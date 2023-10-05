強積金9月人均蝕6,600元　今年最佳竟非美股基金？宏利歐股基金一季跌10%

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積金評級發表9月份的強積金表現調查。以「積金評級所有基金表現指數」計算，當月投資虧損約2.76%，令強積金在2023年累計投資收益首次出現負數。積金評級主席叢川普（Francis Chung）解釋，今年以來首度「見紅」是由於9月份全球股市下跌所政。
按港元計算，強積金9月投資虧損約308億元，即469萬名強積金成員平均虧損約6,600元；第三季投資虧損約352億元，相當於人均蝕約7,500元；今年至今累計投資虧損約為30億元，相當於人均蝕約600元。
|美股基金9月墊底，惟年初至今領先
|基金類別
|9月表現 (排名)
|第3季表現 (排名)
|1至9月表現 (排名)
|美國股票基金
|-4.81% (17)
|-3.5% (11)
|+11.87% (1)
|環球股票基金
|-4.17% (16)
|-3.54% (12)
|+8.99% (2)
|歐洲股票基金
|-3.47% (14)
|-4.41% (17)
|+7.6% (3)
|預設投資策略
（核心累積基金）
|-3.29% (12)
|-3.04% (6)
|+5.8% (4)
|貨幣市場基金
（強積金保守基金）
|+0.26% (1)
|+0.88% (1)
|+2.38% (5)
|預設投資策略
（65歲後基金）
|-2.53% (5)
|-2.83% (5)
|+1.16% (6)
|保證基金
|-1.11% (3)
|-1.05% (3)
|+0.07% (11)
|亞洲股票基金
|-2.7% (6)
|-3.31% (7)
|-1.04% (14)
|債券基金
|-2.71% (7)
|-3.45% (8)
|-2.23% (16)
|中港股票基金
|-2.81% (8)
|-4.22% (15)
|-8.59% (17)
|資料來源︰積金評級
上月歐美股市同跌，美股基金表現最差，單月大跌約4.81%，但整體而言首9個月仍升11.87%，排名第一。歐洲股票基金單月跌3.47%，首9個月仍累升7.6%。 中港股票基金繼8月份單月大跌7.89%，上月跌幅收窄至2.81%，但整體而言首9個月跌8.59%墊底。
|第3季表現最佳基金
|計劃
|基金
|表現
|恒生強積金智選
|強積金保守基金
|+0.99%
|滙豐強積金智選
|強積金保守基金
|+0.99%
|中銀保誠簡易強積金
|中銀保誠強積金保守基金
|+0.96%
|宏利環球精選（強積金）
|宏利MPF保守基金
|+0.96%
|新地中銀保誠僱主營辦
|景順強積金保守基金
|+0.93%
|資料來源︰積金評級
第三季全球股市下跌，保守基金成了資產最安全避風塘。惟1%不到的回報率，不如市面上大部分定期存款。
|2023年年初至今表現最佳基金
|計劃
|基金
|表現
|中國人壽強積金集成信託
|中國人壽樂休閒環球股票基金
|+23.26%
|宏利環球精選（強積金）
|宏利MPF北美股票基金
|+22.73%
|中國人壽強積金集成信託
|中國人壽美國股票基金
|+20.5%
|宏利環球精選（強積金）
|宏利MPF日本股票基金
|+16.17%
|東亞（強積金）集成信託
|東亞（強積金）日本股票基金
|+16.15%
|資料來源︰積金評級
8、9月美股大幅回落有所拖累，今年以來表現最佳成分基金並非美股基金，而是一款環球股票基金「中國人壽樂休閒環球股票基金」，回報逾23%。日股今年強勢，榜首五名就有兩款日本股票基金，回報均超過16％。
|第3季表現最差基金
|計劃
|基金
|表現
|宏利環球精選（強積金）
|宏利MPF歐洲股票基金
|-10.85%
|萬全強制性公積金
|大中華股票基金
|-9.26%
|我的強積金
|我的中國股票基金
|-9.13%
|中國人壽強積金集成信託
|中國人壽大中華股票基金
|-9.09%
|信安強積金 - 明智之選
|信安動力大中華股票基金
|-8.43%
|資料來源︰積金評級
中港股市今年以來持續弱勢，第三季除了7月顯著反彈外，8月又大幅下滑，自然成為期內表現最差成分基金榜的前位。然而，上季表現最差者卻非中港股票，而是「宏利MPF歐洲股票基金」，勁蝕10.85%，比積金評級歐股基金指數的3.47%跌幅大大輸突。
|2023年年初至今表現最差基金
|計劃
|基金
|表現
|景順強積金策略
|中港股票基金
|-14.29%
|AMTD強積金
|AMTD景順香港中國基金
|-14.14%
|永明彩虹強積金
|永明強積金香港股票基金
|-12.13%
|BTC（強積金）行業
|BTC（行業）香港股票基金
|-12.08%
|富達退休集成信託
|香港股票基金
|-12.01%
|資料來源︰積金評級
叢川普續稱，在2023年只剩下三個月的情況下，如果這種虧損趨勢持續下去，將可能令強積金出現連年投資虧損。他建議，宏觀環境的不確定性可能會繼續擾亂市場。為了緩解可能出現不確定性的經濟下行，強積金成員應分散投資和進行長線投資，並在市場資產價格下跌時用同樣的金額買入較多基金單位以享受「平均成本法」帶來的好處。
就坊間經常發表每月或季度短期強積金投資升跌的數字，積金局回應稱指，強積金計劃成員必須明白強積金是跨越超過40年的長線投資，透過「平均成本法」，以定期定額的方式進行投資 。局方強調，強積金是長線投資，計劃成員不應以短期投資的方法處理強積金，無須預測最佳的入市時機，亦不應捕捉市場。長時間投資有助「拉勻」購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。
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欄名 : MPF理財