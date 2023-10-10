  • 26°C
香港時間 : 20231010日 (週二) 21:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠債2023】周三掛牌或跌破100元發行價？專家拆解追揸沽策略：98元下可撈貨

收息攻略 18:28 2023/10/10

分享：

分享：

第二批零售綠色債券（新上市編號：04273）今日（10月10日）在富途證券、輝立證券及耀才證券等暗盤出場；明日（11日）在港交所正式掛牌。由於超額認購倍數較去年首批零售綠債（04252）低，加上美國息口仍未見頂，外界預料新一批綠債首掛日仍有機會跌破100元面值的底價。散戶面臨債價波動，究竟長揸三年至到期、沽出套現還是趁低撈貨？本網請來三位財金專家，分析「破發」可能性及可撈位，拆解追揸沽策略部署。

認購反應未如預期般熱烈

新一期綠債有高達4.75厘的保底息率，比去年首批的2.5厘為高，外界本認為回報更吸引，在不景市況下超額認購倍數可創新高。惟政府早前公布最終認購和配發結果，錄得32.1萬份有效申請，涉及金額300.04億元，兩者分別按年下跌34.2%及7.9%。最終發行額200億元，以此計算超額認購倍數為0.5倍，低過去年的0.63倍。

相較去年一人最多獲5手，今年綠債申請8手（每手1萬元）或以下將獲全數配發，餘下其中4,187份申請將可獲配發最多9手。

首掛日料「破發」機會不大　更有可能走高

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，綠債有其安全性，包括穩定派息每年4.75厘，持有到底可取回本金。但招股到現在，外圍息口走高不少，他承認綠債的吸引力是有所削弱，相信散戶要像上一期綠債般要「捱價」：「短線揸幾日，賺的可能性微乎其微。」惟他預料首日即使走低，僅跌約5%或以內，即至99.5元，建議大家「堅持初心」，繼續持有至到期。

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，今期綠債發行200億元，仍超額不少，反應不錯；雖然外圍息口吸引，但綠債在無風險下有可觀回報，值得持有。他說：「市面上的定期存款利率大部份是3厘多至4厘多之間，未必有4.75厘。」而高息定存多是在銀行年結期才推出，另外是小型銀行所做的推廣，金額往往很大，存款期亦只有三至六個月。

因此，做定期要冒「再投資風險」。他指出，短期內息口雖高，但外界普遍預期美國即使今年不減息，明年也會減，存戶或面臨銀行利率跟隨下調的風險，「每半年再renew一次定期，到時的真實利率有機會回落。」而綠債投資期長達三年，既免除利率波動影響，亦保證不會跑輸通脹。

他預料綠債掛牌首日會穩守100元上落，有可能造高過100元，但不會偏離太多。基金公司、保險公司等機構投資者是綠債二手市場主要參與者，會考慮HIBOR高低、通脹等因素入市，以鎖定4.75厘回報，甚至稍低至3厘多也不介意。總括而言，由於機構視綠債為長線參與無風險港元資產的可取之選，相信對債價有一定支撐。

【定期存款2023】綠債退款最高4.88厘　9個月4.8厘收息$18,000　比綠債賺更多

即使9手全中　建議「長揸」應萬變

部份投資者或因今期綠債獲派手數比預期多，萌生減持之意，惟未必遇到心水靚價沽售。耀才證券行政總裁許繹彬指出，認購綠債不同抽新股，綠債是收息為本的投資產品，到期前的價格波動不影響利息回報，建議投資者安心長揸，不應在意債價。他觀望綠債在首掛日市價介乎99元至101元水平上落，往後要視乎明年息口是否回落，才有更大可塑性，但強調散戶不應抱着炒賣的心態對待。

許繹彬表示，退一步假設出現「破發」至98元的情況，也不應該沽出，反問：「9萬元（做定期）有無4.75厘？我存有疑問，因為沒有人（銀行）會做到。」

譚朗蔚形容，綠債「不是洪水猛獸，不怕短期坐艇」，要是經孖展認購後獲派太多手，每年4.75厘也是穩定坐收，毋需擔心。對於部份人苦惱資金被鎖，無法投資定期或其他票據，他則反問：「你又從何途徑以1萬元購買美債？綠債其實不是太差。」

麥萃才也表示，要是有散戶經孖展抽多了綠債，最多都是9手，所涉資金不多；反觀銀行高息大額存款定期，一般都要求投放50萬元或以上。他分析指，哪怕散戶即日在破底價的水平蝕賣，連同孖展利息損失亦很有限，但他建議這類散戶衡量綠債的高回報，不妨將錯就錯固守三年以取回本金及利息。

98元或以下可撈

許繹彬稱，以一名綠債全期三年投資者的角度看，債價處於98元或以下時便值得低撈，購入若干以鎖定4.75厘回報，「坐價」也無妨。例如只獲派3手，可考慮在98元增購2手以湊夠5手去收息。

譚朗蔚表示，綠債於首發日多出現波動，即使散戶有意「撈底」，也不應抱着短期內能「上水」的心態去進行：「只要外圍息口無變，它便不會短期內回升。」

麥萃才指出，綠債價格下跌，代表其息率上望更高的5厘或以上，建議散戶趁低吸納時，也要考慮參與二手交易需要支付佣金，宜衡量息率增加是否蓋過交易費用成本。

截至10日晚上6時30分，綠債2023於耀才暗盤交易市價收報100.15元，盤內底價穩守100元，一度高見100.6元。

相關文章：

定期存款利率邊間好？綠債退款4.88厘；新資金5厘（附不同存期最高息之選）

【高息ETF】港股10隻高息ETF　8厘股息、今年財息兼收　除咗盈富仲有呢啲選擇

加息尾聲　歷史性投資機遇浮現　重投股債有望獲更佳回報

＝＝＝＝＝

開市追揸沽
【開市追揸沽】以巴衝突對投資市場影響 綠債上市追揸沽策略


邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【高息活期存款】虛銀6.88厘搶客｜無上限3厘活期｜8厘定存倒數1星期
今日
【高息活期存款】虛銀6.88厘搶客｜無上限3厘活期｜8厘定存倒數1星期
【定期存款2023】綠債退款最高4.88厘　9個月4.8厘收息$18,000　比綠債賺更多
今日
【定期存款2023】綠債退款最高4.88厘　9個月4.8厘收息$18,000　比綠債賺更多
定期存款利率邊間好？綠債退款4.88厘；新資金5厘（附不同存期最高息之選）
今日
定期存款利率邊間好？綠債退款4.88厘；新資金5厘（附不同存期最高息之選）
【定期存款】2年期4.6厘新高　12個月4.8厘、逾10銀行長息達4厘
2023/10/09
【定期存款】2年期4.6厘新高　12個月4.8厘、逾10銀行長息達4厘
【定期存款】3個月存期　5間4.8厘或以上　比綠債更高息
2023/10/09
【定期存款】3個月存期　5間4.8厘或以上　比綠債更高息
財富及資產管理 收息產品 撈底 低吸 減持 減息 產品 長揸 經濟 定期存款

下一篇文章

【高息活期存款】虛銀6.88厘搶客｜無上限3厘活期｜8厘定存倒數1星期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款