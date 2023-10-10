【HSBC】滙豐網上理財停用多項服務　轉由APP提供（附多項服務功能教學）

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近日有不少人陸續收到滙豐銀行的通知，指10月起會透過應用程式（HSBC HK App）或其他渠道，逐漸取代多項滙豐網上理財服務。以下由服務將不再能透過網上理財使用︰
需注意，滙豐仍會提供上述服務，只不過不能再在電腦網頁版本使用，而是要用手機APP才可使用。
|如何使用手機APP使用銀行服務（部分）
|設定海外櫃員機提款限額
1.登入HSBC HK App
2.點選右上角的頭像圖標
3.點選「轉賬及繳費」
4.點選「海外櫃員機提款限額」
|啟動信用卡
1.登入HSBC HK App
2.在「首頁」的戶口列表選擇您需要啟動的信用卡
3.點選「啟動」
|快速轉賬設定
1.登入HSBC HK App
2.點選右上角的頭像圖標
3.點選「轉賬及繳費」
4.點選「小額轉賬限額」或「指定支賬戶口」
|新增受款人（11月1日起）
1.登入HSBC HK App
2.點選頁面底部的「轉賬及繳費」
3.點選「新增受款人」
|設立及管理自動轉賬 （11月1日起）
1.登入HSBC HK App
2.點選頁面底部的「轉賬及繳費」
3.往下滑並點選「自動轉賬」
|登記 「轉數快」或檢視登記資料 （11月17日起）
1.登入HSBC HK App
2.點選右上角的頭像圖標
3.點選「轉賬及繳費」
4.點選「登記『轉數快』或檢視登記資料」
以上沒有列出所有由網上理財轉為APP理財的服務，詳情請再參閱滙豐的通知。
有網民指出，滙豐APP本身做得不錯，把以上功能轉去APP更方便。但亦有網民感到錯愕，認為滙豐應該保留更多服務在網上理財，以免一向用「web版」的人受影響。
肯投資落個app係好事
一早就應該轉去app搞 方便好多
世界就是這樣，總要有個前進方向，不能永遠原地踏步。
持反對意見︰
其實佢有無諗過有人係得電腦無智能手機？唔比人唔識用 app?
可以用app 唔代表要cut走web版
做公事野好唔方便
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欄名 : 理財學堂