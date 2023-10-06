【綠債退款】做5厘定存　這6個存期都有4.5厘或以上

綠色債券的退款好快就會到手，全城百億資金回籠，銀行瘋狂加息吸引退款，港元定期存款4.5厘是基本，這6種存期，都有最少4.5厘高息，最高更達5厘。今集《ET至高息》幫你搵齊不同存期高息之選，即用2分鐘睇片︰

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