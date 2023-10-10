【綠債2023】周三掛牌或跌破100元發行價？專家拆解追揸沽策略：98元下可撈貨

第二批零售綠色債券（新上市編號：04273）今日（10月10日）在富途證券、輝立證券及耀才證券等暗盤出場；明日（11日）在港交所正式掛牌。由於超額認購倍數較去年首批零售綠債（04252）低，加上美國息口仍未見頂，外界預料新一批綠債首掛日仍有機會跌破100元面值的底價。散戶面臨債價波動，究竟長揸三年至到期、沽出套現還是趁低撈貨？本網請來三位財金專家，分析「破發」可能性及可撈位，拆解追揸沽策略部署。

認購反應未如預期般熱烈

新一期綠債有高達4.75厘的保底息率，比去年首批的2.5厘為高，外界本認為回報更吸引，在不景市況下超額認購倍數可創新高。惟政府早前公布最終認購和配發結果，錄得32.1萬份有效申請，涉及金額300.04億元，兩者分別按年下跌34.2%及7.9%。最終發行額200億元，以此計算超額認購倍數為0.5倍，低過去年的0.63倍。

相較去年一人最多獲5手，今年綠債申請8手（每手1萬元）或以下將獲全數配發，餘下其中4,187份申請將可獲配發最多9手。

首掛日料「破發」機會不大 更有可能走高

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，綠債有其安全性，包括穩定派息每年4.75厘，持有到底可取回本金。但招股到現在，外圍息口走高不少，他承認綠債的吸引力是有所削弱，相信散戶要像上一期綠債般要「捱價」：「短線揸幾日，賺的可能性微乎其微。」惟他預料首日即使走低，僅跌約5%或以內，即至99.5元，建議大家「堅持初心」，繼續持有至到期。

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，今期綠債發行200億元，仍超額不少，反應不錯；雖然外圍息口吸引，但綠債在無風險下有可觀回報，值得持有。他說：「市面上的定期存款利率大部份是3厘多至4厘多之間，未必有4.75厘。」而高息定存多是在銀行年結期才推出，另外是小型銀行所做的推廣，金額往往很大，存款期亦只有三至六個月。

因此，做定期要冒「再投資風險」。他指出，短期內息口雖高，但外界普遍預期美國即使今年不減息，明年也會減，存戶或面臨銀行利率跟隨下調的風險，「每半年再renew一次定期，到時的真實利率有機會回落。」而綠債投資期長達三年，既免除利率波動影響，亦保證不會跑輸通脹。

他預料綠債掛牌首日會穩守100元上落，有可能造高過100元，但不會偏離太多。基金公司、保險公司等機構投資者是綠債二手市場主要參與者，會考慮HIBOR高低、通脹等因素入市，以鎖定4.75厘回報，甚至稍低至3厘多也不介意。總括而言，由於機構視綠債為長線參與無風險港元資產的可取之選，相信對債價有一定支撐。

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即使9手全中 建議「長揸」應萬變

部份投資者或因今期綠債獲派手數比預期多，萌生減持之意，惟未必遇到心水靚價沽售。耀才證券行政總裁許繹彬指出，認購綠債不同抽新股，綠債是收息為本的投資產品，到期前的價格波動不影響利息回報，建議投資者安心長揸，不應在意債價。他觀望綠債在首掛日市價介乎99元至101元水平上落，往後要視乎明年息口是否回落，才有更大可塑性，但強調散戶不應抱着炒賣的心態對待。

許繹彬表示，退一步假設出現「破發」至98元的情況，也不應該沽出，反問：「9萬元（做定期）有無4.75厘？我存有疑問，因為沒有人（銀行）會做到。」

譚朗蔚形容，綠債「不是洪水猛獸，不怕短期坐艇」，要是經孖展認購後獲派太多手，每年4.75厘也是穩定坐收，毋需擔心。對於部份人苦惱資金被鎖，無法投資定期或其他票據，他則反問：「你又從何途徑以1萬元購買美債？綠債其實不是太差。」

麥萃才也表示，要是有散戶經孖展抽多了綠債，最多都是9手，所涉資金不多；反觀銀行高息大額存款定期，一般都要求投放50萬元或以上。他分析指，哪怕散戶即日在破底價的水平蝕賣，連同孖展利息損失亦很有限，但他建議這類散戶衡量綠債的高回報，不妨將錯就錯固守三年以取回本金及利息。

98元或以下可撈

許繹彬稱，以一名綠債全期三年投資者的角度看，債價處於98元或以下時便值得低撈，購入若干以鎖定4.75厘回報，「坐價」也無妨。例如只獲派3手，可考慮在98元增購2手以湊夠5手去收息。

譚朗蔚表示，綠債於首發日多出現波動，即使散戶有意「撈底」，也不應抱着短期內能「上水」的心態去進行：「只要外圍息口無變，它便不會短期內回升。」

麥萃才指出，綠債價格下跌，代表其息率上望更高的5厘或以上，建議散戶趁低吸納時，也要考慮參與二手交易需要支付佣金，宜衡量息率增加是否蓋過交易費用成本。

截至10日晚上6時30分，綠債2023於耀才暗盤交易市價收報100.15元，盤內底價穩守100元，一度高見100.6元。

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