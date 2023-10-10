想跑贏現金？不要忘記固定收益的「回歸面額」效應

雖然現時的現金收益率相當吸引，但歷來固定收益資產表現在聯儲局停止加息時都跑贏現金。

傳統上，固定收益投資能創造穩定入息。但這角色自 2022 年春季以來一直受到挑戰，當時聯儲局開始了一系列大規模加息，一度連續四次加息 75 個基點。不出所料，許多固定收益策略和指數公佈了其歷史上最差的總回報率，但同時加息亦令短期工具（如國庫券）收益率更高。許多投資者紛紛湧向曲線的前端，以高額收益率獲利，但我認為現在是將部分現金重新分配到固定收益的好時機，以把握「回歸面額」效應在聯儲局緊縮周期結束時所帶來的投資回報。

「回歸面額」令債券比現金更吸引

聯儲局和其他央行利用政策利率降低通脹水平的做法雖然引起了投資者的一些憂慮，特別是在風險資產市場，但它也使短期工具如國庫券、貨幣市場基金和存款證 （CD）的收益率變得吸引。除此之外，新發行固定收益證券的票息亦有所增加，從而支持前瞻性回報。但更重要的是，這亦降低了已發行債券的美元價格，當中許多是信用風險較低的政府或投資級公司債券。因此，即使固定收益證券（違約事件除外）以「票面值」或100美元到期，債券市場的定價也有所折讓。正是這種「回歸面額」效應帶來可觀的回報，甚至比今天看似具有吸引力的現金收益率還要好。

「回歸面額」效應一詞是指固定收益證券在接近到期時價格走勢趨向於其票面值（或100美元）。折價債券價格將在臨近到期時上漲，而以溢價（即高於100美元）交易的債券將隨著時間推移而貶值至票面值。在當前聯儲局似乎接近或處於緊縮周期尾聲的環境下，價格低於票面值的固定收益證券有可能實現價格升值。這種升值會為投資者在定期派息外帶來更大的總回報。我們認為這一總回報可能會超過短期工具的收益率。

聯儲局加息周期結束：買入訊號？

鑑古知今，透過歷來固定收益與現金在聯儲局接近或即將結束加息周期的數據表現可以得知兩者的相對價值。我們研究了當局自1990年代中期以來最近四個緊縮周期的數據，以了解現金和固定收益在周期結束時的表現。大多數情況下，在加息結束後的一至兩年，持有固定收益比持有國庫券能產生更好的回報。隨著聯儲局正處於或接近緊縮周期的尾聲，並且2024年經濟疲軟的可能性增加，固定收益再次展現跑贏現金的潛力。

結合派息和「回歸面額」效應，固定收益可能會在未來幾個月和幾年內跑贏國庫券、CD和貨幣市場基金。我們認為主動管理仍然是獲取超額回報（alpha）的寶貴工具。而目前資產抵押證券和住宅抵押貸款中短期投資級別債券提供的alpha最具吸引力。

總括而言，賺取票息加上回歸面額效應為固定收益投資者在未來提供投資機會。配合有效的主動管理策略，回歸面額效應可以成為實現卓越投資組合表現和提高整體回報的有力工具。但部署投資時機是重點。經濟最終會走弱，甚至可能陷入衰退，而今天即使在高品質的投資組合中，其收益率看起來也相當有趣。因此，現在是採取行動的時候，切勿等到收益率下降才作出部署。

【關於作者】Robert Costello是尚渤投資管理的投資組合經理。他於 2021 年加入公司，擔任投資組合管理團隊和主要投資決策者之間的聯絡人，讓公司團隊清楚了解固定收益投資策略的過程和結果。

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