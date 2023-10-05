【樓市放寬】樓價下跌非減辣的充分理由　健康調整不必急於放寬

過去一年，政府多次修訂樓市政策，近日市傳（或者只是市場人士期待？）港府或會在施政報告減辣。市場人士認為港府需要減辣，因為成交價及成交量下跌，只看樓市成交，似乎有足夠的理由支持政府進一步調整樓市辣招。但問題是，樓市有健康的調整，在中長線看，不一定是壞事。

樓價、成交量下跌 減辣呼聲增強

過去一年，當局先後調整多種涉及樓市的措施，包括調整按揭壓力測試的標準，由「現行利率+3%」放寬至「現行利率+2%」、其後又下調本地居民購買首套住宅物業的從價印花稅稅階、7月初放寬銀行按揭成數、9月下旬放寬樓花的按揭保險。在當局持續釋放支持樓市訊號的同時，近月樓市成交量及成交價卻反覆下調。市場上要求港府全面「減辣」的聲音開始增強。

現時一般指「減辣」是指撤銷調整針對投資者、或非本地自住人士的幾種印花稅。

港府多年來推出的「額外印花稅」(買入住宅後3年內出售物業，需付物業出售價最高20%印花稅)、「買家印花稅」(非香港永久居民購買住宅，需付樓價15%印花稅)、俗稱「雙倍印花稅」的從價印花稅(第一標準稅率，樓價15%)。理論上，下調或取消上述印花稅，可以減少交易成本、刺激樓市成交。

樓價跌幅小、按息上升 供款負擔未減

問題在於，當初設立有關印花稅時，背後原因是本地樓價高、政府透過印花稅增加投資者或非本地人的置業成本。現時樓價調整，不過是比高峰期下調了十多個百分點，考慮到過去一年按息上升、一般受薪階層入市購買同一個單位，供款負擔也不見得比去年初減輕。

如果把視線拉長至「辣招」推出的時間，第一項「辣稅」額外印花稅在2010年11月推出，其時政府的樓價指數為163，最新為339，上升了108%。2010年第四季，居於私樓家庭入息中位數為25,500元，今年年中，數字為40,000元，升幅57%。明顯地樓價升幅遠高於一般家庭入息升幅。

過去多年，由政府到普羅市民，不少分析及意見都認為「買樓難」是社會怨氣大的主要原因之一。如果樓價持續高企、長年升幅跑贏薪金收入，本地用家買樓只會越來越難。健康的價格調整，降低了本地用家入市的難度；每個家庭可以用較低的價格購買面積較大的居所，並不是一件壞事。

未見恐慌式拋售物業 不必急於放寬

所謂「健康」調整，可能難有一個客觀的標準，市場上總有人認為再輕微的價格下調都難以接受。但客觀地看，現時房地產市場未見恐慌式的拋售物業。過去多年推出的印花稅、審慎按揭指引，令買樓的主力是本地用家，只要收入穩定，他們因為價格調整而拋售物業、引發價格崩潰的風險並不高。

香港是很成熟的市場，股市較高位調整的幅度遠高於樓市，尚未見市場有什麼恐慌。樓市較高位下調十多個百分點，是否應該視為自然、健康的調整，而不必急於調整樓市措施？

【關於作者】葉敬誠於宏亞按揭證券公司從事市場研究，有逾十年的按揭業務經驗。希望透過博客文章，推廣按揭風險管理的意識，並協助小業主善用按揭資源。

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