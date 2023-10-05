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強積金9月人均蝕6,600元　今年最佳竟非美股基金？宏利歐股基金一季跌10%

退休規劃 12:14 2023/10/05

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積金評級發表9月份的強積金表現調查。以「積金評級所有基金表現指數」計算，當月投資虧損約2.76%，令強積金在2023年累計投資收益首次出現負數。積金評級主席叢川普（Francis Chung）解釋，今年以來首度「見紅」是由於9月份全球股市下跌所政。

按港元計算，強積金9月投資虧損約308億元，即469萬名強積金成員平均虧損約6,600元；第三季投資虧損約352億元，相當於人均蝕約7,500元；今年至今累計投資虧損約為30億元，相當於人均蝕約600元。

美股基金9月墊底，惟年初至今領先
基金類別9月表現 (排名)第3季表現 (排名)1至9月表現 (排名)
美國股票基金-4.81% (17)-3.5% (11)+11.87% (1)
環球股票基金-4.17% (16)-3.54% (12)+8.99% (2)
歐洲股票基金-3.47% (14)-4.41% (17)+7.6% (3)
預設投資策略
（核心累積基金）		-3.29% (12)-3.04% (6)+5.8% (4)
貨幣市場基金
（強積金保守基金）		+0.26% (1)+0.88% (1)+2.38% (5)
預設投資策略
（65歲後基金）		-2.53% (5)-2.83% (5)+1.16% (6)
保證基金-1.11% (3)-1.05% (3)+0.07% (11)
亞洲股票基金-2.7% (6)-3.31% (7)-1.04% (14)
債券基金-2.71% (7)-3.45% (8)-2.23% (16)
中港股票基金-2.81% (8)-4.22% (15)-8.59% (17)
資料來源︰積金評級

上月歐美股市同跌，美股基金表現最差，單月大跌約4.81%，但整體而言首9個月仍升11.87%，排名第一。歐洲股票基金單月跌3.47%，首9個月仍累升7.6%。 中港股票基金繼8月份單月大跌7.89%，上月跌幅收窄至2.81%，但整體而言首9個月跌8.59%墊底。

第3季表現最佳基金
計劃基金表現 
恒生強積金智選強積金保守基金+0.99%
滙豐強積金智選強積金保守基金+0.99%
中銀保誠簡易強積金中銀保誠強積金保守基金+0.96%
宏利環球精選（強積金）宏利MPF保守基金+0.96%
新地中銀保誠僱主營辦景順強積金保守基金+0.93%
資料來源︰積金評級

第三季全球股市下跌，保守基金成了資產最安全避風塘。惟1%不到的回報率，不如市面上大部分定期存款。

2023年年初至今表現最佳基金
計劃基金表現
中國人壽強積金集成信託中國人壽樂休閒環球股票基金+23.26%
宏利環球精選（強積金）宏利MPF北美股票基金+22.73%
中國人壽強積金集成信託中國人壽美國股票基金+20.5%
宏利環球精選（強積金）宏利MPF日本股票基金+16.17%
東亞（強積金）集成信託東亞（強積金）日本股票基金+16.15%
資料來源︰積金評級

8、9月美股大幅回落有所拖累，今年以來表現最佳成分基金並非美股基金，而是一款環球股票基金「中國人壽樂休閒環球股票基金」，回報逾23%。日股今年強勢，榜首五名就有兩款日本股票基金，回報均超過16％。

第3季表現最差基金
計劃基金表現
宏利環球精選（強積金）宏利MPF歐洲股票基金-10.85%
萬全強制性公積金大中華股票基金-9.26%
我的強積金我的中國股票基金-9.13%
中國人壽強積金集成信託中國人壽大中華股票基金-9.09%
信安強積金 - 明智之選信安動力大中華股票基金-8.43%
資料來源︰積金評級

中港股市今年以來持續弱勢，第三季除了7月顯著反彈外，8月又大幅下滑，自然成為期內表現最差成分基金榜的前位。然而，上季表現最差者卻非中港股票，而是「宏利MPF歐洲股票基金」，勁蝕10.85%，比積金評級歐股基金指數的3.47%跌幅大大輸突。

2023年年初至今表現最差基金
計劃基金表現
景順強積金策略中港股票基金-14.29%
AMTD強積金AMTD景順香港中國基金-14.14%
永明彩虹強積金永明強積金香港股票基金-12.13%
BTC（強積金）行業BTC（行業）香港股票基金-12.08%
富達退休集成信託香港股票基金-12.01%
資料來源︰積金評級

叢川普續稱，在2023年只剩下三個月的情況下，如果這種虧損趨勢持續下去，將可能令強積金出現連年投資虧損。他建議，宏觀環境的不確定性可能會繼續擾亂市場。為了緩解可能出現不確定性的經濟下行，強積金成員應分散投資和進行長線投資，並在市場資產價格下跌時用同樣的金額買入較多基金單位以享受「平均成本法」帶來的好處。

就坊間經常發表每月或季度短期強積金投資升跌的數字，積金局回應稱指，強積金計劃成員必須明白強積金是跨越超過40年的長線投資，透過「平均成本法」，以定期定額的方式進行投資 。局方強調，強積金是長線投資，計劃成員不應以短期投資的方法處理強積金，無須預測最佳的入市時機，亦不應捕捉市場。長時間投資有助「拉勻」購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。

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