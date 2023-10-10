  • 27°C
香港時間 : 20231010日 (週二) 14:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC】滙豐網上理財停用多項服務　轉由APP提供（附多項服務功能教學）

個人增值 13:46 2023/10/10

分享：

分享：

近日有不少人陸續收到滙豐銀行的通知，指10月起會透過應用程式（HSBC HK App）或其他渠道，逐漸取代多項滙豐網上理財服務。以下由服務將不再能透過網上理財使用︰

  • 設定海外櫃員機提款限額
  • 啟動信用卡
  • 快速轉賬設定
  • 新增受款人
  • 設立及管理自動轉賬
  • 登記「轉數快」或檢視登記資料
  • 管理電子賬單及收取電子繳費收據
  • 申請支票簿
  • 申請自動櫃員機卡或信用卡密碼（PIN）
  • 更改電郵電子結單及電子通知書的密碼
  • 收費「e提示」服務

需注意，滙豐仍會提供上述服務，只不過不能再在電腦網頁版本使用，而是要用手機APP才可使用。

如何使用手機APP使用銀行服務（部分）
設定海外櫃員機提款限額

1.登入HSBC HK App

2.點選右上角的頭像圖標

3.點選「轉賬及繳費」

4.點選「海外櫃員機提款限額」

啟動信用卡

1.登入HSBC HK App

2.在「首頁」的戶口列表選擇您需要啟動的信用卡

3.點選「啟動」

快速轉賬設定

1.登入HSBC HK App

2.點選右上角的頭像圖標

3.點選「轉賬及繳費」

4.點選「小額轉賬限額」或「指定支賬戶口」

新增受款人（11月1日起）

1.登入HSBC HK App

2.點選頁面底部的「轉賬及繳費」

3.點選「新增受款人」

設立及管理自動轉賬 （11月1日起）

1.登入HSBC HK App

2.點選頁面底部的「轉賬及繳費」

3.往下滑並點選「自動轉賬」

登記 「轉數快」或檢視登記資料 （11月17日起）

1.登入HSBC HK App

2.點選右上角的頭像圖標

3.點選「轉賬及繳費」

4.點選「登記『轉數快』或檢視登記資料」

以上沒有列出所有由網上理財轉為APP理財的服務，詳情請再參閱滙豐的通知。

有網民指出，滙豐APP本身做得不錯，把以上功能轉去APP更方便。但亦有網民感到錯愕，認為滙豐應該保留更多服務在網上理財，以免一向用「web版」的人受影響。

肯投資落個app係好事

一早就應該轉去app搞 方便好多

世界就是這樣，總要有個前進方向，不能永遠原地踏步。

持反對意見︰

其實佢有無諗過有人係得電腦無智能手機？唔比人唔識用 app?

可以用app 唔代表要cut走web版

做公事野好唔方便

相關報導︰

【北上消費】電子支付App保安功能教學　關閉「免密支付」更安全

【轉數快5周年】滙豐、渣打、中銀推大抽獎　送最新iPhone／現金獎5萬元（附各銀行抽獎詳情）

【定期存款2023】綠債退款最高4.88厘　9個月4.8厘收息$18,000　比綠債賺更多

＝＝＝＝＝

開市追揸沽
【開市追揸沽】以巴衝突對投資市場影響 綠債上市追揸沽策略

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【高息股2023】盤點30隻6厘以上、門檻$1萬以下之選｜10隻今年財息兼收（10月更新）
2023/10/05
【高息股2023】盤點30隻6厘以上、門檻$1萬以下之選｜10隻今年財息兼收（10月更新）
「軟著陸」成新共識？施羅德︰經濟軟著陸面臨三大挑戰
2023/10/02
「軟著陸」成新共識？施羅德︰經濟軟著陸面臨三大挑戰
【選股攻略】港股第四季前瞻　將迎來「終極一跌」？
2023/10/01
【選股攻略】港股第四季前瞻　將迎來「終極一跌」？
【退休規劃】5、60後近70%手持股票　較青年群組高一倍！「臨老賭一鋪」全新獲利心態？
2023/09/17
【退休規劃】5、60後近70%手持股票　較青年群組高一倍！「臨老賭一鋪」全新獲利心態？
22歲炒幣蝕近63萬　Google工程師︰投資加密貨幣有一個大忌
2023/09/12
22歲炒幣蝕近63萬　Google工程師︰投資加密貨幣有一個大忌
電子支付 手機Apps 網絡熱話 科技產品 銀行 網上理財 經濟 轉數快 智能手機 信用卡

下一篇文章

【三十而立】這個年齡層財務壓力最大　7成人指通脹超過加薪
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款