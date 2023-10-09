加息影響藝術品拍賣　中國神秘收藏家　39件藏品10件流拍

中國著名藝術收藏家、上海房地產和製藥業大亨劉益謙和妻子王薇共39件藏品上周四（5日）經蘇富比（Sotheby's）於香港拍賣，成交結果卻令市場震驚，有10件藏品流拍，僅拍出29件藏品，成交金額總計7,000萬美元，遠低於蘇富比9,440萬美元的預期。首10大成交的藏品之中，有4件以低過估價賣出。

外媒指出，這或意味着中國藝術品市場出現下滑跡象，因為無論金融市場環境如何，全球拍賣行近年來也指望發跡不久、屬中國企業家富豪階層的收藏家競相出手，將藝術品價格推向高位，但這如意算盤似乎難再打響。

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當中部份明星拍品的成交價之低讓人大跌眼鏡。意大利表現主義藝術家阿梅代奧·莫迪利亞尼 (Amedeo Modigliani) 據傳的最後一幅肖像畫《寶麗特·茹丹肖像》(Paulette Jourdain）以3,480萬美元（約2.72億港元）成交。蘇富比雖然沒有提供公開估價，但劉益謙在2015年以4,280萬美元（3.35億港元）買下該作，反映其市場價值八年來跌逾18%，劉益謙料蝕約6000萬港元。

▲ 阿梅代奧·莫迪利亞尼 (Amedeo Modigliani) 據傳的最後一幅肖像畫《寶麗特·茹丹肖像》(Paulette Jourdain）以3,480萬美元（約2.72億港元）成交。（Sotheby's）

高利率對藝術市場造成影響

Fine Art Group創辦人兼行政總裁Philip Hoffman向《彭博》表示，儘管中國後疫情時代的經濟環境導致藝術市場有所疲軟，最好的作品仍受追捧，但價格出現自然調整。他強調該幅莫迪利亞尼有三名競標者，儘管是次拍賣整體表現不佳，但7,000萬美元的成交額仍創下亞洲單一銷售的最高總金額。

Hoffman又預期，被私人收藏了一段時間的優秀作品競價會很激烈，但承認目前較高的利率已對藝術市場造成一定影響。

趙無極、草間彌生等名家藏品共十件流拍 多件成交價低過估價

除了出自大衛·霍克尼（David Hockney）、斯坦利·惠特尼（Stanley Whitney）、趙無極和草間彌生等藝術家之手的十件藏品流拍外，劉益謙夫婦是次前十名的拍品中，有四件的成交價未達估價，只有一件超過。這些拍品均由亞洲收藏家拍得。部份拍品則僅獲買家出價一次即告成交︰

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的士司機出身之明星收藏家 斥近3億買明朝雞缸杯飲茶最出位

人稱「任性哥」的劉益謙現年59歲，為綜合投資企業新理益集團（Sunline Group）董事長。他早年在上海任出租車司機，於上世紀80至90年代初大舉參與中國當時新興的股票交易、以及房地產和製藥公司的投資。炒股發跡後，劉益謙十多年前起從拍賣會購買中國傳統文物。

劉益謙的土豪作風有別一般藝術品藏家的低調。近年最出位事跡要數2014年，他用信用卡向香港蘇富比支付3,630萬美元（約2.84億港元）買下一隻明成化「鬥彩雞缸杯」，轟動國際。劉益謙隨後更用這隻雞缸杯飲茶，照片在網上瘋傳，他事後說：「我其實就是用這個方式來表達一下當時的興奮之情。這杯子距今有600年了，當年皇帝、妃子都應該拿它來用過，我無非是想吸一口仙氣。」

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劉益謙亦涉足西方藝術，將價格抬高至驚人水平。他另一次高調出手是在2015年，以1.704億美元的價格在佳士得（Christie's）拍下莫迪裡亞尼作品《側卧的裸女》（Nu Couche），創下了當時意大利藝術家的拍賣紀錄。據悉，劉益謙的妻子王薇一直欣賞中國革命主題的藝術品，敦促丈夫在藏品中加入西方現代和當代藝術作品。

劉益謙和其妻子王薇在2012年於上海浦東新區創辦首間龍美術館（Long Museum），展示兩人的傳統亞洲藝術和國際藝術藏品。他們隨後分別於2014年及2016年在上海徐匯區及四川重慶設立分館，形成了跨越兩城的三館佈局，堪稱中國最大型的私人美術館之一。

台灣、新加坡和日本買家反見闊綽

紐約機構Artvest的藝術金融顧問Michael Plummer接受《華爾街日報》（WSJ）訪問時表示，香港是次拍賣的結果，讓人們對中國競拍者在今秋紐約拍賣會上的活躍程度產生疑慮。

蘇富比稱，2018年至2022年間，出價超過100萬美元的藏家中有近三分一來自亞洲；單計今年，亞洲買家就拍得了其排名前十的現代和當代藝術品中的一半。蘇富比亞洲區現當代藝術部主席Alex Branczik向WSJ指出，其中許多買家來自台灣、新加坡和日本。

惟Branczik又稱，現在將中國買家排除在外還為時過早，今年6月中國買家仍穩拿倫敦夏季系列拍賣會上價格最高的幾件作品，當中有香港買家以1.084億美元（約8.5億港元）拍得古斯塔夫·克裡姆特（Gustav Klimt）作品《持扇的女子》(Lady With a Fan)，高於8,000萬美元估價，更刷新歐洲藝術品拍賣紀錄。

然而Plummer表示，中國備受矚目的收藏家夫婦劉益謙和王薇決定在今秋拋售藝術藏品，包括部份入手只有幾年的作品，這無助舒緩市場的焦慮情緒，尤其是考慮到目前很多藏品拍賣表現欠佳。

蘇富比：劉益謙伉儷僅拍賣不到1%藏品

是次大規模拍賣，引起外界對龍美術館、以至劉益謙夫婦財務狀況的諸多猜測。然而，蘇富比亞洲區主席兼亞洲藝術部國際主管仇國仕代表劉益謙夫婦發言表示，兩人在周四拍賣上所呈的藏品不到他們龐大收藏的1%。

仇國仕指出，是次拍賣包括劉益謙與王薇私人珍藏的中國和西方現當代藝術品，不含龍美術館的藏品。他稱，劉益謙夫婦打算繼續對公眾開放龍美術館，並將是次拍賣所得中的部份款項用於購買更多藝術品，惟具體金額未予披露。

對於有報導指劉益謙將於紐約拍賣約50件作品，蘇富比表示否認，稱只有少數重要作品將於倫敦和紐約季度重點系列拍賣會中呈現。

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