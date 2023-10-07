搭郵輪環遊世界兩年　退休夫婦稱平過住老人院、「忘記如何洗碗」

電影《聲光伴我飛》(The Legend of 1900)中的傳奇鋼琴師一生都待在客輪上、離不開船，而現實中也有人鍾情長住郵輪環遊世界。一對澳洲退休夫婦已連續訂了51次郵輪，在船上待了近500天。澳洲九號電視網A Current Affair節目引述兩人分享稱，住2年豪華郵輪的費用比老人院便宜，每天有專人打掃房間，還能暢享船上餐飲、參加各式活動。他們笑言，現在已習慣了海上生活、必須留在船上才能生存。

連續搭郵輪遊世界500天

報道稱，老年夫妻Marty和Jess Ansen是資深海上旅行愛好者，但澳洲嚴格的疫情封控下，郵輪業陷入停滯，他們感到錯過了好幾年的樂趣，所以解封後決定「報復式」彌補。二人在2022年6月16日登上珊瑚公主號（Coral Princess），開始了馬拉松式的海上巡遊。Marty讓旅行代理人只要有空位就幫他們預訂，連續訂了51次，所以才能在同一艘船上待這麽久。

夫婦倆已在這艘郵輪上生活了將近一年半，預計還要待上8個月，總共約住2年。之後會下船在陸地上短暫休息，再登上另一艘皇冠公主號（Crown Princess）進行爲期一年的航行。

餐飲清潔全包 笑稱平過住老人院

他們非常享受船上的生活，表示這種生活方式比住老人院便宜，而且也不需要購買食物。餐點和清潔服務都包含在票價中。Jess喜歡在舞廳看表演、跳舞，Marty則喜歡和其他旅客交朋友。兩人每天會打乒乓球，在陽台上邊喝啤酒邊欣賞風景。

Marty說：「我們不知道怎麼洗碗，也不知道怎麼鋪床了，因為我們已經很久沒有這樣做了。所以現在我們必須留在船上才能生存下去。」

成船上名人 被船員視作第二父母

夫婦倆已經成了珊瑚公主號上的名人，登船的短途旅客慕名前來和他們打招呼，船員們也都把他們當作家人，上個月還爲Jess慶祝了生日。

船上的酒店經理Ren van Rooyen在珊瑚公主號上待的時間甚至都不如兩位老人長，他說：「我們總開玩笑説，當我離開後又回到船上，仿佛再次見到我的家人。他們就好像我在船上的第二個爸爸和媽媽。」

除了這對老人之外，還有不少人選擇長住郵輪。《太陽報》（The Sun）報道，美國IT工程師Ryan Gutridge，自2021年起每年在皇家加勒比號上住300天，邊環球航行邊遠程工作，並表示這比租房便宜得多。而據《鏡報》和《衛報》報道，退休空姐Meredith Shay今年11月將登上MV Gemini號，開始長達3年的海上旅行，遊遍全球140個國家。

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