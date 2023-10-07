  • 25°C
香港時間 : 20231007日 (週六) 13:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

搭郵輪環遊世界兩年　退休夫婦稱平過住老人院、「忘記如何洗碗」

退休規劃 10:30 2023/10/07

分享：

分享：

電影《聲光伴我飛》(The Legend of 1900)中的傳奇鋼琴師一生都待在客輪上、離不開船，而現實中也有人鍾情長住郵輪環遊世界。一對澳洲退休夫婦已連續訂了51次郵輪，在船上待了近500天。澳洲九號電視網A Current Affair節目引述兩人分享稱，住2年豪華郵輪的費用比老人院便宜，每天有專人打掃房間，還能暢享船上餐飲、參加各式活動。他們笑言，現在已習慣了海上生活、必須留在船上才能生存。

連續搭郵輪遊世界500天

報道稱，老年夫妻Marty和Jess Ansen是資深海上旅行愛好者，但澳洲嚴格的疫情封控下，郵輪業陷入停滯，他們感到錯過了好幾年的樂趣，所以解封後決定「報復式」彌補。二人在2022年6月16日登上珊瑚公主號（Coral Princess），開始了馬拉松式的海上巡遊。Marty讓旅行代理人只要有空位就幫他們預訂，連續訂了51次，所以才能在同一艘船上待這麽久。

夫婦倆已在這艘郵輪上生活了將近一年半，預計還要待上8個月，總共約住2年。之後會下船在陸地上短暫休息，再登上另一艘皇冠公主號（Crown Princess）進行爲期一年的航行。

餐飲清潔全包　笑稱平過住老人院 

他們非常享受船上的生活，表示這種生活方式比住老人院便宜，而且也不需要購買食物。餐點和清潔服務都包含在票價中。Jess喜歡在舞廳看表演、跳舞，Marty則喜歡和其他旅客交朋友。兩人每天會打乒乓球，在陽台上邊喝啤酒邊欣賞風景。

Marty說：「我們不知道怎麼洗碗，也不知道怎麼鋪床了，因為我們已經很久沒有這樣做了。所以現在我們必須留在船上才能生存下去。」

成船上名人 被船員視作第二父母

夫婦倆已經成了珊瑚公主號上的名人，登船的短途旅客慕名前來和他們打招呼，船員們也都把他們當作家人，上個月還爲Jess慶祝了生日。

船上的酒店經理Ren van Rooyen在珊瑚公主號上待的時間甚至都不如兩位老人長，他說：「我們總開玩笑説，當我離開後又回到船上，仿佛再次見到我的家人。他們就好像我在船上的第二個爸爸和媽媽。」

除了這對老人之外，還有不少人選擇長住郵輪。《太陽報》（The Sun）報道，美國IT工程師Ryan Gutridge，自2021年起每年在皇家加勒比號上住300天，邊環球航行邊遠程工作，並表示這比租房便宜得多。而據《鏡報》和《衛報》報道，退休空姐Meredith Shay今年11月將登上MV Gemini號，開始長達3年的海上旅行，遊遍全球140個國家。

相關文章：

機票、住宿貴　年輕人考慮郵輪　旅遊公司特色航線、郵輪音樂節吸客

45歲提前退休、環遊世界卻患躁鬱症　感悟「内心平靜才是真快樂」

退休需要幾多錢？專家︰4%提款率太死板　一個策略避免破產

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

ET財智Talk
【ET財智Talk】美日股票基金升逾15% GUM雲天輝分析第4季強積金換馬策略及部署
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 退休理財

最新專欄文章 更多

退休需要幾多錢？專家︰4%提款率太死板　一個策略避免破產
2023/10/05
退休需要幾多錢？專家︰4%提款率太死板　一個策略避免破產
滙豐︰70%港人擬退休後繼續工作　香港生活質素低於全球平均
2023/09/19
滙豐︰70%港人擬退休後繼續工作　香港生活質素低於全球平均
【財富自由】34歲提早退休　每月被動收入5.7萬元　只靠簡單投資組合
2023/09/16
【財富自由】34歲提早退休　每月被動收入5.7萬元　只靠簡單投資組合
22歲谷歌工程師計劃35歲退休　152萬元年薪+投資地產　冀實現「FIRE」
2023/09/10
22歲谷歌工程師計劃35歲退休　152萬元年薪+投資地產　冀實現「FIRE」
一生只會老一次　50歲前你要做到的7件事
2023/09/09
一生只會老一次　50歲前你要做到的7件事
財富及退休規劃 疫情 電影 電視 退休 澳洲 乒乓球 機艙服務員 表演 郵輪

下一篇文章

退休需要幾多錢？專家︰4%提款率太死板　一個策略避免破產
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款