資產價格的反應有一定的參考性。故此，筆者今天特別將焦點放在利率見頂橫行階段後不同資產的變化。一般而言，債價與利率成負相關，債價會因利率上升而下跌。往往在加息週期後段，利率已令國債息率處於較高水平，債券價格會因而受壓。在此階段，基於央行仍在觀察加息對通脹及經濟的滯後效應，不排除再有加息機會，故此較短年期的高評級的債券既能為投資者提高收益，並能減輕利率再上行對債價影響。直至高利率的效應漫延至實體經濟，債息便會受到減息的憧憬而下跌，債價便會上升，較長存續期的債券普遍便更為受惠。故此，在過去4次利率見頂橫行階段中，以彭博美國債券指數為例均錄得升幅，其中長存續期指數的升幅更達雙位數。

4次見頂 股票有3次錄雙位數升幅

至於股市方面，高利率對經濟的滯後效應將陸續浮現，從而影響企業盈利，尤其對高負債的企業影響更大。在企業盈利受到負面影響的情況下，股市表現會將受到影響。惟當市場開始預期加息週期快將完結時，市場的樂觀情緒便會上升，從而支持股市的氣氛。故此，在過去4次的加息週期，當利率見頂後，當市場預期利率將有所回落時，往往會令債息早於真正的減息週期開始便下跌，令股票市場普遍受惠。以MSCI世界指數為例，除了在科網股的2000年那次利率見頂橫行階段時錄得下跌近10%外，其餘3次均錄得近13至25%上升，可見利率見頂橫行時，股市普遍受惠。惟投資者需要注意，在市場未能確定利率見頂橫行時，投資市場的波動性可不少，故資產配置仍然是需要的。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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