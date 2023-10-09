  • 24°C
香港時間 : 20231009日 (週一) 15:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加息尾聲　歷史性投資機遇浮現　重投股債有望獲更佳回報

博客 08:00 2023/10/09

分享：

分享：

今年股市升勢超乎大多數人預期，而且截至9月中，10年期美國國庫券收益率也上升40個基點。隨著2023年進入最後階段，我們現時處於甚麼位置？我認為我們即將經歷重大轉變，隨著各國央行從緊縮貨幣政策轉趨溫和，長線投資者可以找到具吸引力的收益機會。

美聯儲政策或接近轉捩點

股債在2022同一個日曆年內同時錄得負回報，是過去至少45年來首次出現的罕見現象。為遏止高通脹，聯儲局及各國央行大舉加息，削弱了整體市場的絕對回報。投資者往往依賴優質債券在股市波動期間發揮分散風險的特性，但此作用在去年卻失效。

2022年的市場動盪，加上貨幣市場呈現相對高收益的回報前景，導致投資者湧向類現金的替代投資。根據美國投資公司協會截至上月的數據，貨幣市場基金的規模達到5.6萬億美元的歷史新高。目前，現金投資對許多投資者而言仍然頗具吸引力，但聯儲局的政策似乎接近轉捩點。根據過往經驗，這可能是重投股票及債券的良機。

現金收益率會隨加息結束漸降

無人知曉聯儲局停止加息的確切時間，但市場及聯儲局自身均預計，其主要政策利率將於當前水平附近見頂，然後於2024年底前下調約100個基點。

假如您認為聯儲局的加息已經結束或接近尾聲，可以根據歷史作出甚麼推斷？對聯儲局過去四次加息周期結束的分析顯示，現金投資的收益率會逐漸下降，而股票及債券則會上升。

以3個月美國國庫券為基準，目前貨幣市場基金的收益率接近5%，似乎十分理想，尤其是考慮到環球金融危機後美國長期試行零利率政策。然而，在現時收益率下繼續持有現金的優勢已被溫和通脹所蠶蝕。隨著聯儲局結束加息周期，類現金持倉進一步上升的空間有限。

往績顯示，在過去四次聯儲局結束加息周期後的18個月，類現金投資的收益率一般會迅速下跌。3個月美國國庫券（收益率接近類現金投資的基準證券）的收益率平均下跌2.5%。如果歷史重演，貨幣市場基金收益率便會下跌，而主動投資於股票及債券的投資者將有望取得更佳回報。

現時應投資於哪些工具？

如果您認同聯儲局的加息周期已接近尾聲，而且現金收益率可能會隨著時間而下跌，那麼問題便是：現時應投資於哪些工具？在過去四個周期聯儲局最後一次加息後，股票和固定收益都在其後一年錄得強勁回報。對長線投資者而言，重要的是這兩個領域在五年期間仍維持相對強勁的表現。

1. 固定收益

目前，固定收益再次名符其實地為投資者提供穩健的收益潛力。用作代表環球優質債券的彭博美國綜合債券指數在8月底錄得5.0%的最低收益率（即在並無違約的情況下，債券完全按照合約條款運作可獲得的最低收益率）。這約為其十年平均水平的兩倍，因高度寬鬆的貨幣政策在過去十年使其收益率受壓。現時的收益潛力為總回報提供了穩健的起點。

若利率開始下跌，在2022年削弱債券表現的相同利率敞口，將可利好債券。以下是說明箇中原理的一個假設例子：指數的存續期（衡量對利率敏感度的指標）為6.25年，即如果2024年收益率下跌近100個基點，在其他因素維持不變的情況下，投資者可望取得6.25%的正數價格回報。假設信貸環境並無顯著惡化，有關收益及價格回報成分可合共帶來雙位數的一年假設回報。在同一情境下，貨幣市場基金的收益率將跌至5%以下。

2. 股票

股票方面，當聯儲局停止加息，金融體系的一大風險便會消退。隨著企業及消費者的借貸成本靠穩，並最終開始下滑，將可提振經濟及企業利潤。股票投資者過往也曾從中受惠。

目前，對於較審慎的投資者而言，均衡策略亦具吸引力。均衡投資組合一般持有較多防守性的派息股和優質債券，如果經濟放緩或陷入衰退，便能提供一定程度的抗跌力。

趁機會浮現及時重返市場

慣性是一股非常強大的力量，尤其是5%的現金收益率帶來的慣性。投資者的情緒是真實的，過往的損失會帶來長時間的痛楚，而目前貨幣市場看似吸引的收益率令人感到欣喜。但作為投資者，我們知道市場不會長期靜止不變。隨著較佳的潛在機會浮現，投資者如果等待太久而未能及時重返市場，也許會導致現金缺乏出路。

【關於作者】Mike Gitlin是資本集團的候任總裁兼行政總裁，任期將由2023年10月24日開始，以及管理委員會主席。Mike於2015年加入資本集團，擔任固定收益主管。他擁有29年投資行業經驗，並持有美國科爾蓋特大學（Colgate University）學士學位。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

理財要貼地
【理財要貼地】投連壽險回報高達9%？斷供都得？林昶恆為你拆解
開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Mike Gitlin 資本集團候任總裁兼行政總裁

欄名 : 資本智庫

最新專欄文章 更多

50年債券投資的四項體會　助投資者駕馭市場
2023/09/14
50年債券投資的四項體會　助投資者駕馭市場
熊市蘊藏投資良機　六點提醒　助投資者抓緊市場機遇
2023/08/15
熊市蘊藏投資良機　六點提醒　助投資者抓緊市場機遇
加息周期接近尾聲　增持債券回報潛力大
2023/07/10
加息周期接近尾聲　增持債券回報潛力大
隨著聯儲局改弦易轍　投資者如何部署額外資金？
2023/06/13
隨著聯儲局改弦易轍　投資者如何部署額外資金？
能源股能否維持上升動力？推動能源市場的5大趨勢應留意
2023/04/18
能源股能否維持上升動力？推動能源市場的5大趨勢應留意
加息 債券指數 經濟衰退 宏觀分析 美股 財政政策 經濟數據表現 見頂 貨幣政策 基金

下一篇文章

【加密市場一周】瑞銀啓動代幣化基金試點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款