  • 33°C
香港時間 : 20231004日 (週三) 14:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

比特幣10月升多過跌　「Uptober」今年會應驗嗎？

博客 13:30 2023/10/04

分享：

分享：

JPEX事件近日成為熱門話題，警方和證監會早前聯合召開記者會公布案情，行政長官李家超亦在行政會議召開前會見記者，強調特區政府對虛擬資產要有一個有效監管制度、跟虛擬資產相關的資訊發放要公開透明、以及要重視和推行投資者教育。截至10月2日更新，警方接獲逾2000人求助，涉款逾15億元。

比特幣升穿2.8萬美元  10月通常會上漲

看回加密貨幣行情，歷年來9月份比特幣大多錄得負數表現，自2013年以來只有三年錄得正數表現，包括剛過去的9月。美國職位空缺急增，進一步增加市場對加息的憂慮，美國10年期及30年期債息創2007年以來新高，回看9月份環球資產表現幾乎無一幸免，比特幣可算是鶴立雞群。截至9月底，比特幣價格年初至今已升63.68%。另外，比特幣10月份開初展開了一輪凌厲升勢，首個周末期間短線由27,000美元水平升穿28,500美元，彷彿是「Uptober」引領其升勢一樣。「Uptober」是一個來自外國的諧音，意思指以往10月加密貨幣就會出現上漲。這雖然只是一個諧音，亦未能證實10月份加密貨幣一定會上漲，但自2013年以來，比特幣10月份的確僅出現過兩次負數表現，分別為2014和2018年。

第四季展望：美比特幣現貨ETF、減半事件

截至執筆時，比特幣價格稍為回落，但週末的升勢令市場為之雀躍。有分析認為升勢是由新一季資金所帶動，亦有些人認為是周末流動性較為緊張所造成。展望第四季，市場憧憬美國比特幣現貨ETF的推出，同時距離下一次減半事件的時間也愈來愈近。

目前本港獲發「虛擬資產交易平台」牌照的平台只有兩間，零售投資者可通過持牌平台參與虛擬資產交易。另外，香港已允許虛擬資產期貨ETF，為投資者參與虛擬資產相關投資的選擇之一，透過ETF作配置操作亦相對簡單，只需透過港股賬戶便可進行交易。投資者可分別到證監會和港交所網站查閱最新相關資料。

【關於作者】蕭佩鈴(Christy Siao)現任為三星資產運用(香港)有限公司ETF投資策略師，負責ETF業務分銷及拓展工作，讓投資者更了解交易所買賣基金的運作。Christy為證監會持牌人，並持有香港大學理學士 (計量金融) 學位。

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】美日股票基金升逾15% GUM雲天輝分析第4季強積金換馬策略及部署

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蕭佩鈴 三星資產運用(香港)有限公司ETF投資策略師

欄名 : 投資C維

最新專欄文章 更多

科技巨頭AI競賽　如何把握AI投資熱潮？
2023/09/05
科技巨頭AI競賽　如何把握AI投資熱潮？
FANG+指數今年勁升80%　更勝納指　投資者如何捕捉行業發展？
2023/08/02
FANG+指數今年勁升80%　更勝納指　投資者如何捕捉行業發展？
比特幣ETF申請大熱　在香港如何投資虛擬資產？
2023/07/04
比特幣ETF申請大熱　在香港如何投資虛擬資產？
半導體行業大漲後或波動　ETF可助分散
2023/06/07
半導體行業大漲後或波動　ETF可助分散
「比特幣減半」臨近 利好幣圈市場
2023/05/02
「比特幣減半」臨近 利好幣圈市場
罪案 網絡保安 港股 ETF 期貨 市盈率 加息 美元 證監會 美國

上一篇文章

退休夫婦600萬存款放定期　可否應付每月逾6萬元支出？

下一篇文章

中銀香港︰高債息若回落　有利科技股　第四季可望造好
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款