  • 33°C
香港時間 : 20231005日 (週四) 14:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中年買危疾保險唔一定貴　尋找平價入場之選

博客 14:05 2023/10/05

分享：

分享：

人到中年，可能要面對不少挑戰，在家庭的身份感到困惑，事業遇到樽頸，甚至出現健康狀況，引發中年危機。有人踏入中年後發現自己身體不如前，才打算購買危疾保險，以防患病時高昂的醫療及生活開支，卻發現中年投保的保費不菲，亦被身體狀況的核保問題考起，因此在投保過程中卻步。如此說來，中年投保危疾保險是否真的大遲？無疑，市場上熱賣的終身危疾保險對於中年人來說是十分昂貴的。然而，保險Agent（代理人）較少推薦的定期危疾保險，保費相對便宜，而且部分產品的核保過程竟意想不到的簡單 ，令中年人士都有危疾保險的入場機會。

定期危疾保險讓受保人在指定年期得到危疾保障，所謂指定年期大概是二十年內，對於預算有限、中年客戶、或已有危疾保險但想在特定時間（如供養子女階段）加大保額等人士，有一定的吸引力。10Life今次比較4款保障評分較高、保費相對便宜、可網上投保的定期危疾保險。因為不少消費者都擔心定期危疾保險每年加價，所以我們選擇每10年續保方式來展示保費，言下之意，受保人可鎖定同一保費達10年之久，得到中期的危疾保障。

比較4款定期危疾保險

定期危疾保險可以覆蓋的疾病來分類，包括保障三大危疾（癌症、心臟病、中風），及保障多種危疾，後者保障覆蓋範圍肯定較廣。以上產品只接受一次嚴重疾病索償。

表1所見，保費最平的定期危疾保險為FWD富衛的自主揀標準及中銀人壽的守護十年網上保險計劃，10年年均保費均只須約3,328元，可得到三大危疾的保障。

保障方面，評分最高的為FWD富衛自主揀升級，保障評分達到8.8分，也是比較的產品中唯一保障多種危疾，包括62種嚴重危疾。該計劃的投保年齡上限也是一眾產品中最高，可接受69歲人士投保。若投保人本身有一份終身危疾保險，隨年紀增長認為現有保障未必足夠，也大可加購定期危疾產品，擴大保障範圍。

定期危疾可網上投保　核保相對簡單

中年人士健康狀況不如後生仔，未必是「白紙一張」，對於終身危疾保險十多題的核保問題，難免感到困惑，未必懂得回答。而終身危疾保險一般亦需要投保人親身投保。

然而，市面上不少定期危疾保險可以網上投保，投保人一般只需回答數題簡易問題便可以投保，核保過程相對簡單。以富衛為例，投保人只需回答2條關於健康狀況的簡單問題，投保過程可短至5分鐘。

總括而言，定期危疾保費較為便宜，核保相對簡單，但產品之間的保障範圍不盡相同，消費者宜按自身預算及需要，選擇適合自己的計劃。投保時若有任何疑問，可向10Life持牌保險顧問諮詢意見。

註： 
本文最後更新日期: 2023年9月26日。 

【文章來源：10Life；原題：中年買危疾保險一定貴？尋找平價入場之選

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

ET財智Talk
【ET財智Talk】美日股票基金升逾15% GUM雲天輝分析第4季強積金換馬策略及部署

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

最新專欄文章 更多

【身體檢查2023】Body Check項目愈多愈好？體檢套餐價錢比較　一千元有找
2023/09/28
【身體檢查2023】Body Check項目愈多愈好？體檢套餐價錢比較　一千元有找
【保險拖數？】 癌症第四期　索償卻遭拖延　欠親友一身債
2023/09/21
【保險拖數？】 癌症第四期　索償卻遭拖延　欠親友一身債
【年金點揀好】即期年金早買早享受　50歲點揀先至精明？
2023/09/14
【年金點揀好】即期年金早買早享受　50歲點揀先至精明？
【保本投資】長期儲蓄保險點揀？保守型投資者睇一大關鍵
2023/09/07
【保本投資】長期儲蓄保險點揀？保守型投資者睇一大關鍵
【颱風蘇拉】打風落雨屋企漏水　一定賠到？家居保險6大伏位逐個數
2023/08/31
【颱風蘇拉】打風落雨屋企漏水　一定賠到？家居保險6大伏位逐個數
保險公司 富衛保險 醫生 癌症 危疾保險 保險產品 心臟病 中風

下一篇文章

【樓市放寬】樓價下跌非減辣的充分理由　健康調整不必急於放寬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款