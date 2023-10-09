加息尾聲　歷史性投資機遇浮現　重投股債有望獲更佳回報

今年股市升勢超乎大多數人預期，而且截至9月中，10年期美國國庫券收益率也上升40個基點。隨著2023年進入最後階段，我們現時處於甚麼位置？我認為我們即將經歷重大轉變，隨著各國央行從緊縮貨幣政策轉趨溫和，長線投資者可以找到具吸引力的收益機會。

美聯儲政策或接近轉捩點

股債在2022同一個日曆年內同時錄得負回報，是過去至少45年來首次出現的罕見現象。為遏止高通脹，聯儲局及各國央行大舉加息，削弱了整體市場的絕對回報。投資者往往依賴優質債券在股市波動期間發揮分散風險的特性，但此作用在去年卻失效。

2022年的市場動盪，加上貨幣市場呈現相對高收益的回報前景，導致投資者湧向類現金的替代投資。根據美國投資公司協會截至上月的數據，貨幣市場基金的規模達到5.6萬億美元的歷史新高。目前，現金投資對許多投資者而言仍然頗具吸引力，但聯儲局的政策似乎接近轉捩點。根據過往經驗，這可能是重投股票及債券的良機。

現金收益率會隨加息結束漸降

無人知曉聯儲局停止加息的確切時間，但市場及聯儲局自身均預計，其主要政策利率將於當前水平附近見頂，然後於2024年底前下調約100個基點。

假如您認為聯儲局的加息已經結束或接近尾聲，可以根據歷史作出甚麼推斷？對聯儲局過去四次加息周期結束的分析顯示，現金投資的收益率會逐漸下降，而股票及債券則會上升。

以3個月美國國庫券為基準，目前貨幣市場基金的收益率接近5%，似乎十分理想，尤其是考慮到環球金融危機後美國長期試行零利率政策。然而，在現時收益率下繼續持有現金的優勢已被溫和通脹所蠶蝕。隨著聯儲局結束加息周期，類現金持倉進一步上升的空間有限。

往績顯示，在過去四次聯儲局結束加息周期後的18個月，類現金投資的收益率一般會迅速下跌。3個月美國國庫券（收益率接近類現金投資的基準證券）的收益率平均下跌2.5%。如果歷史重演，貨幣市場基金收益率便會下跌，而主動投資於股票及債券的投資者將有望取得更佳回報。

現時應投資於哪些工具？

如果您認同聯儲局的加息周期已接近尾聲，而且現金收益率可能會隨著時間而下跌，那麼問題便是：現時應投資於哪些工具？在過去四個周期聯儲局最後一次加息後，股票和固定收益都在其後一年錄得強勁回報。對長線投資者而言，重要的是這兩個領域在五年期間仍維持相對強勁的表現。

1. 固定收益

目前，固定收益再次名符其實地為投資者提供穩健的收益潛力。用作代表環球優質債券的彭博美國綜合債券指數在8月底錄得5.0%的最低收益率（即在並無違約的情況下，債券完全按照合約條款運作可獲得的最低收益率）。這約為其十年平均水平的兩倍，因高度寬鬆的貨幣政策在過去十年使其收益率受壓。現時的收益潛力為總回報提供了穩健的起點。

若利率開始下跌，在2022年削弱債券表現的相同利率敞口，將可利好債券。以下是說明箇中原理的一個假設例子：指數的存續期（衡量對利率敏感度的指標）為6.25年，即如果2024年收益率下跌近100個基點，在其他因素維持不變的情況下，投資者可望取得6.25%的正數價格回報。假設信貸環境並無顯著惡化，有關收益及價格回報成分可合共帶來雙位數的一年假設回報。在同一情境下，貨幣市場基金的收益率將跌至5%以下。

2. 股票

股票方面，當聯儲局停止加息，金融體系的一大風險便會消退。隨著企業及消費者的借貸成本靠穩，並最終開始下滑，將可提振經濟及企業利潤。股票投資者過往也曾從中受惠。

目前，對於較審慎的投資者而言，均衡策略亦具吸引力。均衡投資組合一般持有較多防守性的派息股和優質債券，如果經濟放緩或陷入衰退，便能提供一定程度的抗跌力。

趁機會浮現及時重返市場

慣性是一股非常強大的力量，尤其是5%的現金收益率帶來的慣性。投資者的情緒是真實的，過往的損失會帶來長時間的痛楚，而目前貨幣市場看似吸引的收益率令人感到欣喜。但作為投資者，我們知道市場不會長期靜止不變。隨著較佳的潛在機會浮現，投資者如果等待太久而未能及時重返市場，也許會導致現金缺乏出路。

【關於作者】Mike Gitlin是資本集團的候任總裁兼行政總裁，任期將由2023年10月24日開始，以及管理委員會主席。Mike於2015年加入資本集團，擔任固定收益主管。他擁有29年投資行業經驗，並持有美國科爾蓋特大學（Colgate University）學士學位。

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