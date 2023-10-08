【套利大法】借錢做定期　低成本創造被動收入？留意3大「伏位」

見到定期存款息率連連升，心郁郁但本金不夠？去年風行一時的「借稅貸做定期」，低成本創造被動收入，去到今年還可行嗎？今集《理財最前線》和大家一齊計數，看看高息環境下，借錢做定存是否划算，即用2分鐘睇︰

欄名 : 理財最前線