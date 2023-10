「股神」左右手芒格︰AI被過份炒作　加密貨幣是「最蠢的投資」

「股神」的99歲拍檔芒格(Charlie Munger)一向語出驚人,且看法與主流市場往住不同。今年人工智能相關概股被熱炒,而芒格日前卻直言,「AI被過份炒作」,認為「AI得到的可能超出了它所應得的」(It’s probably getting more than it deserves)。

他上周出席Zoom的活動時指出,人工智慧實際上已經存在相當長一段時間了,其根源可以追溯到上世紀50年代,「我們一直擁有人工智慧,軟件可以創造出更多的軟件」,他說「當然,這(人工智能)非常有用,但我們已經使用它很長時間了。」

「人工智能不會做我們想做的一切」

許多人認為人工智能會為人類帶來突破,例如可活到100歲或根治癌病,而芒格對此也抱相反意見。其實早在今年2月,芒格便曾提到人工智能有很多瘋狂的炒作,「人工智慧無法治癒癌症。 它不會做我們想做的一切,而且裡面也有很多廢話。 所以我認為這是一件喜憂參半的事情。」

不過,芒格仍然承認人工智慧領域的突破是非常重要,生成式人工智慧是一項令人難以置信的技術進步,雖然,他此前曾表示對這項技術持懷疑態度。

「大部分加密貨的價值將歸零」

芒格長期以來是加密貨幣的批評者,他今次重申「大部分加密貨的價值將歸零」,他強調加密貨幣是「是我見過最愚蠢的投資」。

他的拍檔巴菲特一向贊同他的觀點,並將比特幣稱為「賭博代幣」。而芒格對加密貨幣有更尖銳的形容詞,他稱加密幣為「老鼠藥」。

