「烏卡時代」下 金融業應如何擁抱DE&I、留住人才？

環球經濟大環境在疫後持續變化，金融機構亦因而要重新探索企業發展方向，在茫茫前景之中穩現狀，同時尋出路。根據海德思哲的調查，全球八個受訪國家的大多數領導層（93%）表示，多元化、公平和包容（DE&I）在2022年對企業發展比2020年初顯得更為重要。可見要應對新常態需先「由人入手」，建立值得信賴、能為公司帶來業務價值的領導團隊。

世界社會對DE&I的討論日益增加，而DE&I在金融企業管治的影響亦愈趨重要，是為業界延攬人才之道。擁有包容開放的企業文化有助留住人才和塑造企業品牌，而平衡、多元化的團隊也可為企業帶來嶄新的觀點及思維，增強業務發展能力，助企業在市場動盪之際亦能抓緊時機，迎接未來機遇。

「烏卡時代」（VUCA）下 金融業面臨挑戰

VUCA代表易變性（volatility）、不確定性（uncertainty）、複雜性（complexity）、模糊性（ambiguity），而香港則正處於經濟及社會環境瞬息萬變的「烏卡」VUCA時代之中。金管局在今年7月將基本利率上調至5.75厘，創2007年12月以來最高水平，並於近日宣佈維持不變，預計高息環境可能會持續一段時間。香港經濟受高息環境所壓，在2023年第二季度僅錄得1.5%增長，其增長速度遜於第一季度的2.9%。複雜多變、前景未明的宏觀經濟環境對香港金融業務無疑是一個重大挑戰，亦令企業管理層感到焦慮不安。

在面對經濟難題的同時，金融業在顧客及人才獲取和留任方面的競爭亦變得日益激烈。在疫情期間，大多本地銀行都以數碼轉型改善客戶服務質素和效率，透過提供最佳的個人銀行體驗培養客戶忠誠度。然而，要完善業務營運，企業首先要吸引及保留最寶貴的資產——人才。

人才規劃融入DE&I

一個優秀的團隊有賴不同背景的人才組成，而培養多元化的領導人才則是為第一步。香港正朝著性別多元的方向進發，通過培養女性領導層令企業聲音變得更多元化。海德思哲2023年《香港董事會監測》報告指2022年香港的女性董事任命比例創42%新高，較2021年增加12個百分點。性別多元在金融服務業的改善尤其顯著，其女性董事任命在2022年錄得按年九個百分點的增幅，可見香港金融業正邁向更性別平等的將來。香港交易所對所有上市公司有至少一名女性加入其董事會的要求，亦促進了業界推動領導層性別多元的進程。部分銀行在尋找領導人才時亦更為傾向女性，以為領導團隊帶來全新的觀點及為企業注入額外的價值為目標。

此外，年齡多元化亦是DE&I的另一個焦點。疫情期間不少金融企業以數碼轉型應對市場挑戰，而對數碼科技接受程度較高的年輕領導層則成為推動企業變革的關鍵。根據海德思哲《2022邁向職業巔峰之路》報告，調查上市企業CEO的平均年齡為55.6歲，其中37%的CEO獲委任時少於45歲，管理層的年輕化程度更領先亞太區內其他市場。年輕領導層的適應力較高，而且較為靈活變通，在疫後的市場新常態之下更能應對不同挑戰，帶領企業邁向成功。因此企業亦應保留有潛質的新一代人才，為企業領導層的繼任做好計劃，長遠地提升領導人才儲備。

塑造良好企業文化

除了在吸納人才時善用DE&I策略以協助企業規劃，建立良好企業文化以保留現有人才亦是企業領導層的重要任務之一。海德思哲的研究報告指，72%的亞太地區領導層表示他們已改變領導風格及企業文化，以營造更親和共融的職場環境。要達到恆久的成功，領導層應專注於建立出具同情心、注重員工健康及福利，以及包容和諧的企業文化，方可保留珍貴且具有潛力的人才，扶植出能值得信賴的領導人才儲備。

在未來，將DE&I融入人才規劃和打造良好企業文化已是各行各業的不容忽視的任務。提升DE&I需要所有香港金融業的領導層付諸行動，採取多元共融的企業文化策略以吸引、培養和保留優秀人才，方可全面提升企業管治及共同面對未來的挑戰。

【關於作者】陳彥汶為海德思哲（Heidrick & Struggles）香港辦事處諮詢顧問，曾協助香港及亞洲的企業、投資銀行、證券商及私募股權投資客戶改善產品及團隊管理策略。她亦具備豐富的人力資源諮詢及領導人才搜尋經驗，包括領導層繼任及評估、團隊建設及管理及人才發展，幫助客戶改善企業管治，吸引人才。

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