比特幣10月升多過跌　「Uptober」今年會應驗嗎？

JPEX事件近日成為熱門話題，警方和證監會早前聯合召開記者會公布案情，行政長官李家超亦在行政會議召開前會見記者，強調特區政府對虛擬資產要有一個有效監管制度、跟虛擬資產相關的資訊發放要公開透明、以及要重視和推行投資者教育。截至10月2日更新，警方接獲逾2000人求助，涉款逾15億元。

比特幣升穿2.8萬美元 10月通常會上漲

看回加密貨幣行情，歷年來9月份比特幣大多錄得負數表現，自2013年以來只有三年錄得正數表現，包括剛過去的9月。美國職位空缺急增，進一步增加市場對加息的憂慮，美國10年期及30年期債息創2007年以來新高，回看9月份環球資產表現幾乎無一幸免，比特幣可算是鶴立雞群。截至9月底，比特幣價格年初至今已升63.68%。另外，比特幣10月份開初展開了一輪凌厲升勢，首個周末期間短線由27,000美元水平升穿28,500美元，彷彿是「Uptober」引領其升勢一樣。「Uptober」是一個來自外國的諧音，意思指以往10月加密貨幣就會出現上漲。這雖然只是一個諧音，亦未能證實10月份加密貨幣一定會上漲，但自2013年以來，比特幣10月份的確僅出現過兩次負數表現，分別為2014和2018年。

第四季展望：美比特幣現貨ETF、減半事件

截至執筆時，比特幣價格稍為回落，但週末的升勢令市場為之雀躍。有分析認為升勢是由新一季資金所帶動，亦有些人認為是周末流動性較為緊張所造成。展望第四季，市場憧憬美國比特幣現貨ETF的推出，同時距離下一次減半事件的時間也愈來愈近。

目前本港獲發「虛擬資產交易平台」牌照的平台只有兩間，零售投資者可通過持牌平台參與虛擬資產交易。另外，香港已允許虛擬資產期貨ETF，為投資者參與虛擬資產相關投資的選擇之一，透過ETF作配置操作亦相對簡單，只需透過港股賬戶便可進行交易。投資者可分別到證監會和港交所網站查閱最新相關資料。

【關於作者】蕭佩鈴(Christy Siao)現任為三星資產運用(香港)有限公司ETF投資策略師，負責ETF業務分銷及拓展工作，讓投資者更了解交易所買賣基金的運作。Christy為證監會持牌人，並持有香港大學理學士 (計量金融) 學位。

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