【套利大法】借錢做定期 低成本創造被動收入？留意3大「伏位」 個人增值 09:00 2023/10/08 分享： 分享： 見到定期存款息率連連升，心郁郁但本金不夠？去年風行一時的「借稅貸做定期」，低成本創造被動收入，去到今年還可行嗎？今集《理財最前線》和大家一齊計數，看看高息環境下，借錢做定存是否划算，即用2分鐘睇︰ 理財最前線 【套利大法】借錢做定期 低成本創造被動收入？留意3大「伏位」 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 電子錢包保安教學 關閉「免密支付」 北上消費更安全 2023/10/01 電子錢包保安教學 關閉「免密支付」 北上消費更安全 亞洲萬里通可換HK Express機票 連結賬戶先換到 3大細節要注意 2023/09/24 亞洲萬里通可換HK Express機票 連結賬戶先換到 3大細節要注意 【iPhone15入手攻略】食迎新＋回贈 變相85折 慳逾千元 2023/09/17 【iPhone15入手攻略】食迎新＋回贈 變相85折 慳逾千元 【長者福利】深圳頤年卡 港人憑回鄉證可申請嗎？ 3間銀行竟有不同說法！ 2023/09/12 【長者福利】深圳頤年卡 港人憑回鄉證可申請嗎？ 3間銀行竟有不同說法！ 【樂悠咭】9月起最後申請階段 教你毋需填表申請方法 安在家中就搞掂 2023/09/04 【樂悠咭】9月起最後申請階段 教你毋需填表申請方法 安在家中就搞掂 財富及資產管理 收息產品 港元定期存款 稅務貸款 被動收入 定期存款