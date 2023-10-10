富裕人士平均33歲成為百萬富翁　45歲成千萬富豪　滙豐︰4成人會幫子女「上車」

滙豐卓越理財2023新中產報告指出，香港富裕階層人士平均在33歲時成為百萬富翁，他們亦有信心在62歲能賺得1,000萬港元。當中有約6%已經達標，成為千萬富翁的平均年齡為45歲。

6成人靠工作賺第一桶金

調查在今年9月1日至10日進行，滙豐合共對1,098名年齡介乎24-64歲，流動資產規模達100萬港元的人士進行線上線下的調查。

報告指出，大部分（61%）的受訪者依靠來自工作的儲蓄以賺取其第一桶金，較少依賴其他收入來源如投資所得的利潤。然而，要實現流動資產達1,000萬港元的目標時，只有三分之一認為儲蓄是主要途徑，有更多人會傾向透過買賣投資產品（21%）和固定資產（14%）以達致財富增值。

流動資金愈少 愈多資產放存款

滙豐指出，分析千萬富翁的資產組合，發現他們都採取較進取的投資方式，平均將70%的流動資金投放在不同類型的金融資產上。

相比之下，流動資金少於1,000萬港元的受訪者，其組合中有超過40%屬於無風險的存款。

近6成的受訪者指出，疲弱的宏觀經濟和投資環境都是成為千萬富翁路上的最大挑戰。其他主要障礙包括錯誤的投資決定，突發開支，以及事業發展或薪金增長方面遇上樽頸。

近期房地產市場疲弱，令部分人對物業能保值的信心有所動搖。只有約過半數的受訪者認同買樓保值的傳統概念，較去年的調查下跌23個百分點。

4成父母會幫子女「上車」

不過，物業依然是建立財富及傳承計劃中不可或缺的工具。多達44%的受訪父母表示會提供財政支援協助子女置業，平均計劃資助193萬港元。每10個父母就有4個表示會於子女結婚時協助他們上車，有四分一受訪父母更打算子女在子女年滿18歲或之前協助他們置業。

另外，作為把財富傳承予配偶、子女和孫子女的資產類別，物業的排名亦僅次於現金。平均而言，受訪家長打算為每位子女留下1.3個物業。

滙豐香港區財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲 (Sami Abouzahr) 表示，建立財富沒有既定的方程式，但從該行與客戶同行的經驗得知，及早規劃、持續儲蓄、有紀律及多元化的投資才是真正的良方妙藥。

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