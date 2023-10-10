【HSBC】滙豐網上理財停用多項服務　轉由APP提供（附多項服務功能教學）

近日有不少人陸續收到滙豐銀行的通知，指10月起會透過應用程式（HSBC HK App）或其他渠道，逐漸取代多項滙豐網上理財服務。以下由服務將不再能透過網上理財使用︰

設定海外櫃員機提款限額

啟動信用卡

快速轉賬設定

新增受款人

設立及管理自動轉賬

登記「轉數快」或檢視登記資料

管理電子賬單及收取電子繳費收據

申請支票簿

申請自動櫃員機卡或信用卡密碼（PIN）

更改電郵電子結單及電子通知書的密碼

收費「e提示」服務

需注意，滙豐仍會提供上述服務，只不過不能再在電腦網頁版本使用，而是要用手機APP才可使用。

如何使用手機APP使用銀行服務（部分） 設定海外櫃員機提款限額 1.登入HSBC HK App 2.點選右上角的頭像圖標 3.點選「轉賬及繳費」 4.點選「海外櫃員機提款限額」 啟動信用卡 1.登入HSBC HK App 2.在「首頁」的戶口列表選擇您需要啟動的信用卡 3.點選「啟動」 快速轉賬設定 1.登入HSBC HK App 2.點選右上角的頭像圖標 3.點選「轉賬及繳費」 4.點選「小額轉賬限額」或「指定支賬戶口」 新增受款人（11月1日起） 1.登入HSBC HK App 2.點選頁面底部的「轉賬及繳費」 3.點選「新增受款人」 設立及管理自動轉賬 （11月1日起） 1.登入HSBC HK App 2.點選頁面底部的「轉賬及繳費」 3.往下滑並點選「自動轉賬」 登記 「轉數快」或檢視登記資料 （11月17日起） 1.登入HSBC HK App 2.點選右上角的頭像圖標 3.點選「轉賬及繳費」 4.點選「登記『轉數快』或檢視登記資料」

以上沒有列出所有由網上理財轉為APP理財的服務，詳情請再參閱滙豐的通知。

有網民指出，滙豐APP本身做得不錯，把以上功能轉去APP更方便。但亦有網民感到錯愕，認為滙豐應該保留更多服務在網上理財，以免一向用「web版」的人受影響。

肯投資落個app係好事

一早就應該轉去app搞 方便好多

世界就是這樣，總要有個前進方向，不能永遠原地踏步。

持反對意見︰

其實佢有無諗過有人係得電腦無智能手機？唔比人唔識用 app?

可以用app 唔代表要cut走web版

做公事野好唔方便

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