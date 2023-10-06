【綠債退款】做5厘定存 這6個存期都有4.5厘或以上 收息攻略 20:30 2023/10/06 分享： 分享： 綠色債券的退款好快就會到手，全城百億資金回籠，銀行瘋狂加息吸引退款，港元定期存款4.5厘是基本，這6種存期，都有最少4.5厘高息，最高更達5厘。今集《ET至高息》幫你搵齊不同存期高息之選，即用2分鐘睇片︰ ET至高息 【綠債退款】做5厘定存 這6個存期都有4.5厘或以上 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 2023/10/06 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 50萬元定期存款｜4銀行達4.8厘或以上、3個月收息逾$6,000！現有資金4.6厘 2023/10/06 50萬元定期存款｜4銀行達4.8厘或以上、3個月收息逾$6,000！現有資金4.6厘 【美元定期存款】3個月5.7厘新高！不同存期都有5厘、比港元高息 2023/10/06 【美元定期存款】3個月5.7厘新高！不同存期都有5厘、比港元高息 【定期存款2023】本周逾10銀行加息 5銀行4.8厘或以上（新增集友4.5厘） 2023/10/06 【定期存款2023】本周逾10銀行加息 5銀行4.8厘或以上（新增集友4.5厘） 【定期存款】2年期4.6厘新高 12個月4.8厘、逾10銀行長息達4厘 2023/10/06 【定期存款】2年期4.6厘新高 12個月4.8厘、逾10銀行長息達4厘 被動收入 財富及資產管理 收息產品 退休規劃產品 財富及退休規劃 工銀亞洲 花旗銀行 富邦銀行 虛擬銀行 債券