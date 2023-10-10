【三十而立】這個年齡層財務壓力最大　7成人指通脹超過加薪

《財富》雜誌報道，由於長期的通貨膨脹和經濟不確定性，大多數美國人對自身財務狀況感覺不佳，其中80後尤其焦慮。

8成「千禧世代」財務壓力大

美國銀行《2023年職場福利報告》對全美1,300多名員工和800名僱主進行了調查，結果顯示，年齡較大的千禧世代（35歲至44歲，即生於1978~1988年的人）最不可能表示自己「財務狀況良好」。他們中80%的人表示對財務狀況感到壓力大。

調查顯示，總體而言，只有42%的員工感覺財務狀況良好，這是美國銀行自2010年開始這項調查以來所記錄的最低比率。這一數字低於去年2月的57%。

報告指，主要因素之一是生活成本高昂。近七成受訪者表示，通貨膨脹速度超過了他們的漲薪速度。

而其他世代也不樂觀：只有17%的X世代（生於1965~1980年的人）認為自己在財務上已為退休做好準備，59%的Z世代（生於1997~2012年的人）員工表示財務壓力影響了他們的工作效率。女性的財務狀況也不如男性，38%的女性認為自己財務狀況良好，而男性的這一比例為48%。

經歷多重經濟挑戰

財務顧問表示，80後在財務上最為焦慮，有其原因：他們遇到了多重經濟挑戰。Watchman Group註冊財務規劃師Andrew Herzog告訴《財富》，千禧一代在經濟大衰退及其餘波前後進入勞動力市場，結果在坎坷的就業市場中沉浮不定。

當他們進入工作和消費的黃金年齡時，新冠疫情帶來了另一個打擊，導致他們被迫重新開始。再加上驚人的學生債務、大量的育兒費用和飛漲的樓價，令他們無法喘息。

Herzog表示，時機不佳、新冠併發症、通貨膨脹難以買樓，這些因素綜合在一起，讓千禧一代的生活變得困難。

人到三十 承擔更多責任

Harvest Financial Advisors註冊財務規劃師Monica Dwyer表示，每個人在30至40多歲時都會承受更大的壓力。「年輕時，你的注意力集中在人生的起點上，這可能包括開始你的職業生涯、結婚、為第一層樓儲錢以及組建家庭。」她説，「到了這個年齡，我才意識到，我真的需要為自己設定一些重大的財務目標。」

許多人發現自己處於照顧者的角色，可能要照顧子女和長輩。他們正在為孩子上大學存錢，也許還在為買樓存錢，與沒有那麼多責任的年輕打工族和老年人相比，他們對通貨膨脹的感受更加強烈。

市場波動 尚未建立安全網

過去幾年經濟等方面的動盪也對情況不利。據報道，在新冠之後，各個年齡段的員工都在重新思考自己的職業和抱負。

Boston Wealth註冊財務規劃師Jack Heintzelman指，過去幾年的挑戰和掙扎讓他們對工作不太滿意，開始考慮放慢腳步。「他們意識到，幾年的市場波動可能會真正影響到他們和他們的退休目標」。

所有這一切都發生在這個年齡段的人開始接近黃金收入期的時候，他們的薪酬在紙面上看起來可能很健康，但他們還沒有足夠的時間在這些高薪上建立起實質性的安全網。

VLP 財務顧問公司註冊財務規劃師Daniel Lash説，與80後相比，更年輕的人「可能還沒有足夠的經驗來獲得或要求更高的工資，但他們很可能尚未成家立業，或者父母尚未年邁到讓他們擔心的地步。」

理財意識提高 更擔心財務問題

千禧一代的理財意識普遍提高，因此對財務也會更焦慮。許多三四十歲的人在平衡所有責任的同時，也開始規劃自己的退休生活。

Inspired Wealth Solutions註冊財務規劃師Ashley Folkes表示，隨着職業生涯的發展和工資的增加，人們很容易不為與日俱增的收入而升級生活方式，因為社會教導大家這樣做。一不小心，就會一直處於追趕的狀態。這會造成巨大的壓力，導致人們害怕對未來毫無準備。

Dwyer表示，美國千禧一代在某些方面確實更難，如今「每個人都在為自己奮鬥」。帶養老金的工作很少見，政府也沒有提供太多支持。她説：「這就是人生，有些世代很幸運，有些則不然。」

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