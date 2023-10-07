「中產返貧」的10個原因　從奢侈品常客到爭買「平價替代品」

内地近來出現「中產返貧」現象，即中產階層收入下降、消費降級，生活方式回到基層水平，許多人過去是奢侈品店的常客，現在爭相買大牌的平價替代品。究其原因，則有國内經濟形勢惡化和個人理財策略失誤兩方面因素。

中國有多少人是中產？

中國一般將中產階級稱爲「中等收入群體」，這一群體的定義和數量各不相同。中國社科院2020年將年收入10萬元~50萬元（人民幣，下同）的三口之家定義為中等收入家庭。按國家統計局數據，中國中等收入群體人數約4億人以上。但《南華早報》專欄認爲，在中國，尤其是大城市，家庭需要更高收入才能實現中產生活方式，因此内地中等收入群體的實際規模可能小於官方計算。

中國的經濟崛起曾經造就了龐大的中產階級，他們以往能通過大額按揭買樓、消費奢侈品服飾、經常出國旅行、把子女送入昂貴的私立學校，但現在這樣的生活方式變得難以持續。

難供子女上私立學校

《衛報》報道，一位生活在北京的33歲年輕媽媽剛生了二胎，大兒子在私立幼兒園每年學費8萬元（約8.63萬港元），課外輔導班每年6萬元（約6.47萬港元），但隨著家庭經濟條件的下降，很難供得起這些支出，她5個月大的小女兒未來不會再有同樣的教育資源了。

消費降級 從奢侈品轉向「平替」

内地中產曾是名牌乃至奢侈品消費市場的主力，但他們中的更多人正在轉向更便宜實惠的產品。社交平台豆瓣上的「今天消費降級了嗎」小組，成員接近36萬，小組内的帖子多在討論日常生活中的各種省錢方法，尋找Nike鞋、AirPods等商品的「平替」（内地網絡熱詞「平價替代品」的簡稱，在功能、成分或款式等方面與大牌商品相近，但價錢便宜得多）。

UNIQLO作爲更高端服裝的「平替」，以往一直受中國城市中產青睞。但近年優衣庫商品漲價，加上國内經濟復蘇乏力，令他們連連抱怨「買不起」。

中產返貧10原因

綜合分析人士觀察和内地網友討論，「中產返貧」有以下10個原因，總體可歸結爲：外部經濟環境惡化、自身理財策略失誤兩大方面。

1. 經濟下行。《南華早報》指，内地中產正承受國家經濟變化的衝擊、失業浪潮席捲城市家庭，收入前景黯淡、家庭財富受到威脅，中產們被迫在支出上轉向保守。根據中國國家統計局最近公佈的數據，今年1~8月全國規模以上工業企業利潤同比下降11.7%。居民消費價格指數（CPI）同比增長率，自今年3月起已連續6個月低於1%，7月甚至出現-0.3%的通縮徵兆（比較健康的溫和通脹水準一般是2%~3%）。

2. 房地產危機。内地多個地產巨頭爆雷，房價連跌，面臨泡沫化危機。許多中產的財富大部分集中在房產上，同時又背負千萬元的按揭貸款，手中物業的價值隨房價一起下降，但每月需償還的供款數額卻和從前一樣。

3. 未及時適應市場變化。一些中產是企業管理者，曾經的成功讓他們產生了一種自信，認為自己能夠洞察市場，固執地堅持着原有的經營模式，但未意識到市場變化如此迅速。他們轉眼被適應力更强、技術更創新的競爭對手趕超，於是經營逐漸走下坡路。

4. 依賴單一收入來源。有些中產見到自己每月的薪酬都能滿足家庭的開支，以爲有一份穩定的高薪工作就能衣食無憂，但他們卻沒有考慮到這種收入來源的可持續性。當其所在行業受到衝擊，他們作爲個體員工被裁員、失業，就會馬上變為貧窮階層。

5. 過度消費。衣食住行、娛樂等方面一直保持高額消費的習慣，追求名牌奢侈品時不顧自身購買力，陷入消費陷阱，最終導致財務狀況逐漸惡化。

6. 高風險債務。未認真評估自己的還款能力和風險承受能力，盲目承擔高風險債務。一旦遇到財務問題，將無力償還債務甚至破產。

7. 缺乏財務規劃。沒有意識到理財的重要性，未制定合理的財務規劃。將大部分收入都花在日常開銷上，沒有留下足夠的錢用作儲蓄和投資，導致他們在遇到緊急情況或者退休時陷入財困。

8. 沒有保險和養老金計劃。未購買足夠的保險來應對突發事件，也沒有為退休生活建立養老金儲備。當意外發生或者退休時，將面臨巨大的經濟壓力，無法維持原來的生活水平。

9. 盲目跟風投資。一些人聽説某個行業正在賺錢，未做充分市場調研和風險評估，就迫不及待地跟風投資，結果卻發現市場已飽和或泡沫破滅，最終導致資金損失慘重。

10. 投資單一。將所有資金都集中在某一種投資方式上，一旦這種投資的市場出現大幅震蕩，他們的財富就受到巨大損失。

相關文章：

退休需要幾多錢？專家︰4%提款率太死板 一個策略避免破產

北京上海招聘薪資跌幅創8年之最 銀行家減薪四成 求職者願減薪50%

中國青年失業率再創新高 「四不青年」流行擺地攤、買彩票

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App