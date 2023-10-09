【加密市場一周】瑞銀啓動代幣化基金試點

上周，加密貨幣市場交易量上升至380億美元。比特幣於周三報27,359美元，上升4.68%。以太幣一周上升4.33%，周三報1,652美元。

瑞銀啓動代幣化貨幣市場基金試點

瑞銀資產管理公司在新加坡啟動了其首個代幣化可變資本公司基金的現實試點，標誌著將現實世界資產引入區塊鏈的一個關鍵里程碑。該基金是「守護者計劃」的一部分，這是由新加坡金融管理局領導的合作行業倡議，旨在探索代幣化各種現實世界資產的可能性。基金代幣化是傳統基金和資產管理公司中不斷增長的趨勢，大型機構如富蘭克林坦普頓（Franklin Templeton）和漢密爾頓萊恩（Hamilton Lane）也已推出代幣化基金。

Coinbase獲新加坡主要支付機構牌照

2023年10月2日，美國公司Coinbase宣布已獲新加坡央行授予完整的支付牌照，允許其在新加坡運營。由新加坡金融管理局授予的主要支付機構牌照將使Coinbase能夠向新加坡的個人和機構提供數字支付代幣服務。近年來，新加坡已成為亞洲加密貨幣中心。據路透社報導，去年約有180家公司根據新制度申請了加密支付牌照。2022年8月，新加坡金融管理局表示，他們計劃制定規定，使零售投資者在似乎對涉及風險"過於不理性地漠視"的情況下更難交易加密貨幣。

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信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報5,708點，一周上升4.8% ；信昇比特幣指數報6,621點，一周上升4.6%；信昇以太幣指數報14,225點，一周上升 4.1%; 信昇加密穩定幣報999.19點。信昇比特幣現價指數報27,413點，一周上升4.6%；信昇以太幣現價指數報1,655點，一周上升4.1%。

指數 指數水平（點）(截至2023-10-04) 一周變化 信昇加密貨幣指數 5708 +4.8% (+259) 信昇比特幣指數 6621 +4.6% (+294) 信昇以太幣指數 14225 +4.1% (+557) 信昇加密穩定幣指數 999.19 +0.00671% (+0.06704) 信昇比特幣現貨指數 27413 +4.6% (+1217) 信昇以太幣現貨指數 1655 +4.1% (+65)

*截至2023年8月30日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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