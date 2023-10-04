近4成港人曾成為詐騙目標　3招避免陷數碼騙案

環聯（TransUnion）發佈《2023年上半年全渠道詐騙》分析報告，顯示今年上半年香港可疑數碼詐騙交易比率達18.3%，屬全球最高，可疑數碼交易宗數同比大漲57%，旅遊及休閒業是最常受攻擊的行業。

港可疑數碼詐騙交易比率18.3% 全球最高

報告指，2023年上半年（1月1日至6月30日），全球可疑數碼詐騙交易比率為5.3%，較2022年同期上升18%，而全球可疑數碼交易的宗數則上升27%。在香港，今年上半年的可疑數碼詐騙交易比率達18.3%，屬調查所及的市場及地區之中最高。此上升趨勢亦見於交易量中，於所有源自香港的數碼交易中，可疑交易的宗數較去年同期大增57%。

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旅遊休閒業最常受攻擊

於調查所及的所有行業之中，零售業（10.6%）、電子遊戲業（7.0%）及電訊業（5.3%）在2023年上半年的全球可疑數碼詐騙交易比率最高。而與博彩業（網上體育博彩、撲克等活動）相關的數碼交易宗數則升幅最多，按年增幅達85%。縱觀全球，保險業及物流業於2023年上半年的可疑數碼詐騙交易比率最低。

源自香港的數碼交易方面，旅遊及休閒業和虛擬社區（網上約會、論壇等）於2023年上半年的可疑數碼詐騙交易比率屬調查所及的行業當中最高，分別為8.1%和4.8%。隨著旅遊業復甦，環聯發現今年上半年旅遊及休閒業的數碼交易宗數增幅最為顯注，較去年同期大幅上升243%。

行業 2023年上半年 源自香港的可疑數碼詐騙交易比率 2023年上半年 全球可疑數碼詐騙交易比率 2022年上半年與2023年同期 源自香港的數碼交易宗數變動 2022年上半年與2023年同期 全球數碼交易 宗數變動 旅遊及休閒 8.1% 2.3% 242.6% 16.8% 虛擬社區（網上約會、論壇等） 4.8% 4.1% -29.6% -9.3% 金融服務 3.9% 4.3% 0.5% 0.9% 電訊 3.9% 5.3% -34.5% -44.0% 保險 2.8% 1.6% 2.4% 18.3% 物流 1.4% 0.9% -36.6% -19.4%

（資料來源：環聯TruValidate）

38%香港消費者曾為詐騙目標

上述結果與環聯最近發佈的第三季香港消費者脈搏調查結果吻合。環聯於今年7月10至19日期間，訪問了973名香港成年消費者，了解他們過去三個月有否成為網絡、電郵、電話或短訊數碼詐騙的目標。

該調查發現，32%受訪者表示在過去三個月曾成為可疑數碼詐騙的目標，另外6%更表示成為詐騙的受害者。當中以語音釣魚（Vishing，即透過詐騙電話誘使他人透露個人資料）為香港受訪者最常遇到的詐騙手法，涉及34%受訪者；其次則為網絡釣魚（Phishing，即透過詐騙電郵、網站、社交帖文及二維碼等盜取資料；31%）及短訊釣魚（Smishing，即透過詐騙短訊誘騙他人洩露數據；29%）。

3招免墮騙案

騙徒無處不在，唯有自己內心強大，才可避免墮入陷阱。讀者只要時刻提醒自己這3點，騙徒就無從入手︰

1. 無咁大隻蛤乸隨街跳

其實這3點都是很簡單的道理，但很多人遇到「著數優惠」時，就會把持不住。記住「無咁大隻蛤乸隨街跳」，尤其是收到要求驗證帳戶的電子郵件或短訊、銀行帳戶透支查問及網上購物網站有關贏得禮品卡或產品的通知時。當中，「獨家優惠」是最容易被詐騙得逞的標題，而「點擊此處」和「限時優惠」也是騙案的慣常用詞。

最近，就有假旅行社以「700元住半島、坐直升機」作佋倈，如果屬實是原價的3%，但實際是「邊有咁大隻蛤乸隨街跳」。遇到這些「優惠」，大家必需保持頭腦清醒，切忌因小而失大。

2. 重視資訊真實性

大部分消費者只會一些能夠輕易偽造的細節，例如公司名稱與標誌等等，來辨別資訊真偽。事實上，消費者應該花多一點心思，例如檢查帳戶號碼、與公司的連繫等等難以偽裝的細節來識辨詐騙，保護自己免受詐騙傷害 。

如果收到可疑來電，無論聲稱來自任何公司、或來自任何銀行、金融機構，甚至監管部門、政府機關，大家都可以自行向這些不同機構查證，切忌輕易相信別人的身分。

3. 別忽略明顯資訊細節

建議消費者可以確認資訊是否來自可靠的電子郵件地址，或是檢查電子郵件是否有錯字，從而減低陷入騙局的風險。如果對方提供連結聲稱是銀行網站，大家也可主動查找銀行的官方網址，對照是否準確，有時騙徒可能只以一、兩個錯誤字母，就騙倒了人。

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