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【炒股致富】他長揸此股40年　身家變成200億　還登上了富豪榜

個人增值 20:06 2023/10/05

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我們都知道投資要保持耐性、長期持有才有機會致富，但很少有人能夠像Stewart Horejsi這樣，靠一隻股票43年暴升近2000倍，身家大漲至逾200億元，還登上了福布斯美國富豪榜。

答案顯而易見，Stewart Horejsi長期持有的是「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡。他在1980年以每股265美元至330美元，合計買入300股巴郡，粗略以平均價計算，成本價約9萬美元（約70萬港元）。其後，他一直增持至5800股，又在1998年減持至4300股。

30億美元身家　首此登上富豪榜

如今，巴郡股價已達到52.2萬美元的天價，4300股意味持股價值達22.45億美元（約176億港元）。Stewart Horejsi本身亦是成功的商人，計及其他資產，Stewart Horejsi家族以30億美元（約235億美元）排名今年福布斯美國400富豪榜第379名，是他首次上榜。

此前，Stewart Horejsi曾說過，他在1980年是因為對家族生意感到灰心，一氣之下把大筆資金投資在巴郡。但他本身亦是巴菲特的粉絲，至今他已出席了超過30次巴郡股東會，包括很早期、只有少數人出席的股東會。

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