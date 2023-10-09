基金經理60%放現金　預言股市將大崩盤　曾估中2008股災

《市場觀察》（MarketWatch）報道，英國Ruffer & Co基金經理將60%的資金配置都投入現金，並預言股市將出現大崩盤。該公司此前曾估中互聯網泡沫和2008全球金融危機。

60%配置現金 股票僅佔15%

該公司基金經理Steve Russell表示，他們的旗艦基金Total Return Fund有近60%持有現金和短期債券，另外20%左右是長期通脹掛鈎債券、黃金、避險日圓、看跌期權，只有15%的比例是股票。與2008年全球金融危機爆發之前相比，他們現在挖的戰壕更深。2007年該基金股票配置比重約為20%~25%，高過現在的15%。

預言未來股市將大崩盤

他分析道：市場仍相信「軟著陸」，即通脹消散而不陷入衰退。但Ruffer & Co堅信，創紀錄的貨幣緊縮之全面影響尚未顯現，鎖定的低利率和名義GDP增長加速，可能推遲了咬合點，但不會削弱。

報告指，美國等地的經濟開始出現裂痕。「新冠疫情時代的超額儲蓄已被花光；消費者信心正在減緩；第二季GDP成長和近期就業數據下調；美國百貨公司紛紛報告信用卡拖欠率不斷上升。」

MarketWatch指，Ruffer Total Return的看跌立場和該公司創始人Jonathan Ruffer的觀點一致。他預測，未來股市將面臨一場重大清算，持續的通脹、巨額政府債務和較高的債券收益率，最終將對股市估值造成重創。

他承認，公司今年迄今為止操盤績效不佳。但他認為，他們的看跌押注是為時過早，並不是押錯了。他表示：「我們認為清算活動只是被推遲，而非取消了。」

曾估中2008股災

該公司的成名主要在於成功避開了互聯網泡沫和2008年全球金融危機。Jonathan Ruffer回憶，在這兩次市場崩潰中，他也都提前出手了： 他的基金危機爆發前均表現不佳，後來才出現轉機。他表示：「我們的既定目標是避開市場裂縫，在這一點上，自1987年以來，我們每次都取得了成功。我的經驗表明，在市場下挫之前，業績不佳幾乎是不可避免的。」

現在的情況也與之前類似：日圓是典型的避險貨幣，但由於對沖基金和其他機構以低利率借入日圓、又以高利率借出美元和其他貨幣，日圓全年一直在暴跌。

Ruffer認爲，貨幣錯配正在讓這些投資人賺錢，但很顯然，在危機中，每個人都會降低風險，這將包括中和貨幣錯配。他預計日圓會在危機中強勁上揚。

他還預言會出現「流動性事件」：爭奪現金。Ruffer指，2008年金融海嘯時也曾發生過，在危機時刻，唯一真正能支撐的投資就是現金，因為這是每個人都需要的。藍籌股、長期國債和黃金一開始都會被拋售，人人都在兜售它們，以獲得可以用來支付賬單的現金。

高風險策略 不建議普通投資者跟從

MarketWatch專欄作家Brett Arends認爲，主要持有現金、等待股市崩盤，這種高風險的策略最好留給像Ruffer & Co. 財務顧問Andrew Smithers這樣的人。Smithers得出的結論是，長期投資者的股票投資比例不應低於60%。坐等類似2008年的危機爆發所付出的代價，遠大於偶然估中危機獲得的收益。他還認為，在投資組合的其餘部分中，國庫券而非長期債券是更好的抗衡工具。

Arends建議，在股債波動的當下，普通投資者不需要清算自己的投資組合，但應確保自己能應對未來更多的波動。這並不是説要持有60%的現金，而是説不要100%都配置股票。如果股市突然出現空頭，能買入更多股票是件好事。

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