假A股平台騙掉120萬積蓄　30歲儲首期夢碎　如何翻身？

近年網絡騙案愈來愈猖獗，騙往往住針對大家想賺快錢的心理而下手。警方剛在日前點名7個高危投資APP，反映有不少投資平台具詐騙風險。今次有讀者便因為假的A股平台而受騙，過百萬積蓄化為烏有，請教如何盡快翻身，看看龔成是如何回應︰

讀者︰

唔好意思咁唐突，我被詐騙集團呃晒我全部存款120萬，仲另外貸款左40萬，共160萬。原因係我喺過去幾年港股上蝕左50萬，之後透過Facebook連結，入左whatsapp group，之後留意到內地A股有上漲。

之後聽佢地講download左個A股交易平台，有特別通道，下單快啲，點知2日前提唔到現金就知道係假App，2星期一步一步過晒自己啲錢俾詐騙集團。我已到警署報案，銀行話户口已散晒啲錢，唔會拎得返。

我好lost，呢120萬同蝕左嘅幾十萬我真係儲左好耐，我3X歲，每個月揾6萬，無物業，本想賺多啲去做首期，依家乜都無晒，我真係好想去做傻事

但係幾正面都好難唔傷心唔心痛。我依家唔知點做，好想盡快儲返啲錢，可唔可以俾啲意見我？我唔敢同身邊人講。thanks so much!

龔成︰

聽到你的情況，感到很可惜。

其實，我近幾年，收到好多這類騙案，其實這些騙案都是類似的做法。其實我已不斷在FB叫大家對投資組群要極度小心。

其實你一比張相我睇，我已知是騙案。現時的WHATSAPP投資群組、微信投資群組，有好大量都有騙徒在其中。

首先，你報警是對的。只外，你可以上網找下，有無苦主群，睇下有無處理方法。

坦白講，已發生了，無得翻轉頭，你只有做好這一刻。

這刻我要比幾個重要訊息你：

第一，錢只是身外物，你只要努力，一定可以賺到，所以，不要做傻事。我在28歲那年，成功在5年儲到$100萬，你每月收入$6萬，只要做好理財，數年內可以儲得翻！

第二，財不入急門！

好多人輸左錢後，就會好心急想在投資市場賺翻，心急是投資大忌，這樣很易會做錯決定。

第三，比起投資，你這刻要冷靜下，做好理財基本功，你可以定一個儲蓄計劃，每月儲$3萬-$4萬，有決心就可以做到！

第四，如果你現時借貸的錢，利息較高，就最好盡快還錢。

第五，增加你的理財知識，多D睇書，打好基本做，理財是一世的，只要有知識，你日後一定可以滾存到更大的財富！

【本文獲龔成授權轉載】

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