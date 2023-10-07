中老年人求職6大年齡歧視陷阱　寫CV及見工必學應對方法

招聘的年齡歧視，在大多數文明國家或地區雖屬非法，但仍是非常普遍的現象，難以察覺和杜絕。CNBC引用美國三藩市聯邦儲備銀行一項研究發現，老年人尤其是已屆65歲或以上，在求職面試後收到的回電率明顯低於年輕人。

在這個人口老化日益嚴峻、退休變得愈來愈困難的時代，很多人過了65歲仍需兼職甚至全職工作幫補晚年生活。雖然年齡歧視是一種有據可查的現象，但在很多情況下未能引起大眾注意。年齡歧視的受害者可能不確定他們所經歷的事情是否屬於歧視，而招聘官、面試官也可能沒有意識到他們對老年工作者的隱性偏見，這使人們保護自己免受年齡歧視更加困難。

人總有偏見，尋求公平待遇是漫漫長路，求職者只能盡量自保，在見工時塑造活力充沛、與時並進的形象。網上履歷代寫平台Leet Resumes及求職網站TheLadders.com創辦人Marc Cenedella是一名擁有逾20年經驗的履歷專家，他接受CNBC訪問分享求職者在招募過程中容易踏入6種年齡歧視陷阱，還有如何避免它們的一些「修辭技巧」。

履歷表是求職者應徵提交的首份資料，也就是給僱主或其人事部招聘官的「第一印象」，大大影響求職者獲得見工的機會。以下四項是針對撰寫履歷時可能遇到的歧視陷阱，在提供資料中應採取的取捨策略：

1. 不要留下電話

在履歷表中加入的資料，可能會無意中對你不利。大多數已屆老年的嬰兒潮世代（boomers）和中年的X世代求職者，通常也在履歷中加入自己的電話號碼和手提電話號碼。

惟Cenedella表示，這是「暴露年齡」之舉。的而且確，年輕一代已較少通電話聯絡，特別提及電話號碼便有點「顯老」。

2. 略去超過15年前的經歷

避免「白頭宮女話當年」。不要在履歷中包含超過15年前的任何工作內容，哪怕那些早期經驗在求職者心中是何其珍貴。

Cenedella解釋，儘管會有求職者覺得20年前做過的某份工作是一段暖心回憶，對他們而言是很美好和腳踏實地的經歷，但這些陳年往事跟求職者為何要在2024年找工作無關。

他建議，應根據最近期的工作經驗，用幾句說話作總結。

3. 切忌提及大學畢業年份

如果你是在2000年前大學畢業，宜省略畢業年份。

4. 小心電郵域名

提供電郵地址時，應堅持使用Yahoo Mail或Gmail帳戶。Cenedella表示，如果提供AOL.com和Hotmail這些千禧年代甚至更古早的舊域名電郵地址，會反映求職者可能沒有跟上時代步伐。

有機會見工時，應注意以下兩個主流面試話題當中隱含的歧視陷阱。小心應對問題，慎用措辭，會有助求職者突圍而出：

5. 樂意消除職場代溝：避免讓人覺得你恃老賣老

Cenedella指出，一些僱主會避免聘請擁有30至40年工作經驗的人士，因為擔心他們自恃歷練豐富，不肯虛心接受他人指導。因此，求職者如果能夠在面試時舉例說明自己曾經從年輕同事學習到新知識，或有其他得著，那便會大大加分。

他續稱，以上的經驗分享可以幫助求職者證明自己與年輕人合作愉快，並且願意向年輕同事學習新事物。

Cenedella特別強調另一個「加分位」：求職者還應分享其在職業生涯中教導同事使用現代科技的事例。

6. 勇於學習新技能：證明你的見識與時並進

要是沒有相關事例，也不要緊。總括而言，求職者需要說服面試官自己並非一個保守過時的人，而這個有很多方法能夠證明。

Cenedella建議，求職者最好強調自己在5年以來流行的現代科技方面擁有的專業知識，並避免談論在一些過時的軟件和平台方面的工作成就。

提及一項擁有20年歷史但已無人使用的技術，可能會透露你抗拒變革。這是一個在求職面試中弄巧成拙的典型例子。

惟Cenedella補充，求職者可以在面試中提及舊式技術，只要強調在使用它們時注意到哪些模式適用於新技術的應用，具有承先啟後的意味，那便沒有問題。

以IT業為例，如果你在應徵的一份工作需要學習一種新的程式語言，而你又擁有使用舊式語言編程的經驗，如能在面試時明確指出你在使用舊式語言時觀察到的常見模式，可以表明你將比一般員工學習得更快。

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