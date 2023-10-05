中年買危疾保險唔一定貴　尋找平價入場之選

人到中年，可能要面對不少挑戰，在家庭的身份感到困惑，事業遇到樽頸，甚至出現健康狀況，引發中年危機。有人踏入中年後發現自己身體不如前，才打算購買危疾保險，以防患病時高昂的醫療及生活開支，卻發現中年投保的保費不菲，亦被身體狀況的核保問題考起，因此在投保過程中卻步。如此說來，中年投保危疾保險是否真的大遲？無疑，市場上熱賣的終身危疾保險對於中年人來說是十分昂貴的。然而，保險Agent（代理人）較少推薦的定期危疾保險，保費相對便宜，而且部分產品的核保過程竟意想不到的簡單 ，令中年人士都有危疾保險的入場機會。

定期危疾保險讓受保人在指定年期得到危疾保障，所謂指定年期大概是二十年內，對於預算有限、中年客戶、或已有危疾保險但想在特定時間（如供養子女階段）加大保額等人士，有一定的吸引力。10Life今次比較4款保障評分較高、保費相對便宜、可網上投保的定期危疾保險。因為不少消費者都擔心定期危疾保險每年加價，所以我們選擇每10年續保方式來展示保費，言下之意，受保人可鎖定同一保費達10年之久，得到中期的危疾保障。

比較4款定期危疾保險

定期危疾保險可以覆蓋的疾病來分類，包括保障三大危疾（癌症、心臟病、中風），及保障多種危疾，後者保障覆蓋範圍肯定較廣。以上產品只接受一次嚴重疾病索償。

表1所見，保費最平的定期危疾保險為FWD富衛的自主揀標準及中銀人壽的守護十年網上保險計劃，10年年均保費均只須約3,328元，可得到三大危疾的保障。

保障方面，評分最高的為FWD富衛自主揀升級，保障評分達到8.8分，也是比較的產品中唯一保障多種危疾，包括62種嚴重危疾。該計劃的投保年齡上限也是一眾產品中最高，可接受69歲人士投保。若投保人本身有一份終身危疾保險，隨年紀增長認為現有保障未必足夠，也大可加購定期危疾產品，擴大保障範圍。

定期危疾可網上投保 核保相對簡單

中年人士健康狀況不如後生仔，未必是「白紙一張」，對於終身危疾保險十多題的核保問題，難免感到困惑，未必懂得回答。而終身危疾保險一般亦需要投保人親身投保。

然而，市面上不少定期危疾保險可以網上投保，投保人一般只需回答數題簡易問題便可以投保，核保過程相對簡單。以富衛為例，投保人只需回答2條關於健康狀況的簡單問題，投保過程可短至5分鐘。

總括而言，定期危疾保費較為便宜，核保相對簡單，但產品之間的保障範圍不盡相同，消費者宜按自身預算及需要，選擇適合自己的計劃。投保時若有任何疑問，可向10Life持牌保險顧問諮詢意見。

註：

本文最後更新日期: 2023年9月26日。

【文章來源：10Life；原題：中年買危疾保險一定貴？尋找平價入場之選】

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