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福布斯美國400富豪榜　40歲以下僅佔1%　20年來最少

個人增值 17:11 2023/10/05

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2023福布斯美國400富豪榜近日發佈，其中只有4人在40歲以下，僅佔名單的1%，是至少二十年來的最低比例。

平均年齡70歲　最年輕37歲

該榜單每年九月評選全美最富有的400人，以淨資產為排名。《福布斯》指，今年上榜富豪平均年齡70歲，最年輕富豪人數下降。去年40歲以下的富豪有10人，今年其中的4人未能上榜、3人年齡增長，所以只剩下4人。

沃爾瑪繼承人Lukas Walton目前是榜單上最年輕富豪，現年37歲。去年，他榜單中屬第五年輕。

其他40歲以下的富豪包括新上榜的Josh Kushner（38歲），出身於紐約地產世家，但在風險投資領域累積了財富，兄長是特朗普的女婿；以及Meta的Mark Zuckerberg（39歲）、 Asana的Dustin Moskovitz（39歲）。

深陷欺詐訴訟 FTX兩前高管落榜

跌出榜單的有Snapchat聯合創始人Bobby Murphy（35 歲）、Evan Spiegel（33 歲），以及加密貨幣交易所FTX高管Sam Bankman-Fried（31 歲）、Gary Wang（30 歲）。前兩位落榜是由於Snap股價下跌，而後兩位則深陷FTX詐騙案。 2022年11月FTX崩潰、面臨刑事指控後，該公司陷入困境，兩人從億萬富翁淪落到基本破產。Gary Wang被控多項欺詐罪，他在同年12月認罪 ，目前正配合檢察官起訴Sam Bankman-Fried，後者堅稱自己無罪。

11位最年輕巨富 淨資產至少280億元

今年榜單上最年輕的11名成員年齡都在42歲或以下，但淨資產至少達到36億美元（約281.83億美元），比入圍所需的最低29億美元高出7億美元。他們的總資產加起來有1,960億美元。

以下是2023福布斯美國400富豪榜11位最年輕巨富（按年齡由小到大排序）

1. Lukas Walton

年齡：37 | 淨資產：242億美元| 財富來源：沃爾瑪

2005年，他的父親John Walton飛機失事去世後，他繼承了數十億美元財產。不過，他的工作並非家族旗下的零售業務，而是透過一家名為Builders Vision的公司投資於應對環境和社會挑戰的企業。他擔任Walton家族基金會的環境項目委員會主席，該基金會截至2021年底的淨資產接近56億美元。

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2. Josh Kushner

年齡：38 | 淨資產：36 億美元| 財富來源：風險投資

Kushner家族因其房地產王朝和政治關係而聞名：他的父親Charles建立了一個房地產帝國，哥哥Jared是美國前總統特朗普的女婿。Josh Kushner本人在25歲時創立Thrive Capital公司，今年1月估值53億美元，該公司是Instagram、Spotify、Slack等衆多著名科技平台的早期投資者。

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3. Dustin Moskovitz

年齡：39 | 淨資產：122 億美元| 財富來源：Facebook

Moskovitz是朱克伯格在哈佛的室友，年紀比後者小8天，他們共同創立了Facebook。Moskovitz後來離開Facebook，與他人創辦工作管理軟件公司Asana，客戶包括NASA、Google和 AT&T。Moskovitz仍是 Facebook母公司Meta的股東，由於Meta股價上漲 86%，今年他的財富增加了41億美元。

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4. Mark Zuckerberg

年齡：39 | 淨資產：1060 億美元| 財富來源：Facebook

去年，股價暴跌、第四季大幅裁員和利潤崩潰使朱克伯格的淨資產減少了一半以上。不過，2023年運勢逆轉，Meta股票自 2022福布斯美國400富豪榜發佈以來上漲了 86%，幫他增加了483億美元財富，令其再次成為千億富豪俱樂部的成員。

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5. Nathan Blecharczyk

年齡：40 | 淨資產：95 億美元| 財富來源：Airbnb

Blecharczyk是Airbnb聯合創始人、首席技術官，領導公司工程、數據科學、支付和行銷團隊。

6. Brian Armstrong

年齡：40 | 淨資產：37 億美元| 財富來源：加密貨幣

Armstrong是加密貨幣交易所Coinbase聯合創始人，他於2021 將其上市，在加密貨幣寒冬來臨之前，市值曾一度超過1000 億美元。自去年上榜以來，隨著加密貨幣市場開始反彈，Coinbase股價上漲了 26%，他的身家也因此暴增10億美元。

7. Scott Duncan

年齡：40 | 淨資產：74 億美元| 財富來源：能源管道

Scott Duncan的父親、石油大亨Dan Duncan 2010年去世後，他和三個姐妹繼承了能源和管道公司 Enterprise Products Partners的股份，自此成為億萬富翁時，當時他年僅 27歲。

8. Lynsi Snyder

年齡：41 | 淨資產：67億美元| 財富來源：In-N-Out Burger

Lynsi Snyder是In-N-Out Burger的總裁，祖父母創辦了這家連鎖快餐店，該公司2022年收入為18億美元，而她持有其中97%的股份。

9. Sanjit Biswas

年齡：41 | 淨資產：36億美元| 財富來源：感測器系統

Sanjit Biswas是印度移民二代，15歲時被甲骨文聘為工程師，八年前創辦物聯網公司Samsara。今年7月，它的年度經常性收入達9.3億美元，年增40%，股價在2023年上漲了160%。

10. Brian Chesky

年齡：42 | 淨資產：100 億美元| 財富來源：Airbnb

Brian Chesky與室友Joe Gebbia在2008年共同創辦了Airbnb，該公司2022年營收8億美元，股價自去年上榜以來上漲了28%，使兩位創始人身價各增加了10 億美元以上，比他們年兩歲的另一聯合創始人Nathan Blecharczyk財富增加了近 20 億美元。

11. Joe Gebbia

年齡：42 | 淨資產：89 億美元| 財富來源：Airbnb

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