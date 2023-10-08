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把錢花在這5件事上　10年後你會感謝自己

個人增值 09:30 2023/10/08

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沒有人喜歡看到自己銀行戶口的金額變小，但如果一味抱着存款不花錢、不投資，通脹永遠比存款利息加得更快，10年前100元能吃兩餐，現在只能買一餐。戶口數字再大，不花錢不投資，存款的實際價值只會愈來愈小。

要讓10年後的你回望時感謝自己，把錢花在這5個地方就對了︰

1. 把錢花在幫你省時間的地方

台灣暢銷書《習慣紅利》作者艾爾文提到，一個人應該用投資的角度去花錢，才能讓自己在未來得到更多的錢，長期的習慣紅利會逐漸回流到自己身上。如果要「用投資的角度去花錢」，你首先要擺脫「省錢但花時間」的東西。

你會為了便宜，住在離公司很遠的地方，每天上下班都要花兩小時嗎？你會為了便宜，旅行時有直航機票不買，而選擇轉機嗎？

人只有短暫一生，要追求無窮盡的財富，唯一不可以吝嗇的地方，是花錢省時間。有錢人都懂得這個道理，因為花錢省時間是一項投資，他們可以把省下來的時間，創造更大的回報，而普通人卻不願花這筆錢，只能眼白白看着「時間」這個最寶貴的東西流走。

2. 把錢花在助你成長的地方

今年人工智能一度是火熱的話題，媒體充斥許多「N種職業會被AI取代」的報導，恐怕已到了人人自危的地方，唯有保持學習，才能讓自己不被淘汰。

無論你現在幾多歲，都要維持投資在自己的未來，10幾歲時我們都不想讀書；20幾歲投入職場後數年，明白讀書的重要性；30歲過後看着身邊步入中年的人，如何逐漸被社會淘汰，明白人必需要一直增值自己；40歲過後，不能一直停步不前，否則現在依然穩定的生活與工作，可以在霎眼間失去掉。

前人累積的知識，少則數十年、過百年，多則上千年，而人的一生不過數十年，無論你資歷有多深，世界上仍充滿你未曾接觸、未理解過的事物。花錢在自己的教育上，不只是為了你的職場生涯，更是為了啟發你整段人生，也是為了讓腦袋保持靈活，避免提前衰老。

3. 把錢花在維護健康的地方

一個小康之家，可能擁有數百萬元的存款，但只要一場大病，可能就會讓你變回貧窮。即使你是千萬富翁、億萬富翁，沒有健康就不能享受自己賺回來的錢。沒有健康，再有錢的人到頭來都只能花錢勉強維持自己生命。

現在起，無論處於人生哪一個階段，對自己及家人負責任，必需把錢花在維護健康的地方，或者換個角度說，不要把錢花在損害健康的地方，現在的大魚大肉、酒池肉林，只是提前消耗而已，這只會令自己的人生負債更重，而不會變成未來的資產。

4. 把錢花在你的家庭上

把錢花在你的家庭上，換個角度來說，是把時間花在你的家庭上。你努力地加班工作到深夜，10年後你的老闆不會記得這一晚，你自己也不會記得這一晚，但你的兒子會記得這一晚。家庭美滿帶來的幸福感，遠比錢財帶來的幸福感更大。

從前大家說要投資在下一代，但「養兒防老」已是過時的觀念，在倫理道理上亦於理不合，生孩子不應是為了自己的老年。相反，把孩子生下來了，你就有責任為他籌劃未來，並從小教導他、灌輸他正確的理財觀念。

從現實的角度來看，他長大後不會因過度消費而要你執手尾，不會因被騙去財產而向你求助，對你自己來說也是減輕了負擔。

5. 把錢投資在你了解的東西

我們經常忽略了自己身邊的事物，卻總是聽信別人的「建議」，投資在遠離自己的事情上。你每天都用iPhone或蘋果的產品，蘋果的市值近10年升6倍；你不了解某隻礦業股的真實資產、不了解這份儲蓄保險會投資在什麼地方、不了解某隻基金的投資理念，卻大手地買入、大額地供款，犧牲自己的流動性。

投資切忌道聽途說，把錢放在你了解的事物、每天都用的東西、有明確前景的公司，這是投資；把錢放在你不懂的事物，你只是投機在一堆數字上。

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