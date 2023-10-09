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「股神」左右手芒格︰AI被過份炒作　加密貨幣是「最蠢的投資」

個人增值 12:08 2023/10/09

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「股神」的99歲拍檔芒格（Charlie Munger）一向語出驚人，且看法與主流市場往住不同。今年人工智能相關概股被熱炒，而芒格日前卻直言，「AI被過份炒作」，認為「AI得到的可能超出了它所應得的」（It’s probably getting more than it deserves）。

他上周出席Zoom的活動時指出，人工智慧實際上已經存在相當長一段時間了，其根源可以追溯到上世紀50年代，「我們一直擁有人工智慧，軟件可以創造出更多的軟件」，他說「當然，這（人工智能）非常有用，但我們已經使用它很長時間了。」

「人工智能不會做我們想做的一切」

許多人認為人工智能會為人類帶來突破，例如可活到100歲或根治癌病，而芒格對此也抱相反意見。其實早在今年2月，芒格便曾提到人工智能有很多瘋狂的炒作，「人工智慧無法治癒癌症。 它不會做我們想做的一切，而且裡面也有很多廢話。 所以我認為這是一件喜憂參半的事情。」

不過，芒格仍然承認人工智慧領域的突破是非常重要，生成式人工智慧是一項令人難以置信的技術進步，雖然，他此前曾表示對這項技術持懷疑態度。

「大部分加密貨的價值將歸零」

芒格長期以來是加密貨幣的批評者，他今次重申「大部分加密貨的價值將歸零」，他強調加密貨幣是「是我見過最愚蠢的投資」。

他的拍檔巴菲特一向贊同他的觀點，並將比特幣稱為「賭博代幣」。而芒格對加密貨幣有更尖銳的形容詞，他稱加密幣為「老鼠藥」。

想知更多芒格的出位言論︰股神背後的男人 芒格︰世界不受貪婪驅使 而是由嫉妒驅動（附8大投資名言）

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