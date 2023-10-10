退休儲蓄由強積金開始　基金投資非遙不可及

不少人會以為基金投資是遙不可及的東西，以為入場門檻高，要有充裕的資金和一定的投資知識才能投資。但其實強積金突破了這些限制，讓不同階層的打工仔女也可「入場」。

基金形式集體投資 無門檻、受監管

有別於個人投資，強積金制度採用集體投資的概念，以基金形式的投資讓計劃成員享有更佳的規模經濟效益，兼且能有效地分散風險。此外，強積金不設任何投資門檻，強積金計劃成員不論收入高低、工種，全職、兼職或是散工，均可按個人選擇，分散投資於不同資產、不同市場、由各大金融機構管理並受嚴格規管、透明度甚高的強積金基金。

建議定期檢視 按需調整

打工仔女所作的強積金供款會交予受託人，並由專業的基金經理管理。所有受託人都受積金局嚴格監管，其行事必須秉持「以計劃成員為先」的受信原則。打工仔女應按個人投資目標、風險承受能力管理強積金資產，以確保投資符合退休需要。積金局鼓勵計劃成員大約每半年或一年定期檢視自己的強積金投資組合，有需要時調整基金組合或轉換強積金計劃。

在檢視各基金表現時，大家可善用積金局提供的「強積金基金平台」，瞭解及比對每隻強積金基金的資訊，例如基金長遠表現及風險級別等，甚至是大家最關注的基金收費，亦可在這個平台上找到，為未來退休保障做好準備。

平均成本法長線投資 不宜短炒

除了建立定期檢視投資組合的習慣外，計劃成員須謹記強積金是長線投資，配合複合效應，回報產生滾雪球的效果，而平均成本法更有助拉勻成本價，減少市場短期波動對投資表現的影響。如果大家抱以「短炒」的心態看待強積金，試圖捕捉市況，例如在市況急劇下跌時把強積金基金轉換，就有機會造成「高買低賣」的情況，把短期的波動變為實際虧損。

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